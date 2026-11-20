Pubblicazione: 20 novembre alle 08:45

Al Grande Fratello Vip, una delle storie più seguite di questa edizione potrebbe essere arrivata a un momento decisivo. Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, protagonisti di una frequentazione nata sotto gli occhi delle telecamere, hanno fatto alcune dichiarazioni che hanno spiazzato gli altri concorrenti della Casa. Durante una conversazione sul loro futuro sentimentale, infatti, entrambi hanno ammesso di non essere innamorati, ma è stata soprattutto una frase pronunciata da Piera ad attirare l'attenzione. Parole talmente nette da provocare l'incredulità di Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, che fino a quel momento avevano considerato i due una vera e propria coppia.

Tutto è successo nella serata di mercoledì 18 novembre, quandohanno deciso di interrogare Piera e Alessandro sulla natura del loro rapporto. Un gioco nato per trascorrere il, ma che si è rapidamente trasformato in un confronto piuttosto serio sulle aspettative e sui sentimenti dei due protagonisti. La prima domanda è stata rivolta ad, al qualeha chiesto se fosse davvero innamorato di Piera. La risposta del concorrente è stata negativa, anche se il ragazzo ha voluto chiarire che questo non significa necessariamente escludere la possibilità di costruire qualcosa insieme.

Alessandro ha spiegato di essere una persona particolarmente razionale quando si parla di sentimenti e di attribuire un grande valore alle parole “ti amo”. In 25 anni, infatti, avrebbe pronunciato questa dichiarazione soltanto a una persona, preferendo non utilizzarla finché non è assolutamente certo di ciò che prova. “Per me è difficile parlare di futuro, perché penso a figli e matrimonio. Ad oggi ti dico che non lo penso minimamente”, ha ammesso Roncaccia, spiegando che immaginare una relazione a lungo termine significa per lui prendere in considerazione progetti importanti.

Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, fonte: YouTube

Il concorrente non ha comunque escluso di voler continuare a frequentare Piera dopo la conclusione del reality. Al contrario, ha chiarito di riuscire a immaginare un futuro prossimo insieme a lei, anche se preferisce aspettare il ritorno alla quotidianità prima di attribuire un significato più preciso al loro legame. Tra le sue principali preoccupazioni c'è anche la distanza geografica che potrebbe separarli una volta terminata l'esperienza televisiva. Una difficoltà che entrambi hanno riconosciuto, pur senza considerarla necessariamente un ostacolo impossibile da superare.

Quando le domande, però, il confronto ha preso una piega decisamente inaspettata. La concorrente, precisando però di non sentirsi innamorata. Poi, sorridendo, ha pronunciato una frase che ha lasciato gli altri concorrenti senza parole: “Non è il mio fidanzato né mai lo sarà”. Un'affermazione che ha immediatamente provocato. La prima ha chiesto chiarimenti sul fatto che i due non si considerassero ufficialmente fidanzati, mentre la seconda ha espresso tutta la propria incredulità, domandandosi come interpretare ciò che aveva osservato durante le settimane precedenti.

La risposta di Piera ha inevitabilmente sorpreso anche il pubblico, soprattutto considerando la forte complicità mostrata con Roncaccia all'interno della Casa. I due hanno condiviso momenti di tenerezza, discussioni e confronti personali che avevano portato molti spettatori a considerarli una delle coppie più importanti dell'edizione. Piera ha comunque cercato di spiegare meglio il proprio punto di vista, chiarendo che per lei innamorarsi significa provare un desiderio quasi irrefrenabile di trascorrere del tempo con l'altra persona.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia al GF Vip, fonte: Mediaset

La concorrente ha raccontato che, quando prova un sentimento particolarmente intenso, sente continuamente il bisogno di vedere il partner e cerca ogni occasione per stare insieme. Sensazioni che, almeno per il momento, non ritiene di provare nei confronti di Alessandro, nonostante l'affetto che li lega. Nel corso della conversazione si è parlato anche di gelosia e delle difficoltà che potrebbero incontrare fuori dal programma. Su questo punto, Piera ha ammesso che a preoccuparla maggiormente non sarebbe tanto la presenza di altre ragazze nella vita di Roncaccia, quanto piuttosto la possibilità di non riuscire a gestire la distanza.

Ilse si considera quanto accaduto nelle ultime settimane.aveva infatti deciso di interrompere la relazione con il precedente fidanzato,, proprio durante la sua esperienza al, scegliendo di vivere liberamente il rapporto nato con. Una decisione importante, sulla quale era intervenuta anche sua madre Anna durante la puntata del 16 novembre. Laaveva espresso apprezzamento per la sincerità della figlia e, dopo aver conosciuto Roncaccia, lo aveva descritto come un ragazzo intelligente e rispettoso. Proprio per questo, le recenti dichiarazioni dei due concorrenti hanno alimentato nuove discussioni tra gli spettatori.

Sui social c'è chi considera le loro parole un segnale di una possibile rottura e chi, invece, ritiene che stiano semplicemente cercando di non attribuire etichette premature alla frequentazione. Al momento, tuttavia, non è corretto parlare di una separazione definitiva, poiché Piera e Alessandro hanno chiarito di non essere innamorati e di non considerarsi ufficialmente fidanzati, ma comunque non hanno annunciato la fine del loro rapporto. Con la finale del Grande Fratello Vip prevista per il 30 novembre 2026, manca ormai poco al momento in cui i due potranno confrontarsi lontano dalle telecamere. Sarà proprio il ritorno alla vita quotidiana a chiarire se la loro complicità possa trasformarsi in una relazione più stabile oppure se le parole pronunciate davanti agli altri concorrenti rappresentino già un primo segnale di allontanamento.