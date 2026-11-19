Pubblicazione: 19 novembre alle 09:15

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip non accenna a diminuire, soprattutto dopo quanto accaduto durante l'ultima puntata del reality di Canale 5. Andreas Müller ha deciso di chiarire il proprio rapporto con Marina La Rosa, finito al centro delle discussioni dopo le dichiarazioni della moglie Veronica Peparini. Ma il confronto tra i due concorrenti ha portato alla luce anche un altro retroscena: il ballerino si è scagliato contro gli autori del programma, accusandoli di aver gestito in maniera sbagliata una situazione particolarmente delicata.

Tutto è cominciato lunedì 16 novembre, quando Iha mostrato ai concorrenti alcuni estratti dell'intervista rilasciata da Veronica Peparini a Verissimo. La coreografa aveva parlato del legame sempre più stretto, esprimendo alcune perplessitàe soprattutto sul modo in cui potevano essere interpretate all'esterno. Quelle parole hanno provocato una reazione immediata in, entrambi dispiaciuti per le possibili conseguenze di una relazione che hanno sempre descritto come un'amicizia.

A rimanere particolarmente ferita era stata proprio Marina, preoccupata che il pubblico e la stessa Veronica potessero attribuire un significato diverso alla complicità costruita con il ballerino. Dopo la puntata, Veronica Peparini era intervenuta sui social per chiarire la propria posizione e chiedere scusa a Marina, spiegando di non aver avuto intenzione di offenderla. Un tentativo di riportare serenità in una situazione che, tuttavia, ha continuato a creare disagio anche nei giorni successivi. Mercoledì 18 novembre, Andreas e Marina hanno quindi avuto un nuovo confronto nella Casa, cercando di superare le incomprensioni e ritrovare la tranquillità che aveva caratterizzato il loro rapporto.

Andreas Müller e Marina La Rosa, fonte: Mediaset

Müller ha voluto rassicurare immediatamente la compagna di avventura, spiegandole che quanto accaduto durante la diretta non ha cambiato il suo modo di considerarla. “Io so cosa penso di te, so qual è il rapporto, so tutto per cui non cambio. Non mi interessa”, ha dichiarato il ballerino, ribadendo di avere le idee chiare sulla natura della loro amicizia. Andreas ha poi ammesso di essere rimasto colpito da alcune espressioni utilizzate dalla moglie durante l'intervista. Non ha nascosto il dispiacere per le parole di Veronica, pur senza mettere in discussione il loro rapporto sentimentale.

“Mi dispiace che Veronica abbia utilizzato termini piuttosto che altri, faccio fatica a gestire la situazione”,. Ma il momento più interessante è arrivato quando il concorrente ha raccontato di essersi, dopo essere stato chiamato nella Mystery Room durante la puntata. Secondo, la produzione avrebbe dovuto, evitando di trasformare un argomento personale in una sequenza televisiva che

Il ballerino ha spiegato di non aver apprezzato soprattutto la scelta di mostrargli un filmato affettuoso della moglie subito dopo l'intervista che aveva provocato tanto disagio. “Siccome si parla di persone e sentimenti, tu non mi devi mandare nella Mystery e farmi vedere il video di una carezza dopo un'intervista”, ha raccontato, riferendo il senso della protesta espressa in Confessionale. Una critica rivolta direttamente alla costruzione televisiva della puntata, che secondo Müller non avrebbe tenuto sufficientemente conto delle conseguenze emotive per i protagonisti. Del resto, il ballerino aveva già manifestato il proprio malcontento subito dopo la diretta, spiegando di essersi sentito a disagio non tanto per sé stesso, quanto per Marina e per il modo in cui la loro amicizia era stata presentata.

Andreas Müller al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Andreas continua infatti a sostenere che il rapporto con l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello non abbia nulla di sentimentale. Si tratterebbe di un legame nato dalla sintonia e dalla voglia di condividere alcuni momenti della quotidianità, senza mettere in discussione la relazione con Veronica Peparini. Proprio per questo, il concorrente sembra intenzionato a non permettere che quanto accaduto in televisione comprometta un'amicizia alla quale tiene particolarmente. Resta però un dettaglio importante: la regia della diretta del Grande Fratello Vip ha cambiato inquadratura mentre Andreas e Marina stavano ancora parlando, impedendo agli spettatori di assistere alla conclusione del confronto.