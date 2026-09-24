Amadeus confessa il flop sul Nove e svela il retroscena: "Ecco perché farò parte di Amici"

Pubblicazione: 24 settembre alle 11:39

Amadeus torna al centro della scena mediatica con dichiarazioni destinate a far discutere i fan del piccolo schermo. Dopo la fine anticipata della sua esperienza sul Nove, il celebre conduttore ha tracciato un bilancio sincero e senza filtri di quel periodo, ammettendo apertamente le difficoltà incontrate e il divario con il pubblico della rete. Ma per il presentatore è già tempo di voltare pagina, grazie a una svolta inaspettata che lo riporterà a lavorare a stretto contatto con i giovani talenti: la conferma ufficiale della sua partecipazione al talent show di Canale 5.

Nel corso di una lunga intervista, Amadeus ha affrontato senza ipocrisie il capitolo Discovery, spiegando come il passaggio da una televisione generalista dai grandi numeri a una realtà di nicchia abbia inciso sul piano professionale e personale. Il conduttore ha riconosciuto che il progetto non ha ingranato come previsto, parlando chiaramente di un'esperienza che non ha raggiunto i risultati speratiha ammesso, sottolineando come lo scarto tra i trionfi passati e i dati d'ascolto registrati sul Nove abbia richiesto una forte stabilità emotiva e familiare.

Secondo l'ex volto Rai, alla base del mancato decollo ci sarebbe una distanza intrinseca tra il suo storico modo di fare show e i gusti degli spettatori della rete, paragonati a due binari paralleli destinati a non incrociarsi. Chiusa la parentesi con Discovery, il futuro televisivo di Amadeus riparte da una delle reti Mediaset più seguite. Dopo essere stato giudice del serale, il conduttore è pronto a vestire un ruolo del tutto inedito all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Amadeus in tv-foto Raiplay

Ha infatti confermato che farà parte del cast della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi in veste di commissario tecnico, un incarico che lo entusiasma e che nasce dalla stima profonda per la conduttrice: “Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà”, ha dichiarato, spiegando di voler puntare esclusivamente su progetti capaci di farlo divertire e stare bene. Inevitabile, infine, una riflessione sui programmi lasciati in Rai e oggi ereditati con successo da Stefano De Martino, dal preserale ai prossimi impegni con il Festival di Sanremo.

Amadeus ha dimostrato grande serenità e fair play nei confronti del collega, sgomberando il campo da qualsiasi polemica: i programmi vanno avantiper il mondo della televisione. Con lo sguardo puntato alla primavera nel talent di Canale 5 e la porta socchiusa per qualsiasi scenario futuro a partire dall'estate, il conduttore è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.