Mediaset cambia il palinsesto e L'Isola dei Famosi slitta: il programma con Lucarelli sarà cancellato?
L'Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli rischia la cancellazione. Programma già registrato ma senza data ufficiale: tutti i retroscena e le ipotesi sul futuro.
La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è avvolta in un mistero che fa discutere appassionati e addetti ai lavori. Un programma già registrato, montato, con un cast definito e una conduttrice annunciata ufficialmente che però non trova spazio nei palinsesti Mediaset. Secondo le prime indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela su Dagospia, fonte considerata attendibile nel panorama dell'informazione televisiva, il debutto era previsto per venerdì 4 dicembre con una programmazione di undici puntate. Una data che sembrava blindata, tanto da circolare con insistenza negli ambienti vicini all'emittente. Eppure Mediaset ha scelto di riempire quella casella con Il Gattopardo, la serie con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli già distribuita da Netflix nel 2025, lasciando il reality di Selvaggia Lucarelli in un limbo sempre più inquietante.
A gettare benzina sul fuoco è arrivato Davide Maggio che, rispondendo su Instagram a un follower curioso, ha rivelato uno scenario ancora più preoccupante. Il giornalista ha parlato di un primo slittamento al 21 dicembre, una data mai comunicata ufficialmente ma evidentemente circolata negli ambienti televisivi. E ha aggiunto un dettaglio che ha fatto tremare i fan del reality: "Potrebbe saltare. Per questo non viene ancora confermata la partenza che era già stata spostata al 21 dicembre". Poche parole che aprono a ipotesi diverse, dalla cancellazione totale a un ripensamento sulla collocazione del programma.
La possibilità che Mediaset decida di cestinare l'intero progetto appare francamente difficile da credere. L'azienda ha sostenuto costi significativi per la produzione: trasferta nelle Filippine, troupe, cast, post-produzione e montaggio. Rinunciare completamente all'investimento sarebbe una scelta economicamente discutibile, a meno che non ci siano ragioni strategiche più profonde che al momento sfuggono all'analisi esterna.
Questa edizione rappresenta infatti un esperimento audace per Mediaset. Per la prima volta il reality viene realizzato interamente in forma registrata, senza dirette notturne dall'Honduras e senza il coinvolgimento immediato del pubblico attraverso il televoto settimanale. Un cambio di paradigma che avvicina il programma ai reality d'avventura costruiti attraverso riprese e montaggio, dove la narrazione è completamente nelle mani degli autori. Una scelta che riduce i costi di produzione ma che cambia radicalmente il rapporto con il pubblico, da protagonista attivo a spettatore passivo.
Alla guida di questa nuova formula ci sono Selvaggia Lucarelli e Alvin, annunciati ufficialmente il 5 giugno scorso. Per la giornalista, volto noto di Ballando con le Stelle e reduce dall'esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, si tratta del debutto assoluto alla conduzione di un reality show. Alvin invece torna in un programma di cui conosce perfettamente le dinamiche, questa volta con un ruolo centrale nella conduzione dopo anni passati come inviato.
Per chi attende il ritorno dell'Isola dei Famosi, le prossime settimane saranno decisive. La domanda non è più solo "quando parte" ma "se parte". E nel caso in cui Mediaset decidesse di procedere, resta da capire dove: su Canale 5 in prima serata, su Mediaset Infinity in esclusiva streaming, oppure con una formula ibrida ancora da definire.