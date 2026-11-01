GF Vip, Veronica Peparini sorprende Andreas Muller: le parole sulle figlie lo fanno scoppiare in lacrime

Pubblicazione: 01 novembre alle 08:15

La lontananza dalla famiglia, le lacrime e una domanda che racchiude tutte le insicurezze di un marito e di un padre. Andreas Muller è stato protagonista di uno dei momenti più emozionanti della puntata del Grande Fratello Vip del 30 ottobre 2026, quando ha ricevuto una sorpresa organizzata per lui dalla produzione. Nella Casa è infatti arrivata Veronica Peparini, sua moglie e madre delle gemelline Penelope e Ginevra. Un incontro che ha permesso al ballerino di riabbracciare la donna con cui ha costruito la propria famiglia e di ricevere notizie delle bambine, lontane ormai da diverse settimane.

La sorpresa è stata introdotta attraverso una prova a tema Halloween che ha coinvolto. Le due concorrenti hanno dovuto affrontare una stanza popolata da mostri e zombie per recuperare un forziere misterioso ed al suo interno,, si trovava una copia di, un libro particolarmente significativo per. È stato proprio quell'oggetto a suggerire al ballerino che qualcosa di importante stava per accadere. Poco dopo,è stato invitato a raggiungere il Localino, dove ad aspettarlo c'era sua moglie, con il loro incontro accompagnato da un, dopo settimane trascorse senza potersi vedere.

Veronica ha subito cercato di rassicurarlo, complimentandosi per il percorso che sta affrontando all'interno del reality condotto da Ilary Blasi. “Veronica è una santa”, ha dichiarato Muller, sottolineando quanto la presenza della moglie sia importante nella sua vita, aggiungendo inoltre che l'esperienza nella Casa gli sta permettendo di riflettere sul loro rapporto e su alcuni aspetti di sé stesso che vorrebbe migliorare. In particolare, ha riconosciuto di dovere alla compagna una maggiore leggerezza, mostrando una consapevolezza maturata durante la separazione. Interpellata da Ilary Blasi, Veronica ha raccontato di seguire costantemente il marito e di apprezzare il modo in cui sta vivendo questa esperienza.

E comunque l'amore tra Veronica e Andreas resta una delle storie più belle da raccontare di sempre 🥹❤️♾️ #GFVIP https://t.co/SbhA5drT7c — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2026

La coreografa lo ha descritto come un uomo talentuoso, simpatico e capace di mostrare una parte più serena del proprio carattere, ricordando inoltre che, prima dell'ingresso nel programma, Andreas aveva attraversato un periodo nel quale appariva meno leggero. Ma il passaggio più delicato dell'incontro ha riguardato le loro figlie, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024. Nelle settimane precedenti Muller aveva espresso il timore che la sua assenza potesse modificare il rapporto con le bambine. La preoccupazione era quella di tornare a casa e trovare due figlie cresciute, con abitudini diverse da quelle che ricordava.

Andreas, questa sera non potevano mancare loro: le tue piccole Penelope e Ginevra 💖 #GFVIP https://t.co/V41nG5R1vv — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2026

ha voluto tranquillizzarlo proprio su questo punto, raccontandogli che le piccole continuano a cercarlo e. “Non ti hanno scordato, non ti hanno dimenticato”, gli ha assicurato, spiegando che le bambine sentono la mancanza del loro papà., soprattutto quando sono state mostrate le immagini delle gemelline. Ilnon è riuscito a trattenere le lacrime e ha pronunciato una frase che racconta quanto la paternità abbia trasformato la sua vita: “Le bambine mi hanno ridato un senso”.

Il momento familiare ha offerto anche l'occasione per ripercorrere la storia d'amore tra Muller e Peparini, nata dopo il loro incontro nel mondo di Amici di Maria De Filippi. Quello che inizialmente era un rapporto professionale si è trasformato nel tempo in un legame sentimentale, nonostante le difficoltà e i pregiudizi affrontati dalla coppia. Andreas ha ricordato che il loro percorso non è stato immediato e che sono serviti circa due anni prima di arrivare al primo bacio, mentre Veronica, dal canto suo, ha sottolineato la determinazione con cui il ballerino ha cercato di costruire una relazione con lei. Tra i momenti più leggeri della conversazione, i due hanno anche scherzato su chi avesse compiuto il primo passo: secondo il racconto della coreografa, era stata proprio lei a rivolgergli un complimento.

Nel corso degli anni la loro relazione ha raggiunto traguardi importanti. Dopo la nascita delle gemelle nel marzo 2024, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati civilmente nel luglio 2025, per poi festeggiare le nozze insieme ad amici e parenti nel settembre dello stesso anno. Una storia familiare che il pubblico ha seguito anche attraverso le numerose apparizioni televisive della coppia. Durante l'incontro nella Casa, tuttavia, il ballerino ha mostrato un lato particolarmente vulnerabile. “A me mancano le sue parole”, ha confessato parlando della moglie, prima di rivolgerle una domanda semplice ma significativa: “Tu sei fiera?”. Veronica lo ha rassicurato con un gesto affettuoso, invitandolo a proseguire il percorso senza lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni.