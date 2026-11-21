Pubblicazione: 21 novembre alle 10:36

Una serata che doveva essere all'insegna del divertimento si è trasformata in ore di paura e angoscia nella Casa del Grande Fratello Vip. Guendalina Tavassi, influencer romana e concorrente già qualificata per la finale del reality prevista per il 30 novembre, è stata protagonista di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi di quelle registrate. La caduta, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 20 novembre 2026, ha richiesto una corsa in ospedale e accertamenti medici che hanno tenuto col fiato sospeso il pubblico e gli altri inquilini.





AIUTO #gfvip https://t.co/KEhah9FfGq — caròlina (@carolinasvvv) November 20, 2026

in quello che sembrava un innocuo momento di gioco. L'influencer si era arrampicata su un ripiano e si era lanciata verso l'amica per farsi prendere in braccio, una mossa giocosa che si è. Giulia, che era scalza, ha perso l'equilibrio nel tentativo di sorreggerla e le due sono cadute. Ma mentre Provvedi è riuscita ad attutire il colpo,Quello che ha vissuto Guendalina nei secondi successivi alla caduta è stato un'esperienza che lei stessa ha descritto come una vicinanza alla morte., l'influencerin quei momenti. "Subito dopo la botta ho sentito delle sensazioni al cervello che non vi so spiegare. Avevo le braccia, le mani informicolite, non le sentivo più, non stavo in piedi. Mi sono detta, questo è morire, ecco cosa si prova a morire. Me la sono vista brutta", ha confidato con voce ancora provata.

Il racconto prosegue con dettagli che fanno comprendere quanto realmente Guendalina abbia temuto per la sua vita. "La botta è stata talmente forte che è passata dal cervello, mi ha pervaso tutto il corpo ed è arrivata alle braccia. Ho subito pensato, ecco, sto morendo, io devo morire qui in diretta in televisione, i miei figli avranno visto tutto. Mi è passata la vita davanti", ha spiegato agli altri concorrenti, che l'ascoltavano con espressioni serie e preoccupate. Un pensiero che rivela non solo lo shock fisico ma anche quello emotivo: l'idea di lasciare i propri figli, di morire sotto gli occhi di milioni di telespettatori, in un contesto che dovrebbe essere di puro intrattenimento.





Guendalina Tavassi, fonte: Mediaset

C'è un elemento quasi surreale nel suo racconto, che rende ancora più drammatica la vicenda., mentre il suo corpo sembrava non rispondere più ai comandi, Guendalina ha percepito"Ma la cosa più assurda è che io ho sentito Andreas, Marina e Giulia ridere e mi sono detta, ma questi non capiscono che sto morendo? Morirò mentre loro ridono. Tutto questo in pochi secondi", ha rivelato. Un paradosso che sottolinea come spesso, in situazioni di emergenza, chi assiste dall'esterno non riesce immediatamente a comprendere la gravità di quanto sta accadendo.Dopo l'incidente,. Guendalina è stata accompagnata fuori dalla Casa e: esami, TAC e controlli neurologici per escludere danni più seri. Durante la sua assenza, la madre Emanuela Fuin e il fidanzato Federico Perna hanno aggiornato i fan attraverso i social media,e specificando che tutti gli esami erano in corso e che la situazione era sotto controllo.

Il rientro nella Casa è avvenuto in piena notte, quando ormai gli altri concorrenti si stavano preparando per andare a dormire. L'accoglienza è stata calorosa ma contenuta, tutti volevano sapere cosa fosse emerso dagli accertamenti e come stesse realmente Guendalina. "C'era una fila allucinante", ha raccontato lei descrivendo l'attesa in pronto soccorso, un dettaglio che aggiunge realismo a un'esperienza che per lei è stata straniante quanto traumatica. Ha poi rassicurato tutti sulle proprie condizioni: "C'è una ferita, sangue nella testa, ma non ho dolore. Ho un bel bozzolo, ma non ho dolore", spiegando che fortunatamente i medici non avevano riscontrato lesioni gravi.



