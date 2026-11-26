Pubblicazione: 26 novembre alle 11:02

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è avvolta in un mistero che fa discutere appassionati e addetti ai lavori. Un programma già registrato, montato, con un cast definito e una conduttrice annunciata ufficialmente che però non trova spazio nei palinsesti Mediaset. Secondo le prime indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela su Dagospia, fonte considerata attendibile nel panorama dell'informazione televisiva, il debutto era previsto per venerdì 4 dicembre con una programmazione di undici puntate. Una data che sembrava blindata, tanto da circolare con insistenza negli ambienti vicini all'emittente. Eppure Mediaset ha scelto di riempire quella casella con Il Gattopardo, la serie con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli già distribuita da Netflix nel 2025, lasciando il reality di Selvaggia Lucarelli in un limbo sempre più inquietante.





Storia instagram di Davide Maggio su L'Isola dei Famosi, fonte: Instagram

. Un silenzio che diventa assordante se si considera chee il materiale dovrebbe essere pronto per la messa in onda.A gettare benzina sul fuoco è arrivato Davide Maggio che, rispondendo su Instagram a un follower curioso, ha rivelato uno scenario ancora più preoccupante. Il giornalista ha parlato di, una data mai comunicata ufficialmente ma evidentemente circolata negli ambienti televisivi. E ha aggiunto un dettaglio che ha fatto tremare i fan del reality: "Potrebbe saltare. Per questo non viene ancora confermata la partenza che era già stata spostata al 21 dicembre". Poche parole che aprono a ipotesi diverse,

La possibilità che Mediaset decida di cestinare l'intero progetto appare francamente difficile da credere. L'azienda ha sostenuto costi significativi per la produzione: trasferta nelle Filippine, troupe, cast, post-produzione e montaggio. Rinunciare completamente all'investimento sarebbe una scelta economicamente discutibile, a meno che non ci siano ragioni strategiche più profonde che al momento sfuggono all'analisi esterna.





Selvaggia Lucarelli conduttrice all'isola dei famosi, fonte: Mediaset

, la piattaforma streaming dell'azienda., sganciato dalla pressione degli ascolti televisivi in prima serata e dalla necessità di competere con programmi consolidati su altre reti.Per la prima volta il reality vienedall'Honduras e senza il coinvolgimento immediato del pubblico attraverso il televoto settimanale. Un cambio di paradigma che avvicina il programma ai reality d'avventura costruiti attraverso riprese e montaggio, dove la narrazione è completamente nelle mani degli autori., da protagonista attivo a spettatore passivo.

Alla guida di questa nuova formula ci sono Selvaggia Lucarelli e Alvin, annunciati ufficialmente il 5 giugno scorso. Per la giornalista, volto noto di Ballando con le Stelle e reduce dall'esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, si tratta del debutto assoluto alla conduzione di un reality show. Alvin invece torna in un programma di cui conosce perfettamente le dinamiche, questa volta con un ruolo centrale nella conduzione dopo anni passati come inviato.





Tra le voci circolate nelle ultime ore c'è anche quella di un possibile avvicendamento alla conduzione, conUn'indiscrezione che al momentoma che aggiunge un ulteriore tassello a un puzzle sempre più complicato . Se davvero Mediaset stesse pensando a un cambio di conduttrice, significherebbe che i problemi vanno oltre la semplice collocazione nel palinsesto e riguardano l'impianto stesso del programma.

Per chi attende il ritorno dell'Isola dei Famosi, le prossime settimane saranno decisive. La domanda non è più solo "quando parte" ma "se parte". E nel caso in cui Mediaset decidesse di procedere, resta da capire dove: su Canale 5 in prima serata, su Mediaset Infinity in esclusiva streaming, oppure con una formula ibrida ancora da definire.