Pubblicazione: 21 novembre alle 09:30

Momenti di grande tensione a Uomini e Donne, dove Gemma Galgani e Liat Cohen sono state protagoniste di uno scontro particolarmente acceso, arrivando quasi alle mani davanti alle telecamere. Quella che doveva essere una sfida divertente per conquistare l'attenzione di un cavaliere si è trasformata in una lite difficile da contenere, tra provocazioni, una secchiata d'acqua e una reazione furiosa della storica dama torinese. Le immagini, trasmesse durante la puntata di venerdì 20 novembre 2026, hanno rapidamente iniziato a circolare sui social.

La rissa tra Liat e Gemma 🔥 #UominieDonne https://t.co/E63JCFln7o — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) November 20, 2026

Tutto è cominciato con l'ennesimo confronto tra, ormai rivali per l'interesse nei confronti di. Le due dame del Thanno infatti continuato a contendersi le attenzioni del cavaliere, che nelle ultime settimane ha mostrato una crescente preferenza per Liat, provocando la delusione di Gemma.aveva trascorso del tempo con Liat fuori dal programma, mentre. Una situazione che ha ulteriormente alimentato le tensioni tra le due donne, già protagoniste di diversi battibecchi.

Per cercare di conquistare il cavaliere, Gemma ha proposto una particolare sfida di car wash, chiedendo alla produzione di organizzare un'esibizione nella quale lei e Liat avrebbero dovuto lavare un'automobile al centro dello studio, cercando di risultare più seducenti dell'altra. La proposta è stata accolta e le due dame si sono messe alla prova davanti a Maria De Filippi, agli opinionisti e agli altri protagonisti del programma. Tra musica, acqua e sapone, l'atmosfera inizialmente sembrava essere quella di una provocazione scherzosa.

Liat si è esibita per prima, mentre Gemma ha successivamente cercato di conquistare l'attenzione di Fabio con una performance particolarmente disinvolta. Il clima, però, è cambiato quando le due si sono ritrovate nuovamente una accanto all'altra. Durante il confronto sono arrivate alcune frecciatine sul loro aspetto fisico. Gemma ha commentato il décolleté della rivale, ricevendo una risposta decisamente pungente.

AIUTO #uominiedonne https://t.co/Qx6hEta3Rn — trashtvstellare (@tvstellare) November 20, 2026

Liat ha infatti fatto riferimento agli interventi estetici della dama torinese, pronunciando una battuta che ha contribuito ad accendere ulteriormente la discussione. “Le mie però sono vere, le tue le hai comprate!”,, facendo riferimento al seno di Gemma. A quel punto, trasformando la provocazione verbale in un confronto decisamente più movimentato. Ma la risposta di Liat non si è fatta attendere.

La dama ha afferrato un secchio utilizzato durante la prova e ne ha rovesciato il contenuto addosso a Gemma, bagnandola completamente. Un gesto che ha provocato l'immediata reazione della protagonista storica di Uomini e Donne. Gemma, visibilmente arrabbiata, si è avvicinata alla rivale cercando di afferrarla e tentando di colpirla con alcuni schiaffi. Le due sono così arrivate quasi alle mani, mentre le telecamere hanno mostrato soltanto pochi istanti del confronto fisico prima di cambiare inquadratura.

La situazione ha richiesto l'intervento dei presenti per evitare che il litigio degenerasse ulteriormente. Un momento particolarmente acceso, che ha trasformato una sfida nata per divertire il pubblico in uno degli episodi più discussi della puntata. Anche gli opinionisti hanno reagito in maniera differente. Tina Cipollari si è schierata dalla parte di Liat, sostenendo che fosse stata Gemma a iniziare le provocazioni. Una posizione condivisa anche da Gianni Sperti e Tinì Cansino, mentre Alessandra Mussolini ha continuato a difendere la dama torinese.

Proprioerano già state protagoniste di un acceso scontro nelle puntate precedenti, a causa delle loro opinioni contrastanti sul comportamento di Gemma. Una rivalità che continua ad alimentare discussioni all'interno dello studio. La puntata del 20 novembre ha riservato anche altri colpi di scena, tra cui il ritorno die la decisione di, spiegando di non sentirsi ancora pronto ad affrontare una nuova relazione sentimentale dopo le difficoltà vissute in passato.

Ma a conquistare l'attenzione degli spettatori è stata soprattutto la lite tra Gemma Galgani e Liat Cohen, diventata rapidamente argomento di discussione sui social. I video mostrano quanto rapidamente il clima sia cambiato, passando dalle provocazioni durante il car wash a un confronto fisico che ha costretto la regia a spostare l'inquadratura. Una delle rivalità più accese del Trono Over ha così raggiunto un nuovo livello di tensione, mentre resta da capire se le due dame riusciranno a ritrovare un confronto più tranquillo oppure se la loro competizione per Fabio continuerà a provocare nuovi scontri.