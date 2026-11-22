Can Yaman e il siparietto hot con Belen Rodriguez a Tu si que vales: "Sono senza biancheria intima"
Can Yaman e Belen Rodriguez protagonisti di uno scambio bollente a Tu si que vales. Le battute piccanti sulla biancheria intima hanno fatto esplodere lo studio.
L'ingresso di Can Yaman nello studio di Tu si que vales nella puntata del 21 novembre 2026 è stato tutto fuorché ordinario. L'attore turco, ormai volto amatissimo del pubblico italiano grazie alle serie Bitter Sweet e DayDreamer, ha scatenato una reazione che andava ben oltre il semplice applauso di benvenuto. E quando Belen Rodriguez ha deciso di accoglierlo con una battuta al vetriolo, lo studio si è trasformato in un palcoscenico di ironia e provocazione.
Can Yaman non si è fatto cogliere impreparato. Con un sorriso complice e senza perdere un secondo, ha risposto: "Tu puoi buttare". Una frase che ha aperto la porta a quello che sarebbe diventato uno degli scambi più commentati della serata. Perché la replica di Belen Rodriguez è arrivata come un colpo di scena: "Io sono sempre senza biancheria intima". Poche parole, ma sufficienti a far esplodere la reazione del pubblico in studio e a generare una cascata di commenti sui social network.
Luciana Littizzetto, presente tra i giudici, ha chiuso il cerchio con un commento fulminante: "Cominciamo bene". Un'osservazione che ha certificato l'inizio scoppiettante della partecipazione di Can Yaman, destinata a proseguire con altri momenti altrettanto divertenti. Il siparietto non è rimasto confinato allo studio televisivo. Su X il video dello scambio ha rapidamente fatto il giro della rete, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti nel giro di poche ore. L'intesa tra i due protagonisti, costruita su una complicità evidente e sulla capacità di stare al gioco senza prendersi troppo sul serio, ha funzionato alla perfezione.
La presenza di Can Yaman a Tu si que vales si inserisce in una fase particolare della sua carriera italiana. Dopo aver conquistato milioni di telespettatori con le serie turche, l'attore si è lanciato in una nuova sfida professionale vestendo i panni di Sandokan, ruolo iconico della televisione italiana per poi passare a Viola come il mare e il suo recente abbandono a questa serie tanto amata. La sua popolarità non accenna a diminuire e la partecipazione al programma di Canale 5 lo conferma come uno dei volti più ricercati del momento.