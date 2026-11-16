Pubblicazione: 17 novembre alle 00:56

Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 16 novembre 2026. Ilary Blasi aveva annunciato una serata particolarmente difficile per i concorrenti ancora in gara, ma il verdetto del pubblico e un televoto flash organizzato a sorpresa hanno completamente cambiato gli equilibri della Casa. A dover abbandonare definitivamente il reality sono state Megan Ria e Valeria Marini, protagoniste di due eliminazioni arrivate a pochi minuti di distanza.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GFVIP è Megan https://t.co/Chu9wOlvVW — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2026

La prima a scoprire il proprio destino è stata, che si trovava al televoto insieme ad Alessandro Varsi, Andreas Müller e Federica Morello., Ilary Blasi ha lasciato in sospeso proprio Megan e Federica, chiamate a confrontarsi con la decisione definitiva dei telespettatori. L'attesa è stata accompagnata da un momento particolarmente emozionante per, che ha potuto riabbracciare sua madregrazie alla prova superata da. Una volta terminata la sorpresa, la conduttrice ha richiamato tutti i concorrenti in salone per annunciare il risultato.

Due buste rosse hanno deciso il destino di Megan e Federica. A recuperarle sono stati Alessandro Varsi e Valeria Marini, scelti perché particolarmente vicini alle due concorrenti in nomination. Ilary Blasi ha quindi chiesto loro di aprire le buste e leggere il verdetto. A quel punto è arrivata la decisione del pubblico: Megan Ria è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, mentre Federica Morello ha conquistato la salvezza. Per Megan si è trattato della conclusione di un percorso caratterizzato da amicizie, confronti e momenti di tensione. La concorrente ha salutato i compagni d'avventura prima di lasciare definitivamente la Casa.

A colpire, però, è stata anche la reazione riservata a Federica, visto che nonostante fosse riuscita a superare il televoto, la concorrente si è ritrovata ancora una volta isolata rispetto al resto del gruppo, senza particolari manifestazioni di entusiasmo da parte degli altri inquilini. Una situazione che ha confermato le difficoltà vissute da Federica nelle ultime settimane. Durante la stessa puntata, infatti, la concorrente era stata al centro di un acceso confronto con Piera Meloni e altre protagoniste del reality, che le avevano contestato alcuni atteggiamenti giudicati poco sinceri.

Il pubblico ha deciso che il concorrente che deve abbandonare definitivamente la Casa del #GFVIP è… Valeria! https://t.co/BuzkEghvmF — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2026

Ma la serata era tutt'altro che conclusa eha annunciato una seconda eliminazione attraverso un televoto flash, costringendo i concorrenti a prendere una decisione in appena trenta secondi. La conduttrice ha spiegato che, già al sicuro, non avrebbero partecipato al meccanismo. Gli altri sei concorrenti sono stati invece suddivisi in due gruppi, ciascuno chiamato a scegliere una persona da mandare al televoto. Da una parte si sono ritrovati Piera Meloni, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia. Dall'altra Federica Morello, Valeria Marini e Andreas Müller. Il primo gruppo ha deciso di nominare, mentre il secondo ha indicato

I due concorrenti sono stati quindi invitati a raggiungere il salone, dove li attendeva un ulteriore meccanismo destinato a cambiare gli equilibri del gioco. Davanti a loro erano presenti alcuni piramidali, uno dei quali conteneva un vantaggio decisivo: chi avesse trovato quello dorato avrebbe avuto la possibilità di scegliere un terzo concorrente da mandare al televoto flash. La fortuna ha premiato Alessandro Varsi, che ha individuato il piramidale Gold e si è ritrovato con il potere di effettuare una nuova nomination. La sua scelta è ricaduta su Valeria Marini, portando così tre concorrenti a rischio eliminazione: Federica Morello, Alessandro Varsi e la showgirl.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Ilary Blasi ha aperto ufficialmente il televoto flash, lasciando al pubblico il compito di decidere chi avrebbe dovuto interrompere immediatamente la propria esperienza nella Casa. Il verdetto è stato sorprendente: Valeria Marini è stata la seconda eliminata della serata. Un risultato particolarmente significativo considerando il ruolo centrale che la showgirl aveva ricoperto nelle dinamiche del programma. Proprio durante la puntata del 16 novembre, Valeria era stata protagonista di un durissimo confronto con Guendalina Tavassi, arrivando ad accusarla di aver pronunciato una bestemmia. Un'affermazione che aveva provocato l'intervento di Ilary Blasi, la quale aveva precisato che le verifiche effettuate dalla produzione non avevano trovato elementi a sostegno dell'accusa.

Nel corso della serata, inoltre,, lamentando il clima di tensione e le discussioni con alcune concorrenti.aveva cercato di rassicurarla e convincerla a proseguire l'avventura, ma a stabilire la sua uscita dalla Casa è stato infine il televoto. La doppia eliminazione di Megan Ria e Valeria Marini segna dunque un momento importante nella corsa verso la finale.

Federica Morello è riuscita a sopravvivere a due televoti nella stessa serata, nonostante le tensioni con gli altri concorrenti e le nomination ricevute. L'eliminazione di Valeria Marini arriva invece al termine di una puntata particolarmente movimentata, durante la quale la showgirl è stata protagonista di una furiosa discussione con Guendalina Tavassi. Un confronto che ha ulteriormente alimentato le tensioni tra le due concorrenti, prima che il televoto decretasse l'uscita di Valeria. Con due protagoniste in meno, gli equilibri all'interno della Casa sono destinati a cambiare ancora. E mentre la finale si avvicina, il pubblico ha dimostrato ancora una volta di poter ribaltare anche le situazioni apparentemente più consolidate.