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Tu sì que vales, il Duo Disar lascia tutti senza parole con un’esibizione dal finale quasi impossibile

Il Duo Disar conquista Tu sì que vales con una spettacolare esibizione aerea: Darina e Sanjar sorprendono giudici e pubblico e volano in finale.

di Alberto Rossi
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Darina, 30 anni, e Sanjar, 33, sono arrivati nella prima puntata di sabato 3 ottobre anticipando che sarebbe stato soprattutto il finale della loro performance a sorprendere. Una promessa mantenuta. I due hanno iniziato il numero utilizzando cinghie aeree, alternando evoluzioni sospese, prese e passaggi nei quali entrano in gioco anche i capelli e una preparazione fisica impressionante. Ma il momento più difficile è arrivato proprio negli ultimi secondi, con i due acrobati che sono rimasti sospesi in aria tenendosi l'uno all'altra soltanto attraverso la bocca, affidando il loro peso alla forza di mandibola e collo.

Un'immagine che ha provocato l'immediata reazione dello studio e degli stessi giudici. “Siete riusciti a tenervi su con i muscoli della bocca e del collo, è incredibile”, ha commentato Maria De Filippi al termine dell'esibizione. Darina ha spiegato che dietro ciò che agli occhi del pubblico può sembrare quasi impossibile c'è invece moltissimo allenamento, con i muscoli della mandibola e del collo che diventano fondamentali per riuscire a completare il numero.

E la performance non ha conquistato soltanto Maria. Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la stessa De Filippi hanno votato tutti a favore, mentre dal pubblico in studio è arrivato addirittura il 100% dei consensi. Prima ancora dello scadere del tempo, i giudici hanno raggiunto Darina e Sanjar sul palco: il gesto ha consegnato al Duo Disar l'accesso diretto alla finale di Tu sì que vales 2026. Ma dietro un'esibizione tanto estrema non ci sono due sconosciuti, visto che Darina e Sanjar sono una coppia anche nella vita e hanno già costruito una carriera internazionale nell'acrobatica aerea.

Nel 2024 il loro numero con le cinghie aeree è valso loro il prestigioso Clown d'Argento al 46° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, uno dei riconoscimenti più importanti del mondo circense. Il pubblico italiano, inoltre, potrebbe averli già visti. Nel 2025 il Duo Disar aveva partecipato a Lo Show dei Record, dove aveva affrontato proprio una versione ancora più estrema della specialità mostrata a Tu sì que vales. In quell'occasione i due hanno stabilito un Guinness World Record per la più lunga rotazione sulle cinghie aeree sostenendo una persona con la bocca: 3 minuti e 22 secondi, primato ottenuto sul set della trasmissione a Milano il 14 gennaio 2025.

Il contrasto tra quello che era appena successo in aria e ciò che è accaduto subito dopo ha colpito anche Maria De Filippi. Una volta scoperto di essere in finale, infatti, Darina non è riuscita a trattenere le lacrime. La conduttrice le ha fatto notare come, dopo aver mostrato una padronanza e una forza impressionanti durante il numero, l'emozione l'avesse improvvisamente resa molto più fragile. Per il Duo Disar, quindi, la prima serata di Tu sì que vales si è trasformata immediatamente in un biglietto per l'ultimo atto.

E dopo averli visti volare appesi a cinghie, capelli e persino alla sola forza della bocca, resta soprattutto una domanda: cosa potranno inventarsi Darina e Sanjar quando torneranno sul palco per giocarsi la finale? Ma quella del Duo Disar non è stata l'unica storia capace di lasciare il segno nella prima puntata: a commuovere profondamente lo studio è stata anche Mirna Mastronardi, che ha raccontato la storia della figlia Dea e il progetto nato per trasformare il suo dolore in un aiuto concreto per tanti ragazzi.

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