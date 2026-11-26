Pubblicazione: 26 novembre alle 08:15

A un mese di distanza dalla sua eliminazione da Amici 26, Erness è tornato a parlare della controversa vicenda che ha portato alla conclusione anticipata della sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi. Il giovane cantante, finito al centro delle polemiche per le accuse di plagio riguardanti alcuni dei suoi brani, ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando come abbia affrontato quanto accaduto e quale sia oggi il suo rapporto con la musica. Nonostante la delusione, l'ex allievo non ha alcuna intenzione di rinunciare al proprio sogno.

, nome d'arte di, considera quella vissuta nel talent show un'esperienza formativa, nonostante sia durata soltanto poche settimane., spiegando di aver iniziato un percorso di crescita personale e artistica: “Ho capito l'errore commesso”. Il suo obiettivo è adesso quello, lavorando soprattutto sulle proprie debolezze.

Nelle parole del giovane artista non emerge alcun risentimento nei confronti di Samurai Jay, il responsabile artistico che aveva deciso di interrompere il suo percorso ad Amici. Al contrario, Erness conserva un ricordo particolarmente positivo del momento in cui il cantante gli aveva consegnato la maglia della scuola. L'ex concorrente ha espresso grande riconoscenza nei confronti del suo insegnante, spendendo parole di affetto anche per Maria De Filippi, della quale ha apprezzato la disponibilità e la professionalità.

Samurai Jay e Erness, fonte: YouTube

Il caso era scoppiato lo scorso ottobre, quando Samurai Jay aveva sollevato alcuni dubbi sull'originalità di Colpa Mia, il brano con cui Erness si era presentato alle selezioni del programma. Una perizia musicale aveva evidenziato diverse analogie con Antes de Ti, canzone pubblicata nel 2021 dagli artisti argentini Rusherking e María Becerra. In particolare, i due pezzi condividevano la tonalità, il tempo e il giro armonico. Nonostante la gravità della situazione, Samurai Jay aveva deciso di concedere una seconda possibilità al suo allievo, sospendendogli temporaneamente la maglia e permettendogli di lavorare con alcuni professionisti alla realizzazione di un nuovo inedito.

, Erness aveva quindi presentato Ossigeno, senza tuttavia riuscire a convincere i responsabili artistici del programma.. Quest'ultimo aveva sottolineato anche la necessità di rispettare gli aspiranti concorrenti che non erano riusciti a ottenere un banco nella scuola.aveva infine deciso di eliminare il cantante, pur ribadendo di credere nelle sue potenzialità e nella possibilità che potesse costruirsi una carriera lontano dalle telecamere.

Già nelle ore successive alla sua uscita dal talent, Erness aveva affidato a Instagram alcune riflessioni sugli errori commessi, ringraziando chi gli aveva dato fiducia. Lo stesso Samurai Jay era intervenuto sui social per incoraggiarlo a non arrendersi. A distanza di un mese, il giovane artista sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle quella difficile parentesi televisiva. Erness ha infatti confermato di essere al lavoro su nuove canzoni, che spera di poter pubblicare prossimamente. Il cantante vuole dimostrare di aver fatto tesoro degli insegnamenti ricevuti nella scuola, ripartendo dalla musica e dal sostegno della propria famiglia e delle persone che continuano a credere in lui.