Pubblicazione: 19 novembre alle 15:58

La polemica nata al Grande Fratello Vip attorno alla vicinanza tra Marina La Rosa e Andreas Muller continua a generare reazioni anche fuori dalla Casa. Dopo le dichiarazioni di Veronica Peparini a Verissimo, in cui la coreografa ha manifestato apertamente la propria gelosia nei confronti del marito e della coinquilina, è intervenuta Cristina Plevani, storica vincitrice della prima edizione del reality. L'ex gieffina ha preso nettamente le difese di Marina, smontando le insinuazioni circolate e riservando anche una frecciata velenosa alla coppia Muller-Peparini.





"Una cosa mi ha colpita su tutte: Veronica non ha mai detto 'io e Marina siamo amiche'. Perché dico questo? Perché io me l'aspettavo. Mi aspettavo altra risposta, mi aspettavo un 'siamo amiche, la conosco, ha confidenza con Andreas eccetera eccetera'. Invece no". - Cristina Plevani

, dove ha analizzato con lucidità le dinamiche emerse durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Quando Ilary Blasi ha mostrato ai concorrenti le dichiarazioni di Veronica rilasciate a Verissimo,. Un dettaglio, però, ha colpito particolarmente la Plevani, spingendola a intervenire pubblicamente sulla vicenda.

La Plevani ha ricordato che Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno partecipato insieme a La Talpa, che la concorrente era stata invitata al matrimonio della coppia e che lo stesso Andreas aveva sempre definito Marina prima di tutto "amica della moglie". Ma Cristina Plevani non si è limitata a segnalare questo dettaglio. L'ex gieffina è entrata nel merito delle accuse implicite rivolte a Marina La Rosa, escludendo categoricamente che la concorrente abbia cercato di sedurre il ballerino o di creare situazioni ambigue per attirare l'attenzione.

"Si possono dire tante cose di Marina in questo reality, ma di certo non che abbia cercato o stia cercando di flirtare con Andreas. Mai pensato. Sicuramente è una giocatrice, ha studiato tutto prima di entrare: dall'abbigliamento alla postura, a come sedersi, a come muoversi e soprattutto a cosa dire. Ma non è una donna che ha bisogno di giocare sporco coi sentimenti altrui per farsi notare, o di strusciarsi su qualcuno. La gatta morta non esiste più da parecchi anni". - Cristina Plevani

Una difesa netta e articolata, che distingue tra la capacità di Marina di muoversi consapevolmente all'interno delle dinamiche televisive e l'accusa ben più grave di manipolazione sentimentale. Per Cristina, la concorrente può essere tutto fuorché una donna che ha bisogno di giocare sulla seduzione per ottenere visibilità. Un'analisi che smonta alla radice le insinuazioni circolate sui social e alimentate dalle dichiarazioni di Veronica Peparini. Ma la Plevani ha riservato anche una stoccata al confronto andato in scena durante la puntata del Grande Fratello Vip. Secondo l'ex vincitrice del reality, l'intero blocco dedicato alla questione sarebbe stato sostanzialmente inutile. "Siamo sinceri, è stato un intervento, un blocco che non aveva senso di esistere. Veronica e Andreas dovrebbero fare cambio di età anagrafica".



