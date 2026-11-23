Pubblicazione: 23 novembre alle 18:30

La Ruota della Fortuna è pronta a cambiare e lo farà proprio oggi, Lunedì 23 Novembre. In che modo? In vista delle festività natalizie, Gerry Scotti introdurrà qualcosa di inedito per la storia del programma. Un nuovo gioco che prenderà il posto di un altro e che permetterà di rendere il programma più rapido e accattivante. Quella ventata d'aria fresca che forse serviva allo show e che gli permetterà di mantenere ben salda la posizione di primato nella fascia primetime.

La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

Il nuovo gioco in questione è Corsa ai regali che andrà a sostituire Chiacchiere da bar. Ad annunciarlo è stato proprio il presentatore nella puntata del 22 Novembre. Ha avuto anche modo di preparare il terreno a un nuovo stacchetto per Samira Lui e due nuovissimi Superpremi che i concorrenti potranno contendersi.

Il format vedrà il programma suggerire dei possibili regali di Natale, anche se le regole non sono state spiegate più di così, perciò bisognerà aspettare fra qualche ora per saperne di più. Per quanto riguarda i due nuovi superpremi, quello che sappiamo è che verranno presentati nella puntata di stasera, ma non se ne conosce il valore e nemmeno la modalità di ottenimento, anche se probabilmente faranno riferimento al nuovo gioco.

Non resta che aspettare stasera per scoprire di cosa si tratta nello specifico. Già l'anno scorso il programma era stato rinnovato in vista del Natale con un nuovo gioco che era stato chiamato La Ruota delle Feste, ma per il 2026 si è pensato a qualcosa di totalmente inedito e rinnovato. Dopo le ultime vincite di migliaia di euro, il pubblico non vede l'ora di sapere cosa lo aspetta questa sera.