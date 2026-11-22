Pubblicazione: 22 novembre alle 13:51

Ci sono serate che entrano nella memoria collettiva della televisione italiana. E quella di sabato 21 novembre 2026 alla Ruota della Fortuna è destinata a rimanere negli annali del programma di Canale 5. Protagonista assoluta Aurora Lenzini, impiegata amministrativa di Cisterna di Latina, che ha vissuto un'altalena di emozioni difficile da descrivere.





Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

La serata si è aperta con la formula ridotta del sabato, che lascia spazio in prima serata a Tu sì que vales. Gerry Scotti è entrato in studio accompagnato dalle note dei Fortuna Six, con il consueto piglio ironico che lo contraddistingue., impiegata di Scalenghe in provincia di Torino, che si presentava da campionessa con un bottino di 22.300 euro conquistati la sera precedente,, cuoco di Gattatico in provincia di Reggio Emilia,L'inizio sembrava indirizzare la partita verso un'altra direzione.. Nella "Locanda di Samira", dedicata agli spaghetti alla Corte d'Assise, è stato lui a trovare la soluzione corretta intascando i primi mille euro. Il cuoco emiliano ha poi dimostrato di avere il ritmo giusto anche nel Juke Box, risolvendo il tabellone dedicato alla canzone "E la vita, la vita" e portando il suo bottino a 4.300 euro., con una frase a tema televisivo che gli ha permesso di raggiungere quota 6.100 euro. Nel frattempo, il montepremi accumulato nel celebre maialino era salito a 11mila euro., con il cuoco di Reggio Emilia solidamente al comando.

Quando tutto sembrava ormai deciso, nell'Ultimo Round è arrivato il colpo di scena. Il tema era "Ci vuole pazienza" e ogni lettera valeva 1.400 euro. Aurora ha trovato la soluzione decisiva e ha incassato 7mila euro in un solo colpo, sufficienti per superare gli avversari e conquistare inaspettatamente il titolo di nuova campionessa. Per Lucia, protagonista di una sola serata da vincitrice, l'avventura si è conclusa. Christopher ha dovuto accettare la beffa di aver dominato per tutta la partita salvo poi essere superato sul traguardo.





Samira Lui e Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna , fonte: Mediaset

Ma il vero dramma televisivo doveva ancora arrivare., la prova finale che può trasformare una buona vittoria in un trionfo memorabile. Tre frasi legate al tema Mondo, tre buste da conquistare o da perdere. La concorrente è riuscita a risolvere soltanto il primo tabellone, assicurandosi una busta verde. Le altre due, rosse, sono rimaste lì, chiuse, cariche di mistero.Gerry Scotti ha iniziato a svelare i premi con la sua consueta maestria nel creare suspense. Nella prima busta rossa, la numero 3, c'erano 10mila euro. Una cifra già importante, che avrebbe fatto la differenza. Poi. Sommati ai 7mila conquistati durante la gara, il. Una vittoria assolutamente dignitosa, chee della madre che l'accompagnava.

Nella busta numero 2 erano nascosti 200mila euro. Una cifra dieci volte superiore al premio della busta verde, capace di cambiare completamente la vita della concorrente. L'atmosfera in studio è cambiata istantaneamente. Anche Samira Lui, sempre composta nel suo ruolo, non è riuscita a nascondere lo stupore reagendo con un eloquente "Alla faccia". Un'esclamazione che ha fotografato perfettamente il sentimento generale.



