Pubblicazione: 22 novembre alle 09:00

Ci sono decisioni che possono cambiare un percorso televisivo, soprattutto quando arrivano nel momento in cui il pubblico si aspetta di assistere alla nascita di una nuova storia d'amore. È quello che è accaduto a Uomini e Donne, dove Giovanni Grazioso ha deciso di abbandonare il trono senza scegliere nessuna delle sue corteggiatrici. L'ex protagonista di Temptation Island ha annunciato la propria decisione durante la puntata del 20 novembre 2026, lasciandosi andare a una confessione particolarmente personale. Il ragazzo ha ammesso di non sentirsi più sé stesso, spiegando di aver bisogno di recuperare una serenità che negli ultimi mesi sembra essersi allontanata dalla sua quotidianità.

Seduto davanti aha ripercorso le difficoltà vissute dopo la partecipazione a, il reality che lo aveva fatto conoscere al grande pubblico insieme all'allora fidanzata. Un'esperienza che ha cambiato profondamente la sua vita, portandogli una notorietà improvvisa ma anche una serie di situazioni che, secondo le sue parole, non è riuscito a gestire come avrebbe desiderato. “Io non sto bene, non sono sereno con me stesso e ho perso le abitudini di un ragazzo normale”,, spiegando di non voler continuare un'esperienza televisiva senza sentirsi davvero pronto.

L'abbandono non sarebbe quindi legato a una singola corteggiatrice o a un episodio preciso, ma alla consapevolezza di attraversare un momento personale complicato. Il tronista ha raccontato di aver perso alcune delle abitudini che prima considerava scontate, arrivando a vivere con difficoltà persino situazioni quotidiane come andare al lavoro. “Sto vivendo un periodo particolare, la mia vita è cambiata e anche andare a lavoro mi crea difficoltà”, ha aggiunto, descrivendo quanto il cambiamento degli ultimi mesi abbia inciso sulle sue giornate.

Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, fonte: YouTube

Parole che hanno mostrato un Giovanni molto diverso da quello conosciuto durante la sua prima apparizione televisiva. A Temptation Island si era fatto notare per il carattere e per il rapporto con Sabrina, mentre a Uomini e Donne aveva iniziato un percorso che avrebbe dovuto rappresentare una nuova occasione sentimentale dopo la fine della loro relazione. Eppure, proprio il passato continua ad avere un peso importante nelle sue scelte. La separazione da Sabrina Soussi ha lasciato un segno evidente nel ragazzo, che durante il suo discorso ha ammesso di aver perso parte della fiducia necessaria per avvicinarsi a una nuova persona.

“Vengo anche da una storia molto importante che mi ha lasciato un trauma e oggi non riesco a fidarmi in generale, faccio fatica”, ha spiegato, riconoscendo che le conseguenze della precedente relazione continuano ai sentimenti. Un'ammissione che aiuta a comprendere anche alcune delle difficoltà emerse durante il suo percorsonon era riuscito a costruire un rapporto sufficientemente solido con le ragazze arrivate per conoscerlo, alimentando dubbi e discussioni anche tra gli opinionisti.

Nelle settimane precedenti, infatti, il tronista era finito al centro di diverse polemiche. Una delle più discusse aveva riguardato Rosaria, una ragazza conosciuta attraverso i social, che Giovanni aveva manifestato il desiderio di incontrare anche all'interno del programma. La vicenda aveva portato Maria De Filippi a chiedergli maggiore chiarezza, soprattutto dopo alcune segnalazioni relative ai contatti avuti con la giovane. In quell'occasione, la conduttrice aveva invitato il ragazzo a comportarsi con trasparenza, mentre Tina Cipollari aveva espresso forti perplessità sul suo atteggiamento.

Giovanni Grazioso a Temptation Island, fonte: YouTube

Un percorso quindi tutt'altro che semplice, durante il quale Giovanni si è trovato più volte a dover spiegare le proprie intenzioni e a difendere la sincerità del proprio interesse verso le corteggiatrici. Ma durante l'ultima puntata il ragazzo ha voluto chiarire che la decisione di lasciare il trono non rappresenta un gesto di disprezzo nei confronti del programma. Al contrario, ha spiegato di considerare la produzione una sorta di seconda famiglia, alla quale sente di dover essere sincero anche quando questo significa rinunciare a un'opportunità importante.

“Da un anno a questa parte faccio parte di questa produzione, che è anche un po' la mia famiglia, a cui non riesco a dire bugie”, ha raccontato. Giovanni ha inoltre riconosciuto che, soprattutto perché partecipare a Uomini e Donne rappresentava un desiderio che coltivava da molto tempo. Eppure, nonostante la consapevolezza di rinunciare a qualcosa di importante,anziché continuare un percorso sentimentale nel quale non riusciva più a riconoscersi.

“Un giorno lo rimpiangerò, però oggi non mi sento di proseguire questo percorso in cui non mi sento Giovanni. Non è giusto”, ha dichiarato. Il momento più emozionante è arrivato quando si è rivolto direttamente a Maria De Filippi, ringraziandola per avergli permesso di partecipare prima a Temptation Island e successivamente a Uomini e Donne. “Grazie, mi hai regalato un sogno che avevo fin da bambino. Grazie per tutto ciò che hai fatto per me, sto lasciando un pezzo del mio cuore”, ha detto, salutando simbolicamente la trasmissione e le persone che lo hanno accompagnato durante questi mesi.

Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, fonte: Mediaset

Una dichiarazione che ha dato al suo addio un significato diverso da quello di una semplice rinuncia televisiva, visto che per Giovanni il trono rappresentava anche un'occasione per ricominciare dopo una relazione importante e un periodo di grandi cambiamenti. Persino Tina Cipollari, che in passato non gli aveva risparmiato critiche, ha accolto la decisione con comprensione. L'opinionista ha apprezzato la sincerità del ragazzo, riconoscendo che può capitare di non sentirsi pronti ad affrontare una nuova relazione.

“Meriti un applauso e credo che possa capitare”, ha commentato, mostrando un atteggiamento molto diverso rispetto ai precedenti confronti. L'uscita di, ma soprattutto interrompe una storia che il pubblico aveva iniziato a seguire con curiosità dopo la sua esperienza a. Per il momento, il ragazzo non ha annunciato nuovi progetti televisivi ed il suo desiderio, come ha spiegato davanti a, tornare a dedicarsi con maggiore tranquillità al lavoro e ritrovare un equilibrio nella propria quotidianità.

Dopo l'addio dal programma, non è escluso che in futuro possa decidere di rimettersi in gioco sentimentalmente, ma oggi Giovanni sembra avere una priorità diversa: tornare a sentirsi sé stesso, lontano dalle aspettative e dalle pressioni che hanno accompagnato gli ultimi mesi della sua vita. E forse è proprio questo il significato più importante del suo addio. Perché, anche in un programma nato per trovare l'amore, a volte la scelta più difficile non riguarda la persona da portare a casa, ma il momento in cui riconoscere di non essere ancora pronti a iniziare una nuova storia.