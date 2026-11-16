GF Vip, doppia eliminazione clamorosa il 16 novembre: il pubblico manda a casa una delle grandi protagoniste
Colpo di scena al GF Vip del 16 novembre: due concorrenti eliminate nella stessa serata. Il televoto flash manda a casa una delle grandi protagoniste del reality.
Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 16 novembre 2026. Ilary Blasi aveva annunciato una serata particolarmente difficile per i concorrenti ancora in gara, ma il verdetto del pubblico e un televoto flash organizzato a sorpresa hanno completamente cambiato gli equilibri della Casa. A dover abbandonare definitivamente il reality sono state Megan Ria e Valeria Marini, protagoniste di due eliminazioni arrivate a pochi minuti di distanza.
Due buste rosse hanno deciso il destino di Megan e Federica. A recuperarle sono stati Alessandro Varsi e Valeria Marini, scelti perché particolarmente vicini alle due concorrenti in nomination. Ilary Blasi ha quindi chiesto loro di aprire le buste e leggere il verdetto. A quel punto è arrivata la decisione del pubblico: Megan Ria è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, mentre Federica Morello ha conquistato la salvezza. Per Megan si è trattato della conclusione di un percorso caratterizzato da amicizie, confronti e momenti di tensione. La concorrente ha salutato i compagni d'avventura prima di lasciare definitivamente la Casa.
A colpire, però, è stata anche la reazione riservata a Federica, visto che nonostante fosse riuscita a superare il televoto, la concorrente si è ritrovata ancora una volta isolata rispetto al resto del gruppo, senza particolari manifestazioni di entusiasmo da parte degli altri inquilini. Una situazione che ha confermato le difficoltà vissute da Federica nelle ultime settimane. Durante la stessa puntata, infatti, la concorrente era stata al centro di un acceso confronto con Piera Meloni e altre protagoniste del reality, che le avevano contestato alcuni atteggiamenti giudicati poco sinceri.
I due concorrenti sono stati quindi invitati a raggiungere il salone, dove li attendeva un ulteriore meccanismo destinato a cambiare gli equilibri del gioco. Davanti a loro erano presenti alcuni piramidali, uno dei quali conteneva un vantaggio decisivo: chi avesse trovato quello dorato avrebbe avuto la possibilità di scegliere un terzo concorrente da mandare al televoto flash. La fortuna ha premiato Alessandro Varsi, che ha individuato il piramidale Gold e si è ritrovato con il potere di effettuare una nuova nomination. La sua scelta è ricaduta su Valeria Marini, portando così tre concorrenti a rischio eliminazione: Federica Morello, Alessandro Varsi e la showgirl.
Ilary Blasi ha aperto ufficialmente il televoto flash, lasciando al pubblico il compito di decidere chi avrebbe dovuto interrompere immediatamente la propria esperienza nella Casa. Il verdetto è stato sorprendente: Valeria Marini è stata la seconda eliminata della serata. Un risultato particolarmente significativo considerando il ruolo centrale che la showgirl aveva ricoperto nelle dinamiche del programma. Proprio durante la puntata del 16 novembre, Valeria era stata protagonista di un durissimo confronto con Guendalina Tavassi, arrivando ad accusarla di aver pronunciato una bestemmia. Un'affermazione che aveva provocato l'intervento di Ilary Blasi, la quale aveva precisato che le verifiche effettuate dalla produzione non avevano trovato elementi a sostegno dell'accusa.
Federica Morello è riuscita a sopravvivere a due televoti nella stessa serata, nonostante le tensioni con gli altri concorrenti e le nomination ricevute. L'eliminazione di Valeria Marini arriva invece al termine di una puntata particolarmente movimentata, durante la quale la showgirl è stata protagonista di una furiosa discussione con Guendalina Tavassi. Un confronto che ha ulteriormente alimentato le tensioni tra le due concorrenti, prima che il televoto decretasse l'uscita di Valeria. Con due protagoniste in meno, gli equilibri all'interno della Casa sono destinati a cambiare ancora. E mentre la finale si avvicina, il pubblico ha dimostrato ancora una volta di poter ribaltare anche le situazioni apparentemente più consolidate.