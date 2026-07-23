Sanremo 2027, Stefano De Martino punta a un cast stellare: da Mahmood a Madame e Blanco, i primi nomi

Pubblicazione: 23 luglio alle 11:50

Il Festival di Sanremo 2027 è ancora lontano, ma le prime indiscrezioni sul possibile cast stanno già alimentando la curiosità degli appassionati. Con Stefano De Martino alla guida della manifestazione, cresce l'attesa per capire quali artisti potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston in quella che si preannuncia come un'edizione ricca di novità. Secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il nuovo direttore artistico starebbe lavorando a una lista di protagonisti capaci di unire il grande pubblico e le nuove generazioni.

L'obiettivo sarebbe quello di costruire un Festival che continui il percorso di rinnovamento degli ultimi anni, mantenendo però il prestigio che da sempre contraddistingue la kermesse. Tra i nomi più chiacchierati spiccano artisti del calibro dimediatica. A questi si aggiungono Madame e Achille Lauro, due interpreti che hanno saputo lasciare il segno sul palco dell'Ariston e che potrebbero tornare con nuovi progetti discografici. Tra i possibili big anche Tananai e Cristina D'Avena.

Si tratta, almeno per il momento, di indiscrezioni e non di conferme ufficiali. Non manca poi lo spazio dedicato alla scena urban e rap. Tra gli artisti monitorati figurerebbero Geolier, Tedua e Kid Yugi, nomi che rappresentano una delle anime più seguite della musica italiana contemporanea. Anche Anna sarebbe tra i profili considerati, in quella che potrebbe rappresentare una delle partecipazioni più attese dal pubblico più giovane. I rumors parlano inoltre della volontà di dare spazio anche a musicisti capaci di portare una proposta diversa rispetto al panorama pop tradizionale.

Stefano De Martino e i possibili big di Sanremo 2027- foto raiplay

Tra questi compare Venerus, artista che negli ultimi anni ha conquistato critica e pubblico grazie a uno stile personale e riconoscibile. La sua eventuale presenza contribuirebbe ad ampliare ulteriormente la varietà musicale della competizione. Naturalmente è ancora presto per parlare del cast definitivo. Come da tradizione, l'elenco ufficiale dei Big verrà annunciato soltanto nei mesi precedenti alla manifestazione e molti nomi oggi accostati al Festival potrebbero cambiare. La selezione dei brani è infatti ancora in corso e la scelta finale dipenderà soprattutto dalla qualità delle canzoni presentate dagli artisti.

L'attenzione che circonda il Festival dimostra, ancora una volta, come Sanremo resti l'evento musicale più importante d'Italia, capace di accendere il dibattito tra fan e addetti ai lavori già dalle prime indiscrezioni sul cast. Ogni indiscrezione diventa immediatamentementre cresce l'attesa per scoprire se Stefano De Martino riuscirà davvero a mettere insieme un cast capace di coniugare grandi ritorni, nuove promesse e protagonisti della scena musicale attuale.

Per il momento non resta che attendere le prossime settimane, quando potrebbero emergere ulteriori dettagli sui cantanti in corsa per uno dei 24 posti disponibili nella gara del Festival di Sanremo 2027. Da ricordare inoltre l'intenzione di De Martino di rivoluzionare anche la gara delle Nuove Proposte. Fino ad allora, tutte le anticipazioni devono essere considerate semplici rumor, destinati a essere confermati o smentiti soltanto con l'annuncio ufficiale del cast.