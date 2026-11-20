Pubblicazione: 20 novembre alle 21:16

Momenti di paura nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Guendalina Tavassi è stata protagonista di una brutta caduta durante un momento di gioco con Giulia Provvedi. Quella che doveva essere una situazione divertente si è trasformata improvvisamente in un episodio che ha allarmato chi stava seguendo la diretta su Mediaset Extra. La concorrente è infatti finita a terra, battendo la testa, mentre le immagini dell'accaduto hanno iniziato a circolare sui social. Andrea Müller, Marina La Rosa e Roncaccia sono subito accorsi per sincerarsi delle sue condizioni, avvicinandosi alla showgirl per capire se avesse bisogno di aiuto. Un momento di forte apprensione, che ha interrotto bruscamente l'atmosfera di leggerezza nella Casa.

Tutto è successo nella serata di venerdì 20 novembre 2026, quando alcuni concorrenti stavano trascorrendo del tempo insieme all'interno della Casa.avevano iniziato a giocare, con quest'ultima impegnata a cercare di raggiungere la compagna d'avventura. Durante il gioco, però,ha perso l'equilibrio,. Un episodio improvviso che ha suscitato immediatamente preoccupazione, soprattutto per la dinamica dell'incidente e per il punto del corpo coinvolto.

Il momento è stato ripreso dalle telecamere del reality e un filmato ha cominciato a circolare su X, attirando l'attenzione degli spettatori che seguono quotidianamente le vicende degli inquilini. La caduta ha inevitabilmente sollevato interrogativi sulle condizioni della concorrente, già qualificata per la finale del programma condotto da Ilary Blasi. Poco dopo l'accaduto sono arrivate alcune parole rassicuranti. Secondo una prima ricostruzione, Guendalina avrebbe cercato di tranquillizzare gli altri pronunciando una frase: “Sorridiamo, è tutto a posto, ha preso solo un colpo”.

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Subito dopo, tuttavia, la regia avrebbe interrotto l'audio e cambiato inquadratura, impedendo agli spettatori di seguire ulteriormente quel momento. Una scelta che non consente, da sola, di stabilire se siano stati necessari controlli o interventi da parte del personale del programma. Al momento, infatti, non risultano comunicazioni ufficiali che chiariscano nel dettaglio le condizioni di Guendalina Tavassi dopo la caduta. Le prime informazioni parlano di un forte spavento, ma non ci sono elementi sufficienti per stabilire se l'incidente abbia avuto ulteriori conseguenze.

Guendalina Tavassi, fonte: YouTube

L'episodio arriva in una fase particolarmente importante del Grande Fratello Vip 2026.che hanno già conquistato un posto nella finalissima,. Le ultime settimane sono state particolarmente intense per la showgirl, protagonista di numerose discussioni e confronti all'interno della Casa. Tra gli episodi più accesi figura quello con, culminato durante la puntata del 16 novembre in un confronto particolarmente duro.

In quell'occasione, Valeria aveva accusato Guendalina di aver pronunciato una bestemmia, una circostanza che la concorrente aveva respinto con fermezza. Ilary Blasi era intervenuta per chiarire che le verifiche effettuate dalla produzione non avevano individuato elementi a sostegno dell'accusa. Una vicenda che aveva alimentato le tensioni tra le due protagoniste, prima dell'eliminazione di Marini. Questa volta, però, non sono state le discussioni a portare Guendalina al centro dell'attenzione, bensì un incidente avvenuto durante un momento di leggerezza. Un episodio che ricorda come anche le attività apparentemente più innocue possano trasformarsi in situazioni impreviste.

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato per lunedì 23 novembre, quando andrà in onda la semifinale. La puntata inizialmente prevista per venerdì 20 novembre è stata cancellata dal palinsesto, mentre la finale resta programmata per lunedì 30 novembre su Canale 5. In attesa di eventuali chiarimenti da parte della produzione, l'attenzione del pubblico resta concentrata sulle condizioni di Guendalina Tavassi, soprattutto dopo il colpo alla testa e il successivo cambio di inquadratura. Il filmato continua intanto a circolare sui social, dove l'episodio è diventato uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati del reality.