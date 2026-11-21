Uomini e Donne, sfiorata la rissa tra Gemma e Liat: volano acqua e schiaffi, la regia cambia inquadratura
Caos a Uomini e Donne durante la sfida tra Gemma Galgani e Liat Cohen. Dopo una secchiata d'acqua le due dame arrivano quasi alle mani: il video è virale.
Momenti di grande tensione a Uomini e Donne, dove Gemma Galgani e Liat Cohen sono state protagoniste di uno scontro particolarmente acceso, arrivando quasi alle mani davanti alle telecamere. Quella che doveva essere una sfida divertente per conquistare l'attenzione di un cavaliere si è trasformata in una lite difficile da contenere, tra provocazioni, una secchiata d'acqua e una reazione furiosa della storica dama torinese. Le immagini, trasmesse durante la puntata di venerdì 20 novembre 2026, hanno rapidamente iniziato a circolare sui social.
Per cercare di conquistare il cavaliere, Gemma ha proposto una particolare sfida di car wash, chiedendo alla produzione di organizzare un'esibizione nella quale lei e Liat avrebbero dovuto lavare un'automobile al centro dello studio, cercando di risultare più seducenti dell'altra. La proposta è stata accolta e le due dame si sono messe alla prova davanti a Maria De Filippi, agli opinionisti e agli altri protagonisti del programma. Tra musica, acqua e sapone, l'atmosfera inizialmente sembrava essere quella di una provocazione scherzosa.
Liat si è esibita per prima, mentre Gemma ha successivamente cercato di conquistare l'attenzione di Fabio con una performance particolarmente disinvolta. Il clima, però, è cambiato quando le due si sono ritrovate nuovamente una accanto all'altra. Durante il confronto sono arrivate alcune frecciatine sul loro aspetto fisico. Gemma ha commentato il décolleté della rivale, ricevendo una risposta decisamente pungente.
La dama ha afferrato un secchio utilizzato durante la prova e ne ha rovesciato il contenuto addosso a Gemma, bagnandola completamente. Un gesto che ha provocato l'immediata reazione della protagonista storica di Uomini e Donne. Gemma, visibilmente arrabbiata, si è avvicinata alla rivale cercando di afferrarla e tentando di colpirla con alcuni schiaffi. Le due sono così arrivate quasi alle mani, mentre le telecamere hanno mostrato soltanto pochi istanti del confronto fisico prima di cambiare inquadratura.
La situazione ha richiesto l'intervento dei presenti per evitare che il litigio degenerasse ulteriormente. Un momento particolarmente acceso, che ha trasformato una sfida nata per divertire il pubblico in uno degli episodi più discussi della puntata. Anche gli opinionisti hanno reagito in maniera differente. Tina Cipollari si è schierata dalla parte di Liat, sostenendo che fosse stata Gemma a iniziare le provocazioni. Una posizione condivisa anche da Gianni Sperti e Tinì Cansino, mentre Alessandra Mussolini ha continuato a difendere la dama torinese.
Ma a conquistare l'attenzione degli spettatori è stata soprattutto la lite tra Gemma Galgani e Liat Cohen, diventata rapidamente argomento di discussione sui social. I video mostrano quanto rapidamente il clima sia cambiato, passando dalle provocazioni durante il car wash a un confronto fisico che ha costretto la regia a spostare l'inquadratura. Una delle rivalità più accese del Trono Over ha così raggiunto un nuovo livello di tensione, mentre resta da capire se le due dame riusciranno a ritrovare un confronto più tranquillo oppure se la loro competizione per Fabio continuerà a provocare nuovi scontri.