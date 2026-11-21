Come sta Guendalina Tavassi dopo la caduta al GF Vip? La corsa in ospedale e il rientro alla Casa
Guendalina Tavassi racconta il drammatico incidente al GF Vip: caduta violenta, corsa in ospedale e paura di morire. Tutti i dettagli sulla disavventura dell'influencer.
Una serata che doveva essere all'insegna del divertimento si è trasformata in ore di paura e angoscia nella Casa del Grande Fratello Vip. Guendalina Tavassi, influencer romana e concorrente già qualificata per la finale del reality prevista per il 30 novembre, è stata protagonista di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi di quelle registrate. La caduta, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 20 novembre 2026, ha richiesto una corsa in ospedale e accertamenti medici che hanno tenuto col fiato sospeso il pubblico e gli altri inquilini.
Quello che ha vissuto Guendalina nei secondi successivi alla caduta è stato un'esperienza che lei stessa ha descritto come una vicinanza alla morte. Una volta rientrata nella Casa, dopo ore trascorse in ospedale, l'influencer ha raccontato ai coinquilini le sensazioni terrificanti provate in quei momenti. "Subito dopo la botta ho sentito delle sensazioni al cervello che non vi so spiegare. Avevo le braccia, le mani informicolite, non le sentivo più, non stavo in piedi. Mi sono detta, questo è morire, ecco cosa si prova a morire. Me la sono vista brutta", ha confidato con voce ancora provata.
Il racconto prosegue con dettagli che fanno comprendere quanto realmente Guendalina abbia temuto per la sua vita. "La botta è stata talmente forte che è passata dal cervello, mi ha pervaso tutto il corpo ed è arrivata alle braccia. Ho subito pensato, ecco, sto morendo, io devo morire qui in diretta in televisione, i miei figli avranno visto tutto. Mi è passata la vita davanti", ha spiegato agli altri concorrenti, che l'ascoltavano con espressioni serie e preoccupate. Un pensiero che rivela non solo lo shock fisico ma anche quello emotivo: l'idea di lasciare i propri figli, di morire sotto gli occhi di milioni di telespettatori, in un contesto che dovrebbe essere di puro intrattenimento.
Dopo l'incidente, la produzione ha deciso per il trasporto immediato in ospedale. Guendalina è stata accompagnata fuori dalla Casa e sottoposta a tutti gli accertamenti necessari: esami, TAC e controlli neurologici per escludere danni più seri. Durante la sua assenza, la madre Emanuela Fuin e il fidanzato Federico Perna hanno aggiornato i fan attraverso i social media, rassicurando sulla condizione dell'influencer e specificando che tutti gli esami erano in corso e che la situazione era sotto controllo.
Il rientro nella Casa è avvenuto in piena notte, quando ormai gli altri concorrenti si stavano preparando per andare a dormire. L'accoglienza è stata calorosa ma contenuta, tutti volevano sapere cosa fosse emerso dagli accertamenti e come stesse realmente Guendalina. "C'era una fila allucinante", ha raccontato lei descrivendo l'attesa in pronto soccorso, un dettaglio che aggiunge realismo a un'esperienza che per lei è stata straniante quanto traumatica. Ha poi rassicurato tutti sulle proprie condizioni: "C'è una ferita, sangue nella testa, ma non ho dolore. Ho un bel bozzolo, ma non ho dolore", spiegando che fortunatamente i medici non avevano riscontrato lesioni gravi.
L'episodio ricorda quanto la linea tra intrattenimento e rischio reale possa essere sottile in contesti come quello dei reality show, dove la vita quotidiana viene vissuta sotto le telecamere senza interruzione. Quello che doveva essere un momento di gioco e spensieratezza si è trasformato in un'esperienza che Guendalina Tavassi difficilmente dimenticherà, e che ha lasciato tutti i suoi compagni di avventura più consapevoli della fragilità della vita, anche quando si è circondati da telecamere e riflettori.