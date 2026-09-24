Amadeus confessa il flop sul Nove e svela il retroscena: "Ecco perché farò parte di Amici"
Amadeus rompe il silenzio sulla fine dell'esperienza al Nove e ammette il flop. Il conduttore svela i dettagli del suo arrivo ad Amici e parla anche di Stefano De Martino.
Amadeus torna al centro della scena mediatica con dichiarazioni destinate a far discutere i fan del piccolo schermo. Dopo la fine anticipata della sua esperienza sul Nove, il celebre conduttore ha tracciato un bilancio sincero e senza filtri di quel periodo, ammettendo apertamente le difficoltà incontrate e il divario con il pubblico della rete. Ma per il presentatore è già tempo di voltare pagina, grazie a una svolta inaspettata che lo riporterà a lavorare a stretto contatto con i giovani talenti: la conferma ufficiale della sua partecipazione al talent show di Canale 5.
Secondo l'ex volto Rai, alla base del mancato decollo ci sarebbe una distanza intrinseca tra il suo storico modo di fare show e i gusti degli spettatori della rete, paragonati a due binari paralleli destinati a non incrociarsi. Chiusa la parentesi con Discovery, il futuro televisivo di Amadeus riparte da una delle reti Mediaset più seguite. Dopo essere stato giudice del serale, il conduttore è pronto a vestire un ruolo del tutto inedito all'interno della scuola più famosa d'Italia.
Ha infatti confermato che farà parte del cast della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi in veste di commissario tecnico, un incarico che lo entusiasma e che nasce dalla stima profonda per la conduttrice: “Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà”, ha dichiarato, spiegando di voler puntare esclusivamente su progetti capaci di farlo divertire e stare bene. Inevitabile, infine, una riflessione sui programmi lasciati in Rai e oggi ereditati con successo da Stefano De Martino, dal preserale ai prossimi impegni con il Festival di Sanremo.