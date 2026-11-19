GF Vip, Andreas Müller chiarisce con Marina La Rosa dopo la gelosia di Veronica Peparini: poi attacca gli autori
GF Vip, Andreas Müller chiarisce con Marina La Rosa dopo le parole di Veronica Peparini e critica gli autori per quanto accaduto nella Mystery Room.
La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip non accenna a diminuire, soprattutto dopo quanto accaduto durante l'ultima puntata del reality di Canale 5. Andreas Müller ha deciso di chiarire il proprio rapporto con Marina La Rosa, finito al centro delle discussioni dopo le dichiarazioni della moglie Veronica Peparini. Ma il confronto tra i due concorrenti ha portato alla luce anche un altro retroscena: il ballerino si è scagliato contro gli autori del programma, accusandoli di aver gestito in maniera sbagliata una situazione particolarmente delicata.
A rimanere particolarmente ferita era stata proprio Marina, preoccupata che il pubblico e la stessa Veronica potessero attribuire un significato diverso alla complicità costruita con il ballerino. Dopo la puntata, Veronica Peparini era intervenuta sui social per chiarire la propria posizione e chiedere scusa a Marina, spiegando di non aver avuto intenzione di offenderla. Un tentativo di riportare serenità in una situazione che, tuttavia, ha continuato a creare disagio anche nei giorni successivi. Mercoledì 18 novembre, Andreas e Marina hanno quindi avuto un nuovo confronto nella Casa, cercando di superare le incomprensioni e ritrovare la tranquillità che aveva caratterizzato il loro rapporto.
Müller ha voluto rassicurare immediatamente la compagna di avventura, spiegandole che quanto accaduto durante la diretta non ha cambiato il suo modo di considerarla. “Io so cosa penso di te, so qual è il rapporto, so tutto per cui non cambio. Non mi interessa”, ha dichiarato il ballerino, ribadendo di avere le idee chiare sulla natura della loro amicizia. Andreas ha poi ammesso di essere rimasto colpito da alcune espressioni utilizzate dalla moglie durante l'intervista. Non ha nascosto il dispiacere per le parole di Veronica, pur senza mettere in discussione il loro rapporto sentimentale.
Il ballerino ha spiegato di non aver apprezzato soprattutto la scelta di mostrargli un filmato affettuoso della moglie subito dopo l'intervista che aveva provocato tanto disagio. “Siccome si parla di persone e sentimenti, tu non mi devi mandare nella Mystery e farmi vedere il video di una carezza dopo un'intervista”, ha raccontato, riferendo il senso della protesta espressa in Confessionale. Una critica rivolta direttamente alla costruzione televisiva della puntata, che secondo Müller non avrebbe tenuto sufficientemente conto delle conseguenze emotive per i protagonisti. Del resto, il ballerino aveva già manifestato il proprio malcontento subito dopo la diretta, spiegando di essersi sentito a disagio non tanto per sé stesso, quanto per Marina e per il modo in cui la loro amicizia era stata presentata.
Andreas continua infatti a sostenere che il rapporto con l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello non abbia nulla di sentimentale. Si tratterebbe di un legame nato dalla sintonia e dalla voglia di condividere alcuni momenti della quotidianità, senza mettere in discussione la relazione con Veronica Peparini. Proprio per questo, il concorrente sembra intenzionato a non permettere che quanto accaduto in televisione comprometta un'amicizia alla quale tiene particolarmente. Resta però un dettaglio importante: la regia della diretta del Grande Fratello Vip ha cambiato inquadratura mentre Andreas e Marina stavano ancora parlando, impedendo agli spettatori di assistere alla conclusione del confronto.