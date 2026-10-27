GF Vip, Selvaggia Lucarelli stronca Giulia Provvedi dopo lo scontro con Alex Belli: “È un personaggio noioso”

Pubblicazione: 27 ottobre alle 09:00

ll Grande Fratello Vip continua ad offre momenti di grande tensione, e questa volta Alex Belli torna al centro della scena con uno scontro che coinvolge anche Giulia Provvedi e Marina La Rosa, mentre Selvaggia Lucarelli interviene con giudizi destinati a far discutere. Durante la puntata di lunedì 26 ottobre, condotta da Ilary Blasi, l'attore è stato chiamato a confrontarsi con Giulia dopo la durissima discussione della precedente diretta, quando una sua frase aveva provocato il pianto della concorrente. Ma quello che sembrava un chiarimento tra i due si è trasformato in un confronto molto più ampio, tra accuse di aggressività, nuove tensioni e insinuazioni sul rapporto tra Belli e Federica Morello.

E a sorprendere è stata soprattutto la posizione di, che non ha risparmiato critiche neppure a chi contestava il comportamento dell'attore. Tutto è cominciato con le immagini della precedente puntata,, impegnato in una discussione con Alessandro Roncaccia, aveva reagito bruscamente a un intervento di Giulia Provvedi, invitandola con un'espressione volgare a smettere di parlare. Un episodio che, scoppiata in lacrime e arrivata a definire Belli maleducato e arrogante. Nonostante i tentativi di chiarimento dei giorni successivi, il risentimento di Giulia non sembra essersi attenuato.

“Non lo reggo, non lo tollero, non lo sopporto più”, ha dichiarato la ragazza, ribadendo quanto sia diventato difficile convivere con l'attore. La risposta di Alex è stata immediata e altrettanto netta: “È reciproco!”. Poche parole che hanno reso evidente come il rapporto tra i due sia ormai arrivato a un punto particolarmente delicato. Da una parte Giulia, che accusa Belli di rivolgersi agli altri con toni eccessivamente duri; dall'altra l'attore, convinto di essere diventato il bersaglio di continue provocazioni. A intervenire è stata anche Marina La Rosa, che ha preso posizione contro il comportamento di Alex, sostenendo di aver vissuto personalmente situazioni simili. “Alex ha avuto atteggiamenti aggressivi anche con me, è andato faccia a faccia anche contro Giulia”, ha dichiarato Marina, accusando il concorrente di aver assunto modi intimidatori durante alcune discussioni. Parole che Belli ha respinto con forza.

Dopo l’ultima puntata, il rapporto tra Giulia e Alex è sempre più ai ferri corti #GFVIP https://t.co/BbR5DlLQnr — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2026

L'attore ha contestato le accuse e ha nuovamente manifestato la volontà di abbandonare la Casa, spiegando di non voler continuare a partecipare a confronti nei quali si sente continuamente attaccato. La discussione ha coinvolto anche Cesara Buonamici, che ha fatto notare a Marina come spesso tenda ad assumere il ruolo di arbitro nelle controversie tra gli altri concorrenti. La Rosa ha però difeso il proprio atteggiamento, ribadendo di non essere intervenuta soltanto per sostenere Giulia, ma anche perché ritiene di aver subito personalmente comportamenti simili da parte di Belli. A quel punto è arrivato l'intervento di Selvaggia Lucarelli, che ha offerto una lettura meno scontata della situazione.

"Io i piedi in testa non me li faccio mettere da nessuno" 🔥 #GFVIP https://t.co/3KJvGU1WPi — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2026

ha riconosciuto chepossa essere stato impetuoso e, in alcune circostanze, aggressivo nei modi, ricordando però che l'attore aveva anche chiesto scusa per il proprio comportamento. Lucarelli ha quindi spostato l'attenzione su, descrivendola come una persona capace di alimentare le tensioni attraverso un atteggiamento aggressivo-passivo, ma le parole più sorprendenti sono state quelle rivolte a Giulia Provvedi. Anziché limitarsi a condannare la reazione di Belli, Selvaggia, sostenendo di non trovare particolarmente interessante il suo modo di partecipare al programma.

“Mi dispiace dirlo ma Giulia è un personaggio noioso, o ride o piange, non esiste una via di mezzo”, ha osservato l'opinionista. Una critica che ha spostato il confronto dal comportamento di Alex alla personalità televisiva di Giulia, già provata dalle discussioni degli ultimi giorni, ma la serata ha riservato un ulteriore motivo di tensione. Al centro delle polemiche è finita anche Federica Morello, accusata da Marina La Rosa di non prendere posizione durante gli scontri che coinvolgono Alex Belli. Marina ha definito la concorrente un “comodino”, sostenendo che il suo atteggiamento sia troppo passivo e che tenda a cercare nell'attore una figura di riferimento.

“Federica cerca una figura maschile a cui aggrapparsi”, ha dichiarato La Rosa, alimentando nuovi interrogativi sul rapporto tra i due inquilini. A esprimere perplessità sulla loro vicinanza sono stati anche altri concorrenti, tra cui Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Megan Ria e Piera Meloni. Le osservazioni del gruppo hanno provocato una reazione particolarmente decisa da parte di Federica, che ha respinto qualsiasi insinuazione sentimentale. La concorrente ha ricordato di essere fidanzata e che Alex ha una moglie e un figlio, sottolineando che tra loro esiste soltanto un rapporto di amicizia.

Selvaggia interviene per commentare l’atteggiamento di Giulia #GFVIP https://t.co/u2eYLmfeJv — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2026

Federica non ha nascosto il proprio fastidio per le continue interpretazioni dei suoi comportamenti, rivendicando il diritto di avere un legame di complicità consenza che questo venga necessariamente trasformato in qualcosa di diverso. La discussione si è quindi concentrata nuovamente su, soprattutto dopo che è stata ricordata una frase particolarmente offensiva rivolta a Federica.per aver detto alla ragazza che, oltre alla propria avvenenza, non avrebbe altro da offrire.

Un'affermazione che ha aggiunto un ulteriore elemento di tensione a una serata già caratterizzata da numerosi scontri. Non tutti, però, hanno condiviso il giudizio negativo su Federica. Jonathan Kashanian è intervenuto in sua difesa, descrivendola come una ragazza semplice, spontanea e alla mano, lontana dall'immagine costruita dalle critiche degli altri concorrenti. Anche Moreno Morello, presente in studio, ha voluto esprimere il proprio sostegno alla giovane, sottolineando come nel corso delle settimane abbia mostrato un percorso di crescita personale all'interno della Casa.

Giulia Provvedi, fonte: YouTube

Due interventi che hanno offerto una lettura differente del comportamento di Federica, dimostrando quanto le opinioni su di lei siano divise. Il confronto tra Alex Belli e Giulia Provvedi ha così finito per coinvolgere una parte sempre più ampia della Casa, facendo emergere tensioni che vanno ben oltre la discussione della precedente puntata. Se Giulia continua a considerare inaccettabili i modi dell'attore, Marina La Rosa sembra ormai aver preso le distanze da quello che era stato uno dei suoi principali alleati. Nel frattempo, Federica si ritrova a dover difendere un'amicizia che diversi concorrenti osservano con sospetto.