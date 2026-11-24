Pubblicazione: 24 novembre alle 01:21

La finale del Grande Fratello Vip 2026 è sempre più vicina, ma per due concorrenti il sogno di conquistare la vittoria si è interrotto proprio sul più bello. La semifinale di lunedì 23 novembre, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, ha regalato al pubblico una serata ricca di tensioni, confronti e verdetti decisivi. Dopo settimane di convivenza, alleanze e scontri, Alessandro Varsi e Piera Meloni hanno dovuto abbandonare definitivamente la Casa, rinunciando alla possibilità di partecipare all'ultima puntata del reality.

La serata è iniziata con un televoto particolarmente delicato, che vedeva protagonisti. Tutti e tre erano consapevoli di essere arrivati a un passo dalla finale, ma soltanto due avrebbero potuto continuare il proprio percorso.ha invitato i concorrenti a raggiungere la Nuvola, trasformata per l'occasione nella Graticola, dove sarebbero stati comunicati i risultati delle votazioni. Il primo nome annunciato è stato quello di, salvata dal pubblico e quindi autorizzata a rientrare nella Casa.

A contendersi la permanenza sono rimasti Federica Morello e Alessandro Varsi. Dopo alcuni momenti di attesa, la conduttrice ha comunicato il verdetto: Federica era salva, mentre Alessandro Varsi doveva lasciare definitivamente il programma. Un'eliminazione particolarmente dolorosa per il concorrente, che nel corso delle settimane aveva costruito rapporti importanti con gli altri inquilini. Tra questi soprattutto Alessandro Roncaccia, che lo ha accompagnato negli ultimi momenti della sua avventura, senza nascondere il dispiacere per la separazione.

Il pubblico ha deciso che il Vip che deve abbandonare la Casa del #GFVIP è... Varsi! https://t.co/9bqB323aSY — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2026

Ma l'uscita di Varsi non è stata l'unica eliminazione della semifinale. La produzione aveva infatti annunciato una doppia uscita, destinata a ridurre ulteriormente il numero dei concorrenti ancora in corsa per la vittoria. Nel corso della puntata, inoltre, non sono mancati i momenti di tensione. Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa, diventato motivo di discussione dopo le dichiarazioni di Veronica Peparini a Verissimo.

Il pubblico ha deciso che ad abbandonare la Casa è… Piera! #GFVIP https://t.co/nTzOnvqIoW — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2026

La, spiegando di non essere arrabbiata né con Andreas né con Marina.ha ammesso di aver provato gelosia, ma ha soprattutto invitato il marito a vivere serenamente gli ultimi giorni all'interno del reality, senza lasciarsi condizionare dalle polemiche. Un altro momento particolarmente discusso ha riguardato Federica Morello, finita nuovamente al centro delle critiche delle altre concorrenti.

Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Piera Meloni hanno espresso diverse perplessità sul suo comportamento, accusandola di adottare atteggiamenti poco autentici e troppo strategici. La tensione è aumentata anche dopo alcuni commenti di Varsi e Roncaccia su Federica, che hanno provocato una reazione di gelosia da parte di Piera. La semifinale è poi entrata nella sua fase più importante con le ultime nomination palesi dell'edizione. I concorrenti ancora in gara sono stati chiamati a esprimere le proprie preferenze davanti agli altri inquilini, dando vita a un nuovo televoto destinato a cambiare gli equilibri della finale.

A ricevere il maggior numero di nomination è stata Federica Morello, che ha ottenuto il potere di trascinare un altro concorrente al televoto flash. La sua scelta è ricaduta su Piera Meloni, mentre quest'ultima ha deciso di coinvolgere Andreas Müller. Si è così formato un nuovo confronto a tre, con Federica, Piera e Andreas chiamati a sottoporsi ancora una volta al giudizio del pubblico. Per tutti loro la posta in gioco era altissima: superare l'ultima eliminazione e mantenere viva la speranza di arrivare alla finalissima. Il verdetto è stato particolarmente amaro per Piera Meloni, costretta ad abbandonare la Casa dopo essere stata salvata nel primo televoto della serata.

Il pubblico ha deciso che il quarto finalista è... Federica! 💛✨ #GFVIP https://t.co/aQA9R5r4GB — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 24, 2026

Una situazione che ha reso ancora più sorprendente il suo addio, arrivato quando sembrava essere riuscita a superare uno degli ostacoli più difficili. La sua eliminazione ha segnato la conclusione di un percorso caratterizzato da amicizie, incomprensioni e momenti di grande coinvolgimento emotivo. Tra i legami più significativi costruiti durante il reality spicca quello con, con il quale aveva condiviso numerose esperienze all'interno della Casa.si è quindi conclusa con due eliminati, Alessandro Varsi e Piera Meloni, entrambi fermati dal televoto a pochi giorni dall'appuntamento decisivo.

La semifinale ha inoltre decretato il nome della quarta finalista ufficiale del Grande Fratello Vip 2026. Dopo il televoto flash che ha portato all'eliminazione di Piera Meloni, Ilary Blasi ha annunciato che Federica Morello aveva conquistato un posto nella finalissima del 30 novembre. Un risultato particolarmente significativo per la concorrente, che nel corso delle ultime settimane ha dovuto affrontare numerose nomination, critiche e confronti accesi con gli altri inquilini.

Nonostante le tensioni e il rischio di lasciare definitivamente la Casa proprio a un passo dal traguardo, Federica è riuscita a ottenere ancora una volta il sostegno del pubblico, assicurandosi così la possibilità di contendersi la vittoria del reality. La finale del Grande Fratello Vip è prevista per lunedì 30 novembre 2026, in prima serata su Canale 5, quando Ilary Blasi proclamerà il vincitore dell'edizione. Dopo una semifinale così ricca di colpi di scena, la corsa alla vittoria entra ormai nella sua fase conclusiva.