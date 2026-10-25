Tu sì que vales, Paolo Bonolis regala un momento speciale alla figlia Silvia: il gesto è dolcissimo

Pubblicazione: 25 ottobre alle 17:42

Una serata di spettacolo, sorprese e grandi emozioni, ma soprattutto un momento di tenerezza che ha conquistato l'attenzione del pubblico. La puntata di Tu sì que vales andata in onda sabato 24 ottobre 2026 su Canale 5 ha visto Paolo Bonolis protagonista di un gesto particolarmente affettuoso nei confronti della figlia Silvia, presente in studio per assistere alle esibizioni dei concorrenti. Una scena spontanea, lontana dalle battute e dall'ironia che caratterizzano il conduttore, che ha mostrato ancora una volta il legame speciale tra padre e figlia. E a rendere tutto ancora più emozionante è stato l'intervento di un giovane artista, coinvolto dallo stesso Bonolis in una piccola sorpresa.

La presenza di, 23 anni, primogenita del conduttore e dell', non è passata inosservata durante la quarta puntata del talent show. La ragazza ha seguito lo spettacolo seduta in prima fila, accanto al padre e a Maria De Filippi, partecipando con entusiasmo ai diversi momenti della serata., impegnato nel ruolo di giudice, ha cercato di coinvolgerla il più possibile, alternando le consuete osservazioni sulle esibizioni a piccoli gesti di affetto che hanno raccontato un lato più intimo della sua personalità.

Uno dei momenti più significativi è arrivato durante l'esibizione dei Musikè di classe, un gruppo di giovani artisti con disabilità che ha portato sul palco una performance musicale particolarmente coinvolgente. Mentre i ragazzi si esibivano, Paolo Bonolis ha stretto la mano della figlia Silvia, rimanendole accanto e condividendo con lei l'emozione di quanto stava accadendo. Un gesto semplice, che non ha avuto bisogno di grandi parole e che ha restituito al pubblico un'immagine diversa del conduttore, solitamente abituato a dominare la scena con la propria ironia.

“Puoi fare una magia bellissima? Puoi dare un bacio a mia figlia”❤️🥹 #paolobonolis #tusiquevales https://t.co/41EPiinF5d — MondoTV24 (@MondoTV241) October 25, 2026

Ma la sorpresa più tenera doveva ancora arrivare. Nel corso della puntata si è infatti esibito Rafferty Coope, un giovane artista britannico di 17 anni, già conosciuto dal pubblico internazionale per la sua partecipazione a Britain's Got Talent. Il ragazzo ha presentato un numero capace di combinare musica e illusionismo, conquistando l'attenzione dei giudici e degli spettatori grazie alla sua abilità. Tra le persone maggiormente affascinate dalla performance c'era proprio Silvia, che ha seguito l'esibizione con grande interesse. Bonolis si è accorto della sua reazione e ha deciso di coinvolgere direttamente il giovane artista, rivolgendogli una richiesta tanto semplice quanto inaspettata: "Puoi fare un'altra magia bellissima? Vai a dare un bacio a mia figlia".

Un invito che ha immediatamente trasformato l'atmosfera dello studio., accompagnato da, e le ha delicatamente baciato la mano, regalando aun momento di evidente felicità e un pizzico di imbarazzo. Il conduttore, naturalmente, non ha perso l'occasione per scherzare sulla reazione della figlia. Dopo aver osservato il suo sorriso, le ha rivolto una battuta affettuosa: "Ti piaceva, eh?". Poche parole che hanno reso ancora più spontaneo il siparietto,

Anche Maria De Filippi ha contribuito a rendere speciale la serata, dimostrando grande attenzione nei confronti di Silvia. La conduttrice si è seduta accanto alla ragazza in diversi momenti della registrazione, condividendo con lei le esibizioni e assicurandosi che si stesse divertendo. Il rapporto tra Paolo Bonolis e sua figlia è stato raccontato più volte anche da Sonia Bruganelli, che negli anni ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate dalla famiglia dopo la nascita di Silvia. La ragazza è infatti venuta al mondo con una grave cardiopatia congenita e ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico quando era ancora piccolissima, seguito da un percorso di cure e riabilitazione.

sta tutto racchiuso in questo semplice gesto ❤️‍🩹 #tusiquevales https://t.co/0sARgNkm05 — giuls albora ☆ (@lspfduG) October 24, 2026

Una storia familiare complessa, che ha visto entrambi i genitori impegnati ad accompagnarla durante la crescita e che rende ancora più significativo il loro rapporto. Nonostante la separazione, Bonolis e Bruganelli hanno continuato a condividere l'attenzione e l'affetto nei confronti dei figli, mantenendo un legame importante anche lontano dalle telecamere. La puntata del 24 ottobre, tuttavia, non è stata caratterizzata soltanto da questo momento familiare. Tu sì que vales ha infatti decretato anche due nuovi finalisti, che si sono aggiunti agli artisti già qualificati nelle settimane precedenti.

A conquistare il passaggio alla, gruppo specializzato in spettacolari acrobazie con il pallone da basket, e, due fratelli gemelli capaci di impressionare il pubblico con un'esibizione costruita su equilibrio, forza e coordinazione. Proprio il percorso deiha regalato uno dei momenti più movimentati della serata e,, i due artisti sembravano destinati a fermarsi a un passo dalla qualificazione. A cambiare la situazione è stata però, che ha deciso di utilizzare la clessidra per richiedere una seconda votazione, offrendo ai concorrenti un'altra possibilità. Una scelta che si è rivelata decisiva e che ha permesso ai gemelli di conquistare un posto in finale.

Spazio anche alla musica e al divertimento, grazie alla presenza di Marco Mengoni, protagonista di una sfida di lip sync insieme a Maria De Filippi. Il cantante e la conduttrice hanno dato vita a una performance che ha divertito il pubblico, trasformandosi rispettivamente in Adriano Celentano e Raffaella Carrà. Tra gli altri momenti emozionanti della serata anche l'esibizione del Dream Ballet Studio, che ha portato sul palco una coreografia sulle note di Sogna, ragazzo sogna. Il gruppo ha dedicato la performance al proprio coreografo, Gianmario Mastanti, raccontando le difficoltà affrontate dall'uomo durante un percorso di cure oncologiche. Una storia che ha commosso anche Sabrina Ferilli, visibilmente colpita dalle parole dei ballerini.

Eppure, tra numeri spettacolari, risate e nuovi finalisti, uno dei ricordi più teneri della puntata resta proprio quello di Paolo Bonolis accanto alla figlia Silvia. Nessuna grande dichiarazione, nessun discorso preparato, ma soltanto una mano stretta durante una canzone e un piccolo gesto organizzato per regalarle un sorriso. Un momento che ha mostrato come, anche all'interno di un programma costruito intorno al talento e allo spettacolo, a volte siano proprio le emozioni più semplici a lasciare il segno.