Pubblicazione: 25 novembre alle 10:00

Da oltre sedici anni il pubblico di Uomini e Donne segue le vicende sentimentali di Gemma Galgani, tra innamoramenti, delusioni e gli ormai immancabili battibecchi con Tina Cipollari. La dama torinese, recentemente ospite di Francesca Fagnani a Belve, è diventata uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana, eppure della sua quotidianità lontano dalle telecamere si conosce relativamente poco. Nonostante gli impegni televisivi la portino frequentemente nella Capitale, Gemma non ha mai rinunciato al legame con la città nella quale è nata e ha costruito gran parte della propria carriera professionale ed è proprio lì che si trova la sua abitazione, arredata secondo uno stile che rispecchia perfettamente i suoi gusti.

vive in un appartamento nel centro di Torino, città alla qualeanche dopo aver raggiunto la popolarità grazie al. Nel corso degli anni la dama ha condiviso sui social alcune immagini della propria abitazione, permettendo ai suoi sostenitori di scoprire diversi dettagli degli ambienti nei quali trascorre il tempo quando

A catturare maggiormente l'attenzione è il soggiorno, caratterizzato dalla presenza di tre divani bianchi, numerosi cuscini, tappeti e complementi d'arredo che contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente. Tra gli elementi più appariscenti figura un elegante lampadario, mentre alle pareti trovano spazio diversi quadri. Non mancano mobili in legno, oggetti d'antiquariato e decorazioni floreali, accostati a elementi più moderni. Il risultato è un'abitazione nella quale convivono lo stile classico e alcune suggestioni shabby chic, lontana dalle tendenze minimaliste che caratterizzano molte delle case dei personaggi dello spettacolo.

La scelta di continuare a vivere a Torino, nonostante Uomini e Donne venga registrato a Roma, ha radici molto profonde. Durante il periodo della pandemia, Gemma aveva trascorso circa due anni nella Capitale, salvo poi decidere di tornare nella sua città natale. Qui conserva le amicizie di lunga data, le abitudini costruite nel corso degli anni e soprattutto il legame con il mondo del teatro, che ha rappresentato una parte fondamentale della sua esistenza ben prima dell'incontro con Maria De Filippi.

Non tutti ricordano, infatti, chevantava già una lunga esperienza nel settore dello spettacolo quando, nel 2010,. Dopo essersi diplomata all'Istituto d'Arte, nel 1969 aveva iniziato a lavorare presso il Teatro Alfieri di Torino, occupandosi inizialmente della vendita dei biglietti e delle attività di comunicazione, per poi assumere incarichi di maggiore responsabilità.

Nel corso della sua carriera ha avuto l'opportunità di conoscere alcuni dei più grandi interpreti del teatro italiano, tra cui Vittorio Gassman, Walter Chiari e Gigi Proietti. Successivamente ha lavorato anche al Teatro Colosseo, continuando a occuparsi dell'organizzazione degli spettacoli. Una vita professionale trascorsa prevalentemente dietro le quinte, prima che il successo di Uomini e Donne la portasse dall'altra parte delle telecamere.

Nata il 19 gennaio 1950, Gemma aveva sessant'anni quando ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi. Da allora le sue frequentazioni, in particolare quella con Giorgio Manetti, hanno appassionato milioni di spettatori, trasformandola progressivamente in uno dei volti simbolo del trono over. La popolarità raggiunta le ha consentito di sperimentare anche altre esperienze televisive, da Selfie – Le cose cambiano alla partecipazione come sostenitrice di Ida Platano a Temptation Island.