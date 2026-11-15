Veronica Peparini, confessione in diretta tv a Verissimo: "Mi fido ciecamente, ma sono gelosa"

Pubblicazione: 15 novembre alle 09:30

La schiettezza non è mai stata un problema per Veronica Peparini. Negli anni trascorsi come professoressa di Amici, la coreografa ha dimostrato più volte di preferire la sincerità ai giri di parole, anche quando le risposte possono risultare scomode. Una caratteristica confermata anche nel salotto di Verissimo, dove, ospite di Silvia Toffanin, ha affrontato un tema che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione del pubblico, la gelosia nei confronti del marito Andreas Muller, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip e sempre più vicino a Marina La Rosa.

Alla domanda diretta della conduttrice, Veronica non ha nascosto i propri sentimenti: "Io sono sincera e devo dire che sono gelosa. Io sono gelosa per carattere, sono possessiva. Quando una cosa penso sia mia, relativamente, perché poi lo sappiamo che nulla è veramente nostro. Però quando una cosa mi appartiene ne sono gelosa. Insomma, è una roba che è mia, nessuno la deve toccare. Quindi sì, lo sono".

Il discorso si è poi concentrato su Marina La Rosa, con la quale Veronica ha un rapporto di amicizia. Il giudizio sulla concorrente del reality è stato positivo, pur senza rinunciare a una certa lucidità: "La vedo una donna sicuramente intelligente, in gamba. Sta facendo il suo gioco. È un personaggio che sta bene in quel programma perché comunque gioca e gioca bene". La coreografa ha aggiunto di augurarsi che Andreas riesca a distinguere le dinamiche televisive dalla realtà, ricordando che, a suo parere, il marito è uno dei pochi concorrenti a non vivere l'esperienza esclusivamente come un gioco.

La complicità tra Andreas e Marina non è passata inosservata agli spettatori del Grande Fratello Vip. Confidenze, momenti di vicinanza e complimenti hanno alimentato diverse interpretazioni sui social, soprattutto dopo che il ballerino ha detto alla coinquilina: "Ma quanto sei bella?". Veronica ha ammesso di aver provato qualche perplessità davanti ad alcune immagini trasmesse dal reality: "Lì per lì li vedo e mi viene proprio magari... mi dico: “Oddio!”. Poi ci ragiono e trovo la ragione nelle cose".

. "Sai cosa mi pesa? Non tanto quello che io vedo così, ma più quello che mi arriva addosso dai social. Mi arrivano mille messaggi, mi scrivono che mi fanno le corna. Mi pesa più quello, rispetto a ciò che effettivamente si vede, perché io mi fido ciecamente della persona che ho accanto e so quello che ho costruito con lui, anche con fatica", ha raccontato., pur ribadendo di avere gli occhi aperti e di conoscere bene il compagno.

A sostegno della propria serenità, la coreografa ha ricordato anche le reazioni emotive del marito quando parla di lei nella Casa e quando l'ha incontrata nel Localino, momenti nei quali Andreas si è commosso. Segnali che, dal suo punto di vista, confermano la solidità del loro rapporto. Durante l'intervista è emerso anche un altro episodio personale, la truffa che l'ha portata a ritrovarsi con appena quattro euro sul conto corrente. Una vicenda che aveva già suscitato interesse e commenti, con alcuni spettatori che hanno ironizzato sulla possibilità di una sua futura partecipazione al Grande Fratello Vip.

Dalle parole pronunciate a Verissimo emerge il ritratto di una donna che non nasconde la propria gelosia, ma che non intende lasciare spazio alle insinuazioni altrui. Veronica Peparini riconosce la particolare sintonia tra Andreas Muller e Marina La Rosa, senza interpretarla come una minaccia per il matrimonio. La pressione dei social sembra essere l'aspetto più difficile da gestire, soprattutto per il continuo susseguirsi di messaggi e giudizi sulla sua relazione. La coreografa ha ribadito di fidarsi del marito e di voler distinguere ciò che accade nel reality dalle certezze costruite nella loro vita insieme.