La Ruota della Fortuna e i 200mila euro: quanto ha portato a casa Aurora
Aurora da Cisterna vince 27mila euro alla Ruota della Fortuna ma scopre di aver perso 200mila euro. La storia della serata del 21 novembre 2026 con Gerry Scotti.
Ci sono serate che entrano nella memoria collettiva della televisione italiana. E quella di sabato 21 novembre 2026 alla Ruota della Fortuna è destinata a rimanere negli annali del programma di Canale 5. Protagonista assoluta Aurora Lenzini, impiegata amministrativa di Cisterna di Latina, che ha vissuto un'altalena di emozioni difficile da descrivere.
L'inizio sembrava indirizzare la partita verso un'altra direzione. Christopher ha dominato le prime manche con una sicurezza impressionante. Nella "Locanda di Samira", dedicata agli spaghetti alla Corte d'Assise, è stato lui a trovare la soluzione corretta intascando i primi mille euro. Il cuoco emiliano ha poi dimostrato di avere il ritmo giusto anche nel Juke Box, risolvendo il tabellone dedicato alla canzone "E la vita, la vita" e portando il suo bottino a 4.300 euro. Il vantaggio di Christopher è cresciuto ulteriormente nel Round Jackpot, con una frase a tema televisivo che gli ha permesso di raggiungere quota 6.100 euro. Nel frattempo, il montepremi accumulato nel celebre maialino era salito a 11mila euro. Per Aurora e Lucia la situazione appariva complicata, con il cuoco di Reggio Emilia solidamente al comando.
Quando tutto sembrava ormai deciso, nell'Ultimo Round è arrivato il colpo di scena. Il tema era "Ci vuole pazienza" e ogni lettera valeva 1.400 euro. Aurora ha trovato la soluzione decisiva e ha incassato 7mila euro in un solo colpo, sufficienti per superare gli avversari e conquistare inaspettatamente il titolo di nuova campionessa. Per Lucia, protagonista di una sola serata da vincitrice, l'avventura si è conclusa. Christopher ha dovuto accettare la beffa di aver dominato per tutta la partita salvo poi essere superato sul traguardo.
Gerry Scotti ha iniziato a svelare i premi con la sua consueta maestria nel creare suspense. Nella prima busta rossa, la numero 3, c'erano 10mila euro. Una cifra già importante, che avrebbe fatto la differenza. Poi è arrivato il momento della busta verde scelta da Aurora: 20mila euro. Sommati ai 7mila conquistati durante la gara, il totale arrivava a 27mila euro. Una vittoria assolutamente dignitosa, che ha fatto esplodere la gioia della concorrente e della madre che l'accompagnava.
Nella busta numero 2 erano nascosti 200mila euro. Una cifra dieci volte superiore al premio della busta verde, capace di cambiare completamente la vita della concorrente. L'atmosfera in studio è cambiata istantaneamente. Anche Samira Lui, sempre composta nel suo ruolo, non è riuscita a nascondere lo stupore reagendo con un eloquente "Alla faccia". Un'esclamazione che ha fotografato perfettamente il sentimento generale.