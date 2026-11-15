Andreas Muller è al GF Vip mentre due uomini armati rapinano il suo negozio: il ballerino non sa ancora nulla

Pubblicazione: 15 novembre alle 08:00

Una serata di paura, un dipendente minacciato con due pistole e un negozio devastato in pochi minuti. Andreas Muller è stato colpito da una rapina a mano armata mentre si trova ancora nella Casa del Grande Fratello Vip, completamente isolato da quanto accade all'esterno. Il ballerino ed ex vincitore di Amici, che da tempo ha intrapreso anche un'attività imprenditoriale, ha visto il suo progetto finire nel mirino di due malviventi, capaci di portare via merce per migliaia di euro. Ma l'aspetto più doloroso della vicenda riguarda proprio le persone che lavorano nel locale, costrette ad affrontare momenti di autentico terrore.

🔴Notte di terrore in via Appia Nuova, dove il negozio di carte Pokémon e collezionabili "Off Time", fondato dal ballerino Andreas Muller, è stato rapinato a mano armata. Intorno alle 20 di ieri, due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nel locale, minacciando un dipendente con le pistole e portando via numerose carte da collezione dopo aver distrutto le vetrine. A raccontare l'accaduto è stato il team dell'attività sui social: «Un anno fa stavamo per partire da zero. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo». Il negozio ha lanciato una raccolta fondi e un appello alla community per segnalare eventuali carte rubate messe in vendita online. Un altro episodio difficile per la famiglia Muller: solo il mese scorso, infatti, Veronica Peparini era stata vittima di una truffa telefonica che le aveva causato il furto dei risparmi dal conto corrente. 📸@muller_andreas — RTL 102.5 (@rtl1025) November 14, 2026

Il colpo è avvenuto venerdì 13 novembre 2026, intorno alle 20, nel, attività specializzata nella, aperta da Muller insieme ad alcuni soci. Secondo quanto raccontato dai gestori attraverso il profilo Instagram ufficiale,hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale, minacciando uno dei dipendenti., il ragazzo presente al momento della rapina, si

I responsabili hanno poi distrutto alcune vetrine espositive, impossessandosi di una grande quantità di carte Pokémon, alcune delle quali particolarmente preziose per i collezionisti. L'intera operazione si sarebbe consumata nel giro di pochi istanti, lasciando il locale danneggiato e i lavoratori profondamente scossi e le immagini, condivise successivamente sui social, mostrano gli espositori distrutti e le conseguenze del passaggio dei rapinatori. I soci di Andreas hanno deciso di raccontare pubblicamente l'accaduto, spiegando però di non voler diffondere i filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i momenti della rapina.

Una scelta motivata dal desiderio di non mostrare scene particolarmente violente, soprattutto per rispetto di chi ha vissuto in prima persona l'aggressione. Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, i proprietari hanno raccontato il dolore per quanto accaduto, ricordando che Off Time non rappresenta soltanto un investimento economico, ma il risultato di anni di passione per il mondo del collezionismo. “Non abbiamo aperto Off Time perché le carte Pokémon sono diventate una moda. Non lo abbiamo fatto perché oggi questo mercato ha un valore economico importante. Lo abbiamo fatto perché per noi quelle carte hanno sempre rappresentato qualcosa di più. Una passione. Un pezzo della nostra vita”, hanno spiegato.

Veronica Peparini ed Andreas Muller al GF Vip, fonte: YouTube

Il negozio era stato inaugurato il 7 dicembre 2025, trasformando un interesse condiviso in un progetto imprenditoriale concreto. Per realizzarlo,avevano investito risparmi, tempo ed energie, costruendo un'attività che nel corso dei mesi aveva iniziato a farsi conoscere dagli appassionati. La, dunque, non rappresenta soltanto una perdita economica. Come sottolineato dai gestori,possono essere riparate e la merce eventualmente ricomprata, ma la paura di trovarsi improvvisamente davanti a due persone armate è qualcosa di molto più difficile da superare.

“Siamo arrabbiati. Siamo amareggiati. Siamo spaventati. E siamo stanchi al solo pensiero di dover ricominciare”, hanno scritto i soci, senza nascondere la preoccupazione per il futuro dell'attività. Il danno economico ammonterebbe a diverse migliaia di euro, anche se non è stata comunicata una stima definitiva del valore degli oggetti sottratti. Per cercare di affrontare le perdite e permettere al negozio di ripartire, è stata avviata una raccolta fondi con un obiettivo fissato a 24mila euro. I responsabili dell'attività hanno inoltre rivolto un appello alla comunità dei collezionisti, chiedendo di segnalare eventuali carte riconoscibili tra quelle rubate qualora dovessero comparire in vendita online o attraverso altri canali.

Nel frattempo, le autorità competenti si stanno occupando della vicenda, mentre le riprese delle telecamere di sorveglianza potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili. A rendere ancora più particolare la situazione è il fatto che Andreas Muller si trova attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip e non risulta essere stato informato della rapina. Il ballerino era impegnato nella sua esperienza televisiva proprio mentre il negozio veniva preso di mira.

Andreas Muller e Marina La Rosa al GF Vip, fonte: Mediaset

Non è chiaro se la produzione del reality, considerando la gravità dell'episodio e il coinvolgimento diretto della sua attività professionale. Per la famiglia, inoltre, si tratta di un altro momento difficile, visito che soltanto poche settimane fa,aveva raccontato di essere rimasta vittima di una truffa telefonica, durante la quale un uomo, fingendosi un operatore bancario, era riuscito a ottenere informazioni riservate e a sottrarle denaro dal conto corrente.

La coreografa aveva rivelato di essersi ritrovata con appena quattro euro disponibili, raccontando pubblicamente una vicenda che l'aveva profondamente scossa. Anche in quell'occasione aveva scelto di non informare Andreas, impegnato nel percorso al GF Vip. Adesso, mentre il ballerino continua la propria avventura televisiva, i suoi collaboratori stanno cercando di rialzarsi dopo la rapina. Il messaggio pubblicato sui social si conclude infatti con la volontà di non arrendersi, nonostante la paura e i danni subiti.

“Non sappiamo quanto ci vorrà. Ma sappiamo che ci proveremo. Ancora una volta”, hanno dichiarato i gestori. Un appello che racconta quanto questa attività significhi per le persone che l'hanno costruita e che, al di là del valore economico delle carte sottratte, mette al centro soprattutto il desiderio di tornare a lavorare con serenità. Mentre i suoi soci cercano di superare le conseguenze della rapina, Andreas Muller continua la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, dove non sono mancate le discussioni. Proprio nei giorni scorsi, Andreas Muller e Marina La Rosa hanno messo in dubbio la sincerità del rapporto tra Megan e Alessandro Varsi, alimentando nuove tensioni tra i concorrenti del reality.