Ex concorrente del GF Vip conduce Uomini e Donne Albania: il video virale mostra una somiglianza sconvolgente
Heidi Baci conduce Uomini e Donne in Albania e il suo stile ricorda Maria De Filippi. Dal ritiro dal GF al successo con Për'puthen: la sua rinascita in tv.
Seguici su
Condividi
Ci sono storie che sembrano scritte apposta per dimostrare come un fallimento pubblico possa trasformarsi in trampolino di lancio. E quella di Heidi Baci appartiene esattamente a questa categoria. L'ex concorrente del Grande Fratello italiano, ritiratasi in diretta nell'ottobre 2023 dopo un'esperienza tormentata nella Casa più spiata d'Italia, è oggi al timone di Për'puthen, la versione albanese di Uomini e Donne trasmessa da Top Channel. Ma non è tanto il nuovo ruolo a far parlare di lei quanto il modo in cui lo interpreta: deciso, autorevole, persino severo.
Nel filmato che sta circolando online, Heidi Baci non usa mezzi termini di fronte ai partecipanti del dating show albanese. Li interrompe mentre discutono animatamente e li redarguisce senza filtri: "Terribile, sinceramente. Non vi vergognate un po'. Un po' di vergogna anche per voi stessi, uscire conciati in questo modo, e le ragazze ancora peggio". Un richiamo che non lascia spazio a repliche e che immediatamente stabilisce chi comanda in studio.
Ma la strigliata non si ferma al comportamento contingente. Heidi trasforma il momento in una vera e propria lezione filosofica sull'autocontrollo: "Il controllo delle emozioni è tutto, io non ho emozioni. Fallirete in ogni aspetto della vita se non controllerete le vostre emozioni, questa è una lezione molto importante: quando non controllate le vostre emozioni il finale è un fallimento totale, ve lo posso garantire con la mia firma". Un passaggio che molti hanno interpretato come un riferimento neanche troppo velato alla sua stessa esperienza al Grande Fratello, quando proprio la gestione emotiva l'aveva messa in difficoltà.
La sua permanenza nel programma si era interrotta bruscamente durante una puntata in diretta, con una scena rimasta impressa nella memoria degli spettatori: l'ingresso in Casa del padre Gentian Baci, deciso a manifestare la propria contrarietà verso l'insistenza di Varrese e preoccupato per lo stato emotivo della figlia. Quella sera stessa, dopo il confronto col padre, Heidi aveva scelto di abbandonare il gioco. Una decisione che all'epoca era stata letta come una sconfitta, un cedimento, l'incapacità di reggere la pressione del reality.
Oggi quel momento appare sotto una luce completamente diversa. L'abbandono del Grande Fratello italiano si è rivelato il primo passo di una rinascita professionale costruita con strategia e determinazione. Tornata in Albania, Heidi Baci non si è ritirata dalla scena pubblica ma ha scelto di ripartire dalle proprie radici culturali. Nel 2024 ha partecipato al Big Brother VIP Albania, questa volta con un approccio diverso, più consapevole. Ha raggiunto la finale del reality conquistando una popolarità enorme nel Paese d'origine della sua famiglia.