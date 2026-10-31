Harry Potter torna in tv prima della nuova serie: 8 appuntamenti fino a Natale

Pubblicazione: 31 ottobre alle 11:18

Puntuale come un orologio svizzero, con l'arrivo di novembre torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell'anno. Mediaset ha confermato la maratona dei film di Harry Potter su Italia 1, un rituale che accompagna gli spettatori italiani verso le festività natalizie ormai da diversi anni. Otto settimane consecutive di magia, amicizia e battaglie epiche tra il bene e il male, con un finale programmato per la sera più speciale dell'anno.





Una scena dalla serie Harry Potter (HBO)

Quest'anno la programmazione assume un significato particolare.cinematografica, debutteràdedicata al maghetto più famoso del mondo., che chiude un'era e ne apre un'altra, mantenendo vivo un universo narrativo che continua a conquistare generazioni diverse., il film del 2001 che ha portato per la prima volta sul grande schermo il mondo immaginato da J.K. Rowling., e si ripeterà ogni venerdì successivo seguendo l'ordine cronologico della storia. Un film a settimana, per otto settimane, permettendo di ripercorrere l'intera avventura di Harry, Ron ed Hermione dal loro primo anno a Hogwarts fino allo scontro finale con Voldemort.

Il calendario completo, salvo eventuali modifiche dell'ultimo minuto legate al palinsesto, prevede un percorso ben definito attraverso i sette anni della scuola di magia e stregoneria. Dopo la Pietra Filosofale, venerdì 13 novembre sarà la volta di Harry Potter e la Camera dei Segreti, seguito il 20 novembre da Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Il mese di novembre si chiude il 27 con Harry Potter e il Calice di Fuoco, il film che segna una svolta più oscura nella storia e introduce il ritorno di Voldemort.





e drammatica della saga., seguito l'. Gli ultimi due appuntamenti sono previsti per ile, come gran finale,che anche nelle situazioni più difficili esiste sempre una luce capace di sconfiggere le tenebre. Otto venerdì per riscoprire Hogwarts, i suoi corridoi, le sue aule, la Sala Grande con il soffitto incantato. Per rivedere personaggi diventati iconici: Silente con la sua saggezza, Piton con il suo tormento interiore, Minerva McGranitt con la sua severità affettuosa, Hagrid con il suo cuore immenso.