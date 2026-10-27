GF Vip, Alex Belli esce dalla Casa e scoppia il caso: adesso rischia davvero la squalifica?

Pubblicazione: 27 ottobre alle 17:01

Una fuga improvvisa, le telecamere che perdono di vista un concorrente e una possibile violazione del regolamento che potrebbe avere conseguenze importanti. Alex Belli è nuovamente al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip, ma questa volta la questione potrebbe andare ben oltre le discussioni con gli altri inquilini. Durante la puntata di lunedì 26 ottobre 2026, infatti, l'attore ha attraversato la porta antipanico della Casa, allontanandosi temporaneamente dal reality prima di fare ritorno. Un gesto che ha immediatamente scatenato le reazioni degli spettatori, molti dei quali chiedono adesso un provvedimento disciplinare. Ma Alex Belli rischia davvero la squalifica? Tutto è accaduto durante le nomination della tredicesima puntata, quando l'attore si è ritrovato ancora una volta al centro delle critiche dei compagni.

Dopo aver ricevuto cinque voti, Belli ha perso la pazienza durante un nuovo confronto con Alessandro Roncaccia, decidendo di abbandonare improvvisamente la. L'attore, manifestando l'intenzione di lasciare il programma, e poco dopo, provocando sorpresa e preoccupazione anche nello studio di Canale 5. A ipotizzare che avesse attraversato la porta antipanico, mentre gli altri concorrenti cercavano di capire dove fosse finito. Il sospetto ha trovato conferma quando Belli è rientrato proprio attraverso l'uscita di sicurezza, tornando davanti alle telecamere. “Per rispetto del pubblico e di Ilary sto qua”,, che dopo le insistenze della conduttrice ha ripreso il proprio posto per assistere alla conclusione delle nomination.

A quel punto Ilary Blasi ha ricordato al concorrente che il regolamento non consente di uscire liberamente dalla Casa, mentre Belli ha cercato di ridimensionare quanto accaduto, sostenendo di non aver realmente abbandonato il programma. Ma proprio questo episodio ha sollevato una domanda destinata a far discutere: attraversare una porta antipanico può comportare davvero la squalifica dal Grande Fratello Vip? La questione ha rapidamente acceso il dibattito sui social, dove numerosi spettatori hanno chiesto alla produzione di intervenire. Secondo una parte del pubblico, il gesto rappresenterebbe una violazione delle regole del reality e dovrebbe quindi avere conseguenze disciplinari.

questo video va inserito immediatamente nelle teche mediaset https://t.co/FCXvknazFV — fra🐊 (@fracocc0drillo) October 27, 2026

Non tutti, però, condividono questa interpretazione, visto che c'è anche chi ritiene che l'attore abbia semplicemente attraversato un momento di esasperazione, tornando nella Casa dopo pochi minuti senza abbandonare definitivamente il gioco. Al momento, non risulta annunciata alcuna squalifica nei confronti di Alex Belli, né è stato confermato ufficialmente che l'utilizzo della porta antipanico comporti automaticamente l'espulsione. La valutazione dell'accaduto spetterebbe quindi alla produzione, che potrebbe decidere se intervenire o considerare concluso l'episodio.

A rendere la situazione ancora più interessante sono alcuni precedenti nella storia del Grande Fratello Vip. Proprio in tal senso,, squalificata durante la prima edizione del reality, nel 2016. La showgirl aveva ripetutamente infranto le regole del programma, arrivando anche ad allontanarsi dalla Casa e a sottrarsi alle telecamere. A comunicarle il provvedimento era stata proprio. Ancheconosce già le conseguenze di una squalifica. Nel 2021, durante la sua precedente partecipazione al Grande Fratello Vip, l'attore era stato espulso dopo aver abbracciato la moglie Delia Duran, violando le disposizioni sanitarie allora previste per il programma.

Ovviamente si tratta di situazioni differenti, che non permettono di stabilire automaticamente quale decisione potrebbe essere presa oggi. Un altro precedente arriva dall'edizione attualmente in onda, con Simone Annicchiarico, squalificato dopo aver pronunciato una frase blasfema all'interno della Casa. Anche in quel caso la produzione aveva deciso di confermare il provvedimento nonostante le successive scuse del concorrente. La vicenda di Belli presenta però caratteristiche diverse, poiché l'attore è rientrato spontaneamente nel reality e ha continuato a partecipare alla puntata, senza che venisse comunicata una sanzione immediata.

Alex Belli al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Nel frattempo, la sua posizione all'interno del gioco rimane particolarmente delicata. Dopo le nomination del 26 ottobre, Alex Belli è finito al televoto insieme ad Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa, Piera Meloni, Federica Morello e Jonathan Kashanian. La votazione avrà un'importanza particolare: il concorrente più votato conquisterà il primo posto disponibile in finale, mentre quello meno votato diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione, insieme a Valeria Marini.