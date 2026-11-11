Ilary Blasi difende Alfonso Signorini dopo le pesanti accuse: “Una gogna, tanti ci hanno sguazzato”

Pubblicazione: 11 novembre alle 08:45

Per la prima volta dall'esplosione del caso che ha coinvolto Alfonso Signorini, Ilary Blasi ha deciso di prendere pubblicamente posizione sulle accuse rivolte all'ex conduttore del Grande Fratello Vip. La presentatrice, tornata alla guida del reality di Canale 5 proprio dopo l'uscita di scena del collega, ha espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto, parlando apertamente di una gogna mediatica e lanciando una critica a chi, secondo lei, avrebbe approfittato della vicenda. Parole destinate a far discutere, soprattutto considerando la delicatezza delle accuse e le indagini ancora in corso.

La conduttrice ha affrontato l'argomento durante una lunga intervista concessa a Vanity Fair, pubblicata martedì 10 novembre 2026. Una conversazione nella quale ha ripercorso, soffermandosi anche sul ritorno ale sui cambiamenti che hanno interessato il programma negli ultimi anni. Proprio parlando del reality,è stata invitata a esprimere un'opinione sulla vicenda giudiziaria e mediatica che ha travolto, suo predecessore alla conduzione.

La risposta non ha lasciato dubbi sul dispiacere provato nei confronti del collega, anche se la presentatrice ha evitato di pronunciarsi sulle responsabilità relative alle accuse. “Mi è dispiaciuto per lui: è diventata una gogna mediatica, che – a prescindere da tutto – non auguro a nessuno”, ha dichiarato Ilary Blasi. La conduttrice ha quindi sottolineato quanto sia diventato complicato, a suo giudizio, orientarsi tra le numerose ricostruzioni circolate negli ultimi mesi. “Sono state dette e mischiate troppe cose. È difficile capire dove inizi e dove finisca la verità”, ha aggiunto, prima di pronunciare una frase particolarmente significativa.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

“Ci sono molte vittime in questa storia. Ma anche tanti che ci hanno sguazzato”. Un'affermazione che introduce un elemento importante nella posizione della presentatrice. Blasi non nega l'esistenza di persone che possano aver subito conseguenze dalla vicenda, ma ritiene che il dibattito pubblico abbia finito per coinvolgere anche chi potrebbe aver cercato di ottenere visibilità attraverso le polemiche. La conduttrice non ha fatto nomi e non ha precisato a quali persone si riferisse. Le sue parole, quindi, non permettono di attribuire quella critica a uno specifico protagonista del caso.

La, quandoaveva rivolto pesanti accuse ad Alfonso Signorini attraverso il proprio format online Falsissimo, sostenendo l'esistenza di un presunto sistema legato alla selezione dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo le ricostruzioni diffuse dall'ex agente fotografico, alcuni aspiranti partecipanti avrebbero ricevuto richieste di natura intima in relazione. Si tratta di accuse cheha sempre respinto, contestando le dichiarazioni di

Nel corso dei mesi successivi sono arrivate anche denunce che hanno portato all'apertura di indagini da parte della magistratura. Tra le persone che hanno accusato l'ex conduttore figura Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha presentato una denuncia per presunte violenze intime ed estorsione. Signorini ha negato di aver commesso abusi o estorsioni, fornendo la propria versione dei fatti anche durante un interrogatorio davanti ai magistrati. Al momento, secondo gli aggiornamenti pubblicati il 10 novembre, la Procura non ha ancora assunto una decisione definitiva sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione. Le responsabilità penali devono quindi ancora essere accertate.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

La vicenda ha avuto conseguenze importanti anche sulla carriera televisiva e giornalistica di Signorini. Dopo l'esplosione delle polemiche, infatti, il conduttore aveva sospeso i propri impegni con Mediaset e successivamente lasciato gli incarichi ricoperti nel gruppo Mondadori. Il suo allontanamento dalla conduzione del Grande Fratello Vip ha aperto la strada al ritorno di Ilary Blasi, che aveva già guidato il reality dal 2016 al 2018. Nel luglio 2026, dopo diversi mesi lontano dai riflettori, Signorini aveva rilasciato una lunga intervista nella quale aveva raccontato le difficoltà affrontate durante lo scandalo, soffermandosi soprattutto sulle conseguenze personali dell'esposizione mediatica.

aveva spiegato di essersi progressivamente isolato, cercando sostegno nel lavoro teatrale, nella musica e negli affetti più stretti. In particolare, aveva ringraziato il compagnoper essergli rimasto accanto durante uno dei periodi più complicati della sua vita. Parallelamente, il confronto trasi è spostato anche nelle aule giudiziarie. Il conduttore ha intrapreso iniziative legali, contestando la diffusione di contenuti privati e accusandolo di aver danneggiato la propria reputazione.

Nel gennaio 2026, il Tribunale civile di Milano aveva accolto un ricorso urgente presentato da Signorini, ordinando la rimozione di determinati contenuti pubblicati attraverso Falsissimo e vietando la diffusione di ulteriori materiali lesivi della sua reputazione e riservatezza. Anche Ilary Blasi è coinvolta in una controversia giudiziaria con Corona, seppure distinta dalle accuse rivolte all'ex conduttore del Grande Fratello Vip. La presentatrice figura infatti tra i personaggi televisivi che, insieme ai vertici di Mediaset, hanno promosso una causa civile chiedendo complessivamente un risarcimento di 160 milioni di euro per i presunti danni derivanti dalle dichiarazioni diffuse attraverso il format online.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

La vicenda giudiziaria è ancora aperta e non è stata emessa alcuna decisione sulle eventuali responsabilità contestate. La presentatrice ha inoltre parlato del proprio futuro professionale, confermando che Mediaset sta valutando nuove possibilità lavorative al di fuori del reality serale. Tra le ipotesi circolate figura il ritorno di Ok, il prezzo è giusto!, storico programma televisivo che potrebbe essere affidato proprio a Ilary Blasi. “È una possibilità, ma al momento non posso confermare niente”, ha precisato, evitando di trasformare le indiscrezioni in un annuncio ufficiale. Ma sono soprattutto le sue dichiarazioni su Alfonso Signorini ad aver attirato l'attenzione. La conduttrice ha scelto di esprimere solidarietà all'ex collega per il trattamento mediatico ricevuto, senza però pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse.