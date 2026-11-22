Pubblicazione: 22 novembre alle 12:23

L'ingresso di Can Yaman nello studio di Tu si que vales nella puntata del 21 novembre 2026 è stato tutto fuorché ordinario. L'attore turco, ormai volto amatissimo del pubblico italiano grazie alle serie Bitter Sweet e DayDreamer, ha scatenato una reazione che andava ben oltre il semplice applauso di benvenuto. E quando Belen Rodriguez ha deciso di accoglierlo con una battuta al vetriolo, lo studio si è trasformato in un palcoscenico di ironia e provocazione.





QUESTO SCAMBIO DI BATTUTE FRA CAN YAMAN E BELEN RODRIGUEZ 😭 #TuSiQueVales https://t.co/IZSvVVp4CV — 𝐀𝐥𝐞 ☪ (@alxssj0) November 21, 2026

, nel suo ruolo di giudice super partes, ha subito colto l'occasione per. Rivolgendosi alle spettatrici presenti in studio, ha lanciato un monito apparentemente serio ma dal: "Donne non si lanciano le mutande, non si lanciano i reggiseni. Pacate, per favore"., un invito implicito a riconoscere l'effetto che l'attore produce sul pubblico femminile.e senza perdere un secondo,: "Tu puoi buttare". Una frase che ha aperto la porta a quello che sarebbe diventato uno degli scambi più commentati della serata. Perché: "Io sono sempre senza biancheria intima". Poche parole, ma sufficienti a far

Luciana Littizzetto, presente tra i giudici, ha chiuso il cerchio con un commento fulminante: "Cominciamo bene". Un'osservazione che ha certificato l'inizio scoppiettante della partecipazione di Can Yaman, destinata a proseguire con altri momenti altrettanto divertenti. Il siparietto non è rimasto confinato allo studio televisivo. Su X il video dello scambio ha rapidamente fatto il giro della rete, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti nel giro di poche ore. L'intesa tra i due protagonisti, costruita su una complicità evidente e sulla capacità di stare al gioco senza prendersi troppo sul serio, ha funzionato alla perfezione.



