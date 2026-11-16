"Avevo 16 anni e mi picchiava" confessione shock di Marina la Rosa al GF Vip: cosa le è successo

Pubblicazione: 16 novembre alle 10:14

Ci sono storie che restano sepolte per anni, nascoste dietro sorrisi di circostanza e bugie dette a mezza voce. Poi arriva un momento, magari inaspettato, in cui quelle storie chiedono di essere raccontate. È successo nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Marina La Rosa ha deciso di aprire una porta che era rimasta chiusa per troppo tempo, condividendo con i coinquilini un passato segnato dalla violenza.





"Io avevo questo fidanzato che mi picchiava ferocemente. Non è una cosa recente, ero una ragazza. Ho subito molte violenze, mi lasciava i segni, tornavo a casa e mi inventavo delle scuse con mia madre, dicevo che ero caduta, che mi aveva graffiato il gatto, pur di coprire la verità". - Marina La Rosa

, la gieffina siciliana si è lasciata andare a una confessione che ha spiazzato tutti i presenti. I fatti risalgono a. Un'età in cui si crede di sapere tutto dell'amore, quando in realtà si conosce solo l'idea che ce ne siamo fatti guardando i film o ascoltando le canzoni., che nelle sue parole chiamava semplicemente "F". Lui, mani grandi e forti che sapevano essere dolci negli abbracci. Ma quelle stesse mani sapevano anche fare molto male.

È questo il meccanismo perverso della violenza domestica: la vittima diventa complice del proprio aguzzino, costruendo muri di silenzio per proteggere chi le fa del male. Marina ha vissuto questo schema per tutta la durata della relazione. I segni sul corpo erano così evidenti che doveva inventarsi sempre nuove scuse, sempre più elaborate. Una caduta dalle scale. Un incidente in bicicletta. Il gatto che l'aveva graffiata. Sua madre le chiedeva spiegazioni vedendola tornare a casa con il sangue sul viso, e lei riusciva sempre a trovare una giustificazione che non fosse la verità. Le aggressioni erano innescate dalla gelosia patologica di lui.

"Un giorno ero caduta, un giorno un gatto mi aveva graffiata...Cercavo delle scuse" Il racconto choc di Marina La Rosa ora a #DomenicaLive https://t.co/SyUfKWQSVI — Domenica Live (@domenicalive) November 29, 2020

"È anche capitato che mi uscisse del sangue e io dicevo che ero scivolata. Ovviamente erano cose che accadevano durante i litigi, non è che dal nulla mi picchiava e io dicevo 'ok tutto bene'. Lui era possessivo e geloso di cose inesistenti. Io pensavo che la sua violenza fosse dovuta alla sua grande gelosia". - Marina La Rosa

Qui sta uno dei nodi più dolorosi di tutta la vicenda. Marina, giovanissima e inesperta, aveva interpretato quella rabbia furiosa come una manifestazione d'amore. Più lui era geloso, più significava che ci teneva. Più si arrabbiava, più dimostrava di amarla. È una distorsione cognitiva tipica di chi vive relazioni violente, soprattutto quando si è molto giovani e non si hanno termini di paragone. In realtà la storia non è inedita, poiché il 25 novembre 2020, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, aveva pubblicato un lungo post che faceva riferimento alla vicenda.





"Un giorno F. ha proprio raggiunto l'apice del suo amore, mi fece scendere dalla sua meravigliosa moto lasciandomi a piedi e, mentre camminavo per raggiungere casa, ha cercato di investirmi. Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di 'normale', in quella storia, c'era ben poco. L'amore è amore. E se è tale non fa male. Delle persone sconosciute si sono messe in mezzo e mi hanno salvata. In quel momento ho capito che qualcosa non andava, che degli estranei mi avevano difesa. Da quel giorno ho compreso che non era una storia sana". - Marina La Rosa

Ma poi è arrivato il momento in cui quella spirale ha raggiunto un punto di non ritorno.. Fortunatamente, quella parte della storia è già nota grazie a una sua precedente intervista a Domenica Live del 2020, dove Marina aveva raccontato tutto davanti alle telecamere di Barbara d'Urso.Dopo l'ennesima lite, "F" l'aveva fatta scendere dalla moto lasciandola a piedi. Marina aveva iniziato a camminare verso casa quando ha sentito il rumore del motore alle sue spalle.. Sarebbero stati, mettendosi fisicamente in mezzo e impedendo che accadesse il peggio.

La testimonianza di Marina La Rosa ha un valore che va oltre la cronaca del reality show. È un racconto di sopravvivenza, di consapevolezza maturata a caro prezzo, di una ragazzina che è riuscita a tirarsi fuori da una situazione che poteva avere conseguenze tragiche. Ed è anche un monito, come ci ha ricordato di recente il film Se Domani non torno sulla vicenda di Giulia Cecchettin. Un monito che ci ricorda quanto la violenza non è mai una dimostrazione d'amore, la gelosia ossessiva non è romantica, il controllo non è protezione.