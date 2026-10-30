GF Vip, Alex Belli affonda Marina La Rosa dopo la tregua: “È diventata una suoretta, non mi diverte più”

Pubblicazione: 30 ottobre alle 08:45

Sembrava che tra Alex Belli e Marina La Rosa fosse finalmente arrivata la pace, ma nella Casa del Grande Fratello Vip gli equilibri possono cambiare da un momento all'altro. Dopo settimane di discussioni, provocazioni e un riavvicinamento che aveva sorpreso persino gli altri concorrenti, l'attore è tornato a parlare della sua coinquilina con toni decisamente pungenti. Questa volta, però, a colpire non è stata soltanto la battuta rivolta a Marina, ma soprattutto il motivo per cui Belli sembra aver perso interesse nei suoi confronti. Tutto è accaduto durante una conversazione con Piera Meloni, mentre i due concorrenti riflettevano sull'esito del prossimo televoto.

Laottobre potrebbe infatti modificare profondamente gli equilibri della Casa, considerando che tra i nominati figurano diversi protagonisti di questa edizione. Tra loro ci sono Alex Belli, Marina La Rosa, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia, Federica Morello e Jonathan Kashanian, una situazione particolarmente delicata, soprattutto per Piera e Alessandro, il cui rapporto sentimentale sta diventando sempre più importante all'interno del reality.ha ammesso di non riuscire a prevedere il comportamento del pubblico e secondo l'attore, la presenza di concorrenti molto diversi tra loro e di una coppia al televoto potrebbe distribuire le preferenze in maniera imprevedibile.

Durante il confronto, Alex ha anche scherzato sulla possibilità che Piera e Alessandro vengano separati dal verdetto, immaginando uno dei due costretto a lasciare la Casa mentre l'altro prosegue l'avventura. “Quanto mi piacerebbe vedervi scoppiati, voi lontani come Romeo e Giulietta, uno dentro e uno fuori”, ha commentato l'attore, provocando la coinquilina. Ma è stato subito dopo che la conversazione ha preso una direzione inaspettata. Parlando di Marina La Rosa, Belli ha lasciato intendere che il loro rapporto abbia perso quella componente di provocazione e imprevedibilità che inizialmente lo divertiva.

“Marina La Rosa, da quando è diventata una suoretta, non mi diverte più”, ha dichiarato, aggiungendo: “Mi dice sempre le solite robe, scontate”. L'attore ha poi criticato il comportamento della concorrente, accusandola di ripetere battute e provocazioni già sentite, senza riuscire più a sorprenderlo. “Sono andati via i pappagalli, lei è rimasta pappagallo”, ha aggiunto Belli, invitandola ironicamente a recuperare quella che ha definito la sua “malvagità creativa”. Parole che segnano un nuovo cambiamento in un rapporto che, dall'inizio del programma, ha attraversato fasi molto diverse.

Alex Belli e Marina La Rosa, fonte: YouTube

erano partiti da posizioni apertamente conflittuali e tra nomination, accuse reciproche e discussioni sulle strategie di gioco, i due avevano dato vita ad alcuni dei confronti più accesi dell'edizione. Durante uno scontro avvenuto all'inizio di ottobre,di essere rimasto legato al personaggio interpretato in, mettendo in dubbio la spontaneità del suo comportamento. Successivamente, però, qualcosa era cambiato. I due avevano cominciato a, scoprendo una sintonia che sembrava andare oltre le precedenti incomprensioni. Marina era arrivata a definire Alex uno dei concorrenti più normali della Casa, mentre lui aveva ammesso di apprezzare il suo carattere e la sua capacità di giocare.

Il riavvicinamento aveva alimentato anche qualche curiosità sulla natura del loro legame, ma Belli aveva chiarito che si trattava soprattutto di un'intesa mentale, senza alcuna intenzione di mettere in discussione il rapporto con Delia Duran. Già nei giorni successivi, tuttavia, l'attore aveva ridimensionato quella complicità, spiegando a Federica Morello che tra lui e Marina esisteva soltanto una “pace apparente”. Le ultime dichiarazioni sembrano confermare quanto fosse fragile quell'equilibrio. Belli non ha annunciato una rottura definitiva né Marina ha ancora replicato a queste specifiche parole, ma il commento lascia intendere che l'attore non trovi più stimolante il loro confronto e resta da capire se la concorrente deciderà di rispondere alla provocazione oppure se preferirà concentrarsi sul televoto.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip, prevista per venerdì 30 ottobre su Canale 5, potrebbe rappresentare un momento decisivo per entrambi. Con tanti concorrenti importanti a rischio eliminazione e rapporti sempre più instabili, il pubblico sarà chiamato a esprimere una preferenza che potrebbe cambiare il percorso dei protagonisti e, proprio quando sembrava che Alex Belli e Marina La Rosa avessero trovato un modo per convivere senza continue discussioni, una nuova frecciata rischia di riaccendere una rivalità che non si è mai davvero spenta.