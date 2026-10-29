Fiorello lancia lo scoop: Amadeus condurrà Passaparola su Canale 5, ma l'indiscrezione è vera?

Pubblicazione: 29 ottobre alle 17:46

Lo spoiler è arrivato in diretta radiofonica, nel mezzo di uno sketch apparentemente dedicato alle elezioni in Israele. Fiorello, con la sua consueta ironia e il talento per trasformare ogni momento in occasione di spettacolo, ha lasciato cadere una bomba televisiva durante La Pennicanza su Rai Radio 2. Sullo schermo è comparsa una finta scheda elettorale con una frase destinata a far tremare i palinsesti: "Amadeus farà Passaparola su Canale 5".





"Ora io non voglio perdere amicizie, ma la gente mi chiama, io c'ho un sacco di amici a Mediaset. Questa cosa qua Amadeus forse non la sa, forse gliela devono ancora dire. Uno di Mediaset mi ha detto: 'Sai che all'amico tuo molto probabilmente gli proporranno Passaparola?' Secondo me lo deve fare subito. Io credo che sia uno dei giochi più belli, più divertenti. Fatto da Amadeus, con tutte le figlie delle letterine, potrebbe avere lo stesso successo de La Ruota della Fortuna". - Fiorello

, quello che condivide con te successi e traversate del deserto,. E Fiorello non si è limitato a lanciare il sasso: ha raccontato di telefonate, di fonti interne a Mediaset, di un progetto che prenderebbe forma proprio mentre Amadeus si trova attualmente impegnato come giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Il condizionale è d'obbligo, naturalmente. Nessuna conferma ufficiale da Cologno Monzese, nessun comunicato stampa, nessuna stretta di mano davanti alle telecamere. Ma in un mondo televisivo dove le indiscrezioni spesso precedono gli annunci, le parole di Fiorello hanno il sapore di un'anticipazione che vale oro. E lo showman, del resto, non ha dubbi sulla bontà dell'operazione.

Amadeus, fonte: Rai

Ma il cammino verso questa possibile conduzione non è stato lineare. Secondo le voci che circolano da mesi, Mediaset avrebbe inizialmente affidato il progetto a Max Giusti, arrivando persino alla registrazione di una puntata zero. Poi, evidentemente, qualcosa è cambiato. I vertici di Cologno Monzese avrebbero iniziato a valutare altri nomi, altri volti capaci di incarnare lo spirito del programma. Ed è qui che entra in gioco Amadeus.



