GF Vip, Valeria Marini decora una zucca per Halloween e il risultato fa impazzire il web: sembra proprio lei

Pubblicazione: 31 ottobre alle 08:15

Halloween non è ancora arrivato, ma nella Casa del Grande Fratello Vip c'è già una protagonista decisamente inaspettata. E questa volta non si tratta di uno dei concorrenti. Valeria Marini si è infatti cimentata nella decorazione di una zucca per la festa del 31 ottobre, dando vita a una creazione che ha attirato l'attenzione dei telespettatori per un motivo molto particolare: il volto disegnato sulla zucca ricorda incredibilmente quello della stessa showgirl. Tra occhi truccati, sopracciglia appariscenti e labbra particolarmente evidenti, il risultato ha scatenato l'ironia sui social, trasformando un semplice momento di preparazione per Halloween in una delle curiosità più divertenti di questi giorni all'interno del reality di Canale 5.

Tutto è cominciato quando la produzione ha deciso di coinvolgere i concorrenti neidell'anno. Attraverso un comunicato ufficiale letto da, gli abitanti della Casa hanno scoperto di dover personalizzare una zucca ciascuno, ma anche di essere chiamati a eseguire un particolare balletto ogni volta che fosse risuonata la risata di uno spettro. Sulle note di, i concorrenti si sono così trasformati in zombie improvvisati, mentre le tradizionali decorazioni arancioni hanno cominciato a

Un'attività pensata per regalare qualche momento di leggerezza, che nel caso di Valeria Marini ha prodotto un risultato decisamente singolare. La showgirl si è dedicata alla propria zucca con grande attenzione, cercando anche il parere degli altri concorrenti, tra cui Andreas Muller e Alessandro Varsi. Ma a colpire non è stata soltanto la sua partecipazione ai preparativi: è stato soprattutto l'aspetto finale della decorazione a suscitare commenti e sorrisi. La zucca presenta infatti due grandi occhi sottolineati da un trucco scuro, sopracciglia molto marcate e labbra vistose, una combinazione che, secondo diversi spettatori, richiama immediatamente alcuni dei tratti più riconoscibili di Valeria Marini, dal make-up appariscente allo stile che l'ha resa celebre nel mondo dello spettacolo.

Il filmato della creazione ha cominciato a circolare sui social, dove gli utenti hanno scherzato sulla somiglianza tra la concorrente e la sua opera di Halloween. Il paragone ha divertito anche gli altri abitanti della Casa, rendendo la zucca una piccola protagonista dei preparativi per la festa. Resta però un interrogativo: Valeria Marini voleva davvero realizzare una zucca che le somigliasse? Al momento non è chiaro se la scelta dei dettagli fosse intenzionale oppure se il risultato sia nato spontaneamente durante la decorazione.