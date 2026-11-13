GF Vip, Selvaggia Lucarelli e la stoccata ad Alessandro Varsi: "Non sei infatuato di Megan"
Selvaggia Lucarelli gela Alessandro Varsi al GF Vip: "Megan è la quarta, non sei infatuato". La giornalista ricostruisce tutte le simpatie del concorrente.
Ieri sera la Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un set inaspettato per uno dei momenti più divertenti e al tempo stesso imbarazzanti di questa edizione. L'occasione è stata la cena speciale al GF Bistrot, un evento organizzato dall'executive chef Alex Belli che ha visto tutti i concorrenti impegnati ai fornelli per preparare piatti e prelibatezze destinate agli ospiti del locale. Una serata che sulla carta prometteva convivialità e buon cibo, ma che ha riservato ben altro, soprattutto per Alessandro Varsi.
"Non mi venire a dire che sei infatuato di Megan. Prima Piera, poi hai detto che c'era attrazione fisica per Marina, poi Federica, vero Giacomo? Poi al quarto posto c'era Megan. Non mi puoi venire a dire che sei infatuato, ti è andata pure bene, dai". - Selvaggia Lucarelli
Una sequenza che suona come un elenco della spesa, ma che in realtà fotografa con precisione millimetrica i numerosi avvicinamenti di Varsi all'interno della Casa. La ricostruzione di Selvaggia ha strappato sorrisi e qualche imbarazzo, certificando quello che molti telespettatori avevano già notato: Alessandro non è esattamente il tipo da colpo di fulmine.
Ma Selvaggia Lucarelli non è stata l'unica a punzecchiare il concorrente. Anche Cesara Buonamici, solitamente più diplomatica nel suo ruolo di opinionista, non ha resistito alla tentazione di aggiungere il suo commento. "Sei un farfallone amoroso", ha sentenziato, consegnando a Varsi un'etichetta che difficilmente riuscirà a scrollarsi di dosso nelle prossime settimane. La definizione è perfetta: un farfallone che svolazza di fiore in fiore, senza mai posarsi davvero. Un'immagine che rende bene l'idea di un percorso sentimentale nella Casa fatto di avvicinamenti, sguardi, accenni di interesse, ma senza mai un vero coinvolgimento profondo.
La sequenza delle simpatie di Varsi racconta in fondo una storia comune a molti concorrenti dei reality: la difficoltà di gestire i sentimenti in un contesto così particolare, dove la convivenza forzata e l'assenza di stimoli esterni possono generare attrazioni effimere. Prima Piera, poi Marina con quell'attrazione fisica ammessa dallo stesso Alessandro, quindi Federica (e qui Gallani è categorico: non era uno scherzo), infine Megan. Quattro nomi, quattro storie diverse, ma tutte accumunate da un elemento: nessuna è davvero decollata.
La serata al GF Bistrot ha portato altre dinamiche fuori dal comune, come la rissa mancata tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia e la bufera sui social di Cesara Buonamici per la frase sul bullismo. Selvaggia Lucarelli, con il suo stile diretto e senza filtri, ha saputo mettere il dito nella piaga con quella leggerezza ironica che la contraddistingue. E Alessandro Varsi, da cameriere per una sera, si è ritrovato a servire ai tavoli mentre veniva servita a lui una verità difficile da digerire: nella Casa del Grande Fratello Vip, i sentimenti si costruiscono sotto gli occhi di tutti, e non c'è modo di riscrivere la storia quando troppi testimoni hanno visto cosa è successo davvero.