Stasera su Canale 5 Il Volo chiude lo spettacolo dell'anno: Katia Follesa, i Blue e Sarah Toscano

Pubblicazione: 28 ottobre alle 17:20

Tre serate all'insegna della grande musica italiana e internazionale, una location da favola come Palazzo Te a Mantova, e un cast stellare che ha attraversato generazioni e stili diversi. Stasera, mercoledì 28 ottobre 2026, va in scena l'ultimo atto di "Il Volo - Uno per tutti", lo show musicale che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con una formula vincente: grandi interpreti, duetti esclusivi e arrangiamenti orchestrali che ridisegnano i classici della musica.





con un finale che promette emozioni e sorprese. Dopo il successo della seconda puntata, seguita da 1.857.000 spettatori con uno share del 15,6%,si preannuncia come il momento clou di un percorso che ha saputo mescolare tradizione e innovazione, valorizzando le voci del trio attraverso collaborazioni pensate per far dialogare stili e sensibilità differenti., che dopo Piero Barone e Amadeus prende le redini della conduzione. Il duo avrà il compito di raccontare il viaggio musicale e introdurre gli otto ospiti che saliranno sul palco della residenza rinascimentale dei Gonzaga: Luca Carboni, i Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta.

La presenza di Luca Carboni rappresenta uno dei momenti più attesi della serata. Il cantautore bolognese, figura iconica della musica italiana, regalerà al pubblico un medley dei suoi grandi successi in compagnia de Il Volo. Il gran finale vedrà tutti e quattro gli artisti uniti nell'esecuzione di "Mare mare", brano che evoca immediatamente immagini nostalgiche e sensoriali nella memoria collettiva degli italiani. Altro colpo di scena della scaletta è l'arrivo dei Blue, la boy band britannica che ha dominato le classifiche nei primi anni 2000. Il gruppo canterà "A chi mi dice", brano che Il Volo ha inciso nel 2019 all'interno dell'album "Musica", creando un ponte tra il pop internazionale e la tradizione melodica italiana. Un incontro tra generazioni e geografie musicali che rappresenta perfettamente lo spirito dello show.





, "Rosalina", mentre Sarah Toscano, giovane vincitrice di Amici 2024, affiancherà il trio nell'esecuzione di "Capolavoro", il brano con cui Il Volo ha gareggiato a Sanremo 2024 classificandosi all'ottavo posto. Un passaggio di testimone simbolico tra artisti affermati e talenti emergenti, in perfetta sintonia con la filosofia del programma.negli spazi dello storico Palazzo Te, edificio gonzaghesco che ha offerto una scenografia naturale di rara bellezza., momenti solisti e performance corali, con arrangiamenti orchestrali che mettono al centro l'incontro tra le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e quelle dei loro ospiti. Ogni esibizione è costruita intorno all'idea di valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun artista, creando interpretazioni inedite e collaborazioni esclusive che difficilmente si potrebbero vedere altrove.