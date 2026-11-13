GF Vip, Selvaggia Lucarelli e la stoccata ad Alessandro Varsi: "Non sei infatuato di Megan"

Pubblicazione: 13 novembre alle 15:32

Ieri sera la Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un set inaspettato per uno dei momenti più divertenti e al tempo stesso imbarazzanti di questa edizione. L'occasione è stata la cena speciale al GF Bistrot, un evento organizzato dall'executive chef Alex Belli che ha visto tutti i concorrenti impegnati ai fornelli per preparare piatti e prelibatezze destinate agli ospiti del locale. Una serata che sulla carta prometteva convivialità e buon cibo, ma che ha riservato ben altro, soprattutto per Alessandro Varsi.





"Non mi venire a dire che sei infatuato di Megan. Prima Piera, poi hai detto che c'era attrazione fisica per Marina, poi Federica, vero Giacomo? Poi al quarto posto c'era Megan. Non mi puoi venire a dire che sei infatuato, ti è andata pure bene, dai". - Selvaggia Lucarelli

al pubblico del reality:. Ma le vere protagoniste della serata sono state le due ospiti d'eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. E quando. La giornalista ha colto l'occasione per affrontare un tema che da settimane anima le dinamiche della Casa:. Un argomento delicato cheesilarante, mettendo il concorrente alle strette con una ricostruzione chirurgica delle sue precedenti simpatie.

Una sequenza che suona come un elenco della spesa, ma che in realtà fotografa con precisione millimetrica i numerosi avvicinamenti di Varsi all'interno della Casa. La ricostruzione di Selvaggia ha strappato sorrisi e qualche imbarazzo, certificando quello che molti telespettatori avevano già notato: Alessandro non è esattamente il tipo da colpo di fulmine.

Ma Selvaggia Lucarelli non è stata l'unica a punzecchiare il concorrente. Anche Cesara Buonamici, solitamente più diplomatica nel suo ruolo di opinionista, non ha resistito alla tentazione di aggiungere il suo commento. "Sei un farfallone amoroso", ha sentenziato, consegnando a Varsi un'etichetta che difficilmente riuscirà a scrollarsi di dosso nelle prossime settimane. La definizione è perfetta: un farfallone che svolazza di fiore in fiore, senza mai posarsi davvero. Un'immagine che rende bene l'idea di un percorso sentimentale nella Casa fatto di avvicinamenti, sguardi, accenni di interesse, ma senza mai un vero coinvolgimento profondo.



