Pubblicazione: 20 novembre alle 11:38

Una serata che resterà negli annali de La Ruota della Fortuna. Mercoledì 19 novembre 2026 il pubblico di Canale 5 ha assistito a uno di quei momenti televisivi che ti ricordi, quelli in cui l'emozione attraversa lo schermo e ti pizzica gli occhi. Protagonista Gabriele, giovane sales analyst milanese originario di Sassari, che è riuscito nell'impresa di conquistare il jackpot portando a casa la cifra di 90mila euro. Un risultato straordinario che lo ha fatto scoppiare in lacrime davanti alle telecamere, trascinando nell'emozione Gerry Scotti, Samira Lui e persino la sorella presente in studio.





Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

La puntata si era aperta con la consueta energia:. "La vita è tutta un quiz, in un caso o nell'altro bisogna prenderla alla leggera, ci sono già tante cose brutte in giro per il mondo, almeno un'ora della vostra giornata prendetevela per voi", aveva detto il conduttore, fissando il tono di una serata che si sarebbe rivelata memorabile. Accanto a lui Samira Lui, elegantissima in total black, entrata come sempre sulle note di Malibù di Sangiovanni.e una Fiat 600 Hybrid,, infermiere della Val d'Aosta. La gara si è dimostrata equilibrata sin dalle prime manche: Paola ha vinto La locanda di Samira dedicata ai Saganaki, la feta fritta greca servita come antipasto, mentre Manuel si è aggiudicato Il Regno degli animali con la soluzione corretta sul succiamiele del reggente.

La svolta è arrivata con il Round Jackpot, già salito a quota 70.200 euro. Il tabellone, intitolato Alla prima Olimpiade, è iniziato nel modo più incredibile possibile: tutti i concorrenti, uno dopo l'altro, hanno trovato la temuta bancarotta, azzerando completamente i loro montepremi. Una serie di colpi di scena che ha trasformato la manche in un'altalena di emozioni. Ma Gabriele non si è arreso. Ha continuato a girare la ruota con una determinazione che ha strappato commenti divertiti a Gerry Scotti: "È pazzo, è impazzito il nostro Gabriele". Anche Samira Lui lo ha incoraggiato, sottolineando il coraggio di giocarsi tutto.





Samira Lui e Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

E poi è successo.da scoprire,Gerry Scotti, travolto dall'entusiasmo, lo ha invitato a salire sul bancone per festeggiare. "Piano piano, ti prego", ha gridato una spaventata Samira Lui, mentre il concorrente sassarese si arrampicava per celebrare un momento irripetibile. "Abbiamo trovato il ragazzo giusto, ha giocato con noi, ci sta, se li merita", ha commentato il conduttore.

Ma la serata non era finita. Per portare a casa il bottino accumulato, Gabriele doveva ancora conquistare il titolo di campione. L'Ultimo Round, dedicato al tema Un record, è diventato l'ennesima prova di sangue freddo. Con ogni lettera del valore di 1.400 euro grazie al giro fortunato di Gerry, il concorrente ha trovato la soluzione aggiudicandosi altri 13.500 euro e assicurandosi definitivamente il jackpot. Il montepremi totale: 89.900 euro.

"Questo ragazzo vince con 89.900 euro. Gabriele, che piange, è il nuovo campione. Non ho il fazzoletto. Io ringrazio tutti i giorni di poter vivere accanto a te queste storie di straordinaria umanità. Se avessi vinto la macchina e trovi la busta da 200 qua, come minimo ti aspetta fuori la Finanza". - Gerry Scotti

Per Gabriele, però, l'avventura non è ancora conclusa. Come nuovo campione de La Ruota della Fortuna, tornerà in gara nella puntata successiva, trasmessa giovedì 20 novembre. Riuscirà a confermarsi o l'emozione della serata da 90mila euro peserà sulle sue prossime prestazioni? Una cosa è certa: quella del 19 novembre resterà una delle serate più memorabili del game show condotto da Gerry Scotti, l'ennesima dimostrazione che dietro ogni ruota che gira ci sono storie umane capaci di emozionare milioni di telespettatori, così come lo è stata quella della vincita dei 39 mila euro.