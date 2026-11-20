Pubblicazione: 20 novembre alle 23:48

Guendalina Tavassi ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip. La notizia è arrivata nella serata di venerdì 20 novembre 2026 attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del reality di Canale 5, sorprendendo gli spettatori che soltanto poche ore prima avevano assistito a un incidente che aveva coinvolto proprio la showgirl romana. Una coincidenza temporale che ha inevitabilmente alimentato interrogativi sulle sue condizioni e sulle ragioni dell'improvvisa uscita.

A confermare quanto accadutocondotto da Ilary Blasi, che ha diffuso un breve messaggio: “Guendalina Tavassi ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali”. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle ragioni dell'allontanamento,su quando la concorrente potrà rientrare nella Casa. L'utilizzo della parola “momentaneamente” lascia comunque intendere che

Ma che cosa è successo a Guendalina Tavassi? La notizia arriva a poche ore da una brutta caduta avvenuta durante un momento di gioco con Giulia Provvedi, un episodio che aveva già suscitato preoccupazione tra gli appassionati del Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio, infatti, Guendalina stava trascorrendo alcuni momenti di leggerezza con i coinquilini quando avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, finendo a terra e battendo la testa.

Guendalina Tavassi ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2026

Le immagini dell'incidente hanno rapidamente iniziato a circolare sui social, mostrando una situazione che da divertente si è trasformata in pochi istanti in un momento di apprensione. Subito dopo la caduta, alcuni concorrenti, tra cui Marina La Rosa, si sono avvicinati alla showgirl per sincerarsi delle sue condizioni. La regia ha successivamente cambiato inquadratura, impedendo agli spettatori di seguire tutti i momenti immediatamente successivi all'incidente.

AIUTO #gfvip https://t.co/KEhah9FfGq — caròlina (@carolinasvvv) November 20, 2026

Proprio per questo motivo, l'annuncio dell'uscita temporanea ha spinto numerosi utenti a chiedersi. Si tratta, tuttavia, di una possibilità che al momento non ha ricevuto conferme ufficiali.si è limitato a parlare di motivi personali, senza specificare seabbia avuto bisogno dioppure se il suo allontanamento dipenda da

Non ci sono quindi elementi sufficienti per affermare che la caduta abbia provocato l'uscita dalla Casa, così come non risultano comunicazioni ufficiali su eventuali conseguenze dell'incidente. La situazione arriva in una fase particolarmente delicata del reality. Guendalina Tavassi è infatti una delle concorrenti che hanno già conquistato un posto nella finalissima, insieme a Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Il suo percorso è stato caratterizzato da discussioni, confronti e momenti di grande intensità emotiva. Soltanto nelle ultime settimane, la showgirl era stata protagonista di un acceso scontro con Valeria Marini, culminato in una serie di accuse successivamente affrontate durante la diretta.

Adesso, però, l'attenzione del pubblico si è spostata completamente sulle sue condizioni e sulla possibilità di rivederla presto insieme agli altri concorrenti. La semifinale del Grande Fratello Vip è prevista per lunedì 23 novembre 2026, mentre la finale andrà in onda il 30 novembre su Canale 5. Due appuntamenti decisivi ai quali Guendalina potrebbe ancora partecipare, considerando che la produzione ha specificato il carattere temporaneo della sua uscita.