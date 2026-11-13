"Tu devi stare zitto": Alex Belli torna al GF Vip e parte la rissa con Alessandro Roncaccia

Pubblicazione: 13 novembre alle 09:55

La Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un ring nella giornata di giovedì 12 novembre, quando Alex Belli ha fatto il suo ritorno nel reality di Mediaset. L'attore è rientrato nel ruolo di executive chef del Grande Fratello Bistrot, una dinamica pensata per portare ordine e disciplina tra i fornelli, ma che ha innescato uno degli scontri più tesi di questa edizione.

, vestendo i panni di cuochi alle sue dipendenze. L'idea si è però scontrata con la personalità di Alessandro Roncaccia, già protagonista in passato di accesi diverbi con l'attore prima della sua eliminazione dal gioco.

Alex Belli, nel pieno del suo ruolo autoritario da chef, si è rivolto a Roncaccia con un tono che non ammetteva repliche: "Tu devi stare zitto perché io sono lo chef". La risposta del concorrente non si è fatta attendere ed è stata altrettanto dura: "Tu sei un incompetente, mi stai sputando in faccia". Una frase che ha mostrato il livello di esasperazione raggiunto da Roncaccia, che ha vissuto quell'atteggiamento come una profonda mancanza di rispetto.

Il cane di pecora Alex Belli che voleva brindare con AleRonca e quel grande uomo di Ale dice: NON MI PARLARE #gfvip #alepier https://t.co/AyulIdvKmp — yl (@yillyli) November 12, 2026

Belli, lungi dal placarsi, ha continuato a ripetere: "Perché devi stare zitto, devi stare zitto". La situazione è degenerata ulteriormente, tra vicinanza fisica, toni sempre più alti e gesti incalzanti. Quando l'attore si è allontanato, Roncaccia lo ha invitato sarcasticamente a tornare e ripetere la scena prima dell'arrivo dei commensali, come se si trattasse di una prova teatrale mal riuscita.

. Piera e gli altri inquilini hanno cercato di riportare la calma, consapevoli che la situazione stava andando ben oltre i confini del gioco., una rivalità che affonda le radici nelle settimane precedenti e che il ritorno dell'attore ha dimostrato essere tutt'altro che risolta.

Il pubblico ha assistito a uno scontro che sembrava andare oltre la finzione televisiva: urla, insulti e prossimità fisica hanno restituito l'immagine di una rabbia autentica, difficile da considerare semplice intrattenimento. Resta da capire se questo ennesimo confronto porterà a una rottura definitiva tra i due o se si tratterà di un picco emotivo destinato a rientrare. Di certo, l'episodio conferma quanto possa essere esplosivo l'incontro tra personalità forti in uno spazio ristretto e sotto pressione mediatica.