Pubblicazione: 20 novembre alle 15:34

Ci sono storie che sembrano scritte apposta per dimostrare come un fallimento pubblico possa trasformarsi in trampolino di lancio. E quella di Heidi Baci appartiene esattamente a questa categoria. L'ex concorrente del Grande Fratello italiano, ritiratasi in diretta nell'ottobre 2023 dopo un'esperienza tormentata nella Casa più spiata d'Italia, è oggi al timone di Për'puthen, la versione albanese di Uomini e Donne trasmessa da Top Channel. Ma non è tanto il nuovo ruolo a far parlare di lei quanto il modo in cui lo interpreta: deciso, autorevole, persino severo.





ma Heidi Baci è la Maria De Filippi albanese. quanto fu lungimirante il padre a portarla via da quella bettola del GF italiano dove volevano accoppiarla per forza col matto?!! https://t.co/4Ysrnbruci — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) November 18, 2026

, in particolare su X, dove gli utenti hanno immediatamentee quello della regina indiscussa della televisione italiana:. Le ramanzine, i toni fermi, la capacità di interrompere le discussioni per riportare ordine nello studio. Tutto ricorda lo stile della conduttrice di Canale 5, con quella miscela di durezza e lezione di vita che ha reso celebri i suoi interventi a Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te.. Li interrompe mentre discutono animatamente e li redarguisce senza filtri: "Terribile, sinceramente. Non vi vergognate un po'. Un po' di vergogna anche per voi stessi, uscire conciati in questo modo, e le ragazze ancora peggio". Un richiamo che non lascia spazio a repliche e che immediatamente stabilisce chi comanda in studio.Heidi trasforma il momento in una vera e propria lezione filosofica sull'autocontrollo: "Il controllo delle emozioni è tutto, io non ho emozioni. Fallirete in ogni aspetto della vita se non controllerete le vostre emozioni, questa è una lezione molto importante: quando non controllate le vostre emozioni il finale è un fallimento totale, ve lo posso garantire con la mia firma". Un passaggio che molti hanno interpretato come un riferimento neanche troppo velato alla sua stessa esperienza al Grande Fratello, quando proprio la gestione emotiva l'aveva messa in difficoltà.