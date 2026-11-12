Io Canto torna su Canale 5, ma cambia tutto alla conduzione: Mediaset punta su un volto amatissimo della TV

Pubblicazione: 12 novembre alle 09:00

Grandi cambiamenti in arrivo nel palinsesto di Canale 5, dove uno dei programmi musicali più conosciuti degli ultimi anni si prepara a tornare con una novità destinata a sorprendere il pubblico. Io Canto Generation potrebbe infatti cambiare conduttrice, affidandosi a un volto particolarmente amato della televisione italiana: Lorella Cuccarini. Dopo le esperienze di Gerry Scotti e Michelle Hunziker alla guida dei diversi appuntamenti del format, Mediaset sarebbe pronta a puntare sull'insegnante di Amici per rilanciare lo show dedicato ai giovani talenti. Una scelta che segnerebbe anche il ritorno della showgirl alla conduzione di un programma in prima serata dopo diversi anni.

Secondo le indiscrezioni,avrebbero individuato proprio ini il volto ideale per accompagnare i concorrenti nella nuova edizione di Io Canto Generation. Il, anche se al momento non sono stati comunicati una data precisa, il numero delle puntate o la composizione del cast. La novità arriva in un periodo di profondi cambiamenti per, con diversi titoli storici pronti a tornare sul piccolo schermo e alcuni conduttori destinati a nuovi incarichi.

Il nome di Lorella Cuccarini rappresenterebbe una scelta particolarmente significativa. Dal 2020 la showgirl è uno dei volti di Amici di Maria De Filippi, dove ha costruito un rapporto molto stretto con i giovani allievi, seguendone il percorso artistico e accompagnandoli durante le sfide del talent. Un'esperienza che potrebbe rivelarsi preziosa anche a Io Canto Generation, dove i protagonisti sono ragazzi giovanissimi chiamati a confrontarsi con il pubblico e con le difficoltà di una competizione televisiva. La Cuccarini, inoltre, vanta una lunga carriera che comprende musica, danza, recitazione e conduzione e proprio questa versatilità potrebbe aver contribuito a renderla una candidata ideale per un format nel quale le esibizioni musicali si alternano ai momenti di racconto e confronto con i concorrenti.

FINALMENTE! LORELLA CUCCARINI È LA NUOVA CONDUTTRICE di #IoCantoGeneration, a gennaio su Canale5 #ascoltitv https://t.co/gfvRmFre22 — Master (@MasterAb88) November 11, 2026

Per Lorella si tratterebbe di un ritorno particolarmente importante alla conduzione televisiva, visto che la sua ultima esperienza stabile alla guida di un programma quotidiano risale alla stagione 2019-2020, quando aveva presentato La vita in diretta insieme ad Alberto Matano. Successivamente aveva trovato una nuova collocazione professionale ad Amici, diventando una delle insegnanti più riconoscibili della scuola di Maria De Filippi. Il possibile approdo a Io Canto Generation le permetterebbe quindi di tornare protagonista di un grande show del prime time, senza necessariamente abbandonare il talent che l'ha riportata al centro dell'attenzione televisiva.

Ma perchéstarebbe pensando di cambiare? Uno dei motivi principali riguarderebbe gli impegni di Gerry Scotti, storico padrone di casa del programma. Il conduttore è infatti impegnato con, appuntamento diventato centrale nella programmazione quotidiana di. Proprio il successo del game show, che conduce insieme a, avrebbe reso più complicato trovare lo spazio necessario per registrare anche una nuova edizione di I

Nel corso degli ultimi mesi, Scotti ha già ridimensionato la propria presenza in altri programmi Mediaset, lasciando il ruolo di giudice a Tú sí que vales e concentrandosi soprattutto sull'impegno quotidiano nell'access prime time. Secondo alcune indiscrezioni, prima di arrivare a Lorella Cuccarini sarebbe stata presa in considerazione Michelle Hunziker, ma alcuni impegni professionali della presentatrice in Germania avrebbero reso difficile la sua partecipazione. Non si tratterebbe quindi necessariamente di una bocciatura della conduttrice svizzera, bensì di una scelta legata alla disponibilità dei diversi protagonisti.

È importante ricordare, inoltre, che Io Canto Generation e Io Canto Family sono due declinazioni differenti dello stesso format. Negli ultimi anni Gerry Scotti ha condotto le edizioni dedicate ai giovani cantanti, mentre Michelle Hunziker è stata protagonista della versione Family, nella quale i ragazzi si esibiscono insieme ai loro familiari. L'eventuale arrivo di Lorella Cuccarini riguarderebbe dunque il prossimo appuntamento con Io Canto Generation, senza rappresentare automaticamente una sostituzione diretta di Hunziker all'interno dello stesso programma.

Il futuro televisivo dirimane comunque uno degli interrogativi più interessanti del nuovo palinsesto Mediaset. La presentatrice continua a essere uno dei volti di riferimento dell'azienda, anche se alcune delle sue recenti esperienze televisive non hanno ottenuto i risultati sperati., riportato in televisione dopo molti anni, e, progetto celebrativo che l'ha vista affiancarenel ricordo della storia dello show comico. Il rendimento di questi programmi ha alimentato interrogativi sulle prossime scelte editoriali dell'azienda, ma non sono arrivate comunicazioni che facciano pensare a un addio di Hunziker a Mediaset.

Al contrario, è possibile che la conduttrice venga coinvolta in altri progetti attualmente in fase di valutazione, anche se per il momento non esistono conferme su eventuali nuovi incarichi. Per quanto riguarda Io Canto Generation, le anticipazioni parlano di un ritorno nei primi mesi del 2027, con una collocazione in prima serata su Canale 5. La macchina organizzativa sarebbe già in movimento e i casting per individuare i nuovi giovani protagonisti rappresentano uno degli elementi centrali della preparazione. Il programma ha alle spalle una storia iniziata nel 2010, quando Gerry Scotti debuttò alla conduzione della versione originale di Io Canto. Dopo quattro edizioni, lo show rimase lontano dagli schermi per circa dieci anni, tornando nel 2023 con una formula rinnovata e successivamente ampliata attraverso diversi spin-off.

La nuova edizione potrebbe quindi rappresentare un ulteriore tentativo di rinnovare il format, puntando su una conduttrice che conosce bene le dinamiche dei talent musicali e ha già dimostrato di saper lavorare con artisti molto giovani. Resta da capire se Mediaset intenderà modificare anche altri elementi dello spettacolo, dalla giuria ai capisquadra, oppure se preferirà mantenere la struttura che ha caratterizzato le precedenti stagioni. Al momento, infatti, non sono stati ufficializzati né i nomi degli eventuali giudici né quelli degli altri protagonisti della trasmissione.