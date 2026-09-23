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GF Vip, Simone nomina Signorini e cala il gelo: Jonathan lo blocca subito, scoppia il caso

Simone Annicchiarico nomina Alfonso Signorini al GF Vip creando imbarazzo. Jonathan Kashanian interviene subito per bloccare l'incidente diplomatico televisivo.

di Andrea Palazzolo
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Ci sono momenti televisivi che valgono più di mille strategie studiate a tavolino. Uno di questi è andato in scena nella casa del Grande Fratello Vip quando Simone Annicchiarico, con la disinvoltura di chi non ha peli sulla lingua, ha pronunciato il nome che a Mediaset è diventato innominabile: Alfonso Signorini. Il risultato è stato un gelo artico, un silenzio imbarazzato e la reazione fulminea di Jonathan Kashanian che ha tentato di bloccare sul nascere quello che poteva trasformarsi in un incidente diplomatico televisivo: "Amo, no!"

La scena si è consumata durante una conversazione apparentemente innocua sul nuovo corso del programma. I concorrenti si erano ritrovati in un momento di relax e stavano commentando il cambio di rotta rispetto alle edizioni precedenti. Jonathan, parlando con Alex Belli, Megan Ria e altri inquilini della casa più spiata d'Italia, si era detto entusiasta del nuovo format: "Trovo carino che il GF, oltre alle cose base della vita di tutti, litigate, tradimenti, amori, abbia aggiunto una vena leggermente artistica".

Il riferimento era alle coreografie, alle esibizioni musicali e ai vari momenti di intrattenimento che caratterizzano questa edizione condotta da Ilary Blasi. Ed è proprio a questo punto che Simone Annicchiarico ha deciso di raccontare un retroscena sul suo ingresso nel cast. Il figlio di Walter Chiari ha svelato come sia stato convinto a partecipare:

"Vedi che mi hanno incastrato così per farmi venire. Mi hanno detto, 'No, guarda, abbiamo cambiato totalmente. Abbiamo cambiato tutta la linea, da quando non c'è Signorini, adesso c'è Ilary Blasi'". Simone Annichiarico

Il nome di Alfonso Signorini ha avuto l'effetto di una bomba a orologeria. Jonathan Kashanian è intervenuto immediatamente con un "Amo, no!" che suonava più come un avvertimento che come una semplice osservazione. Un tentativo evidente di fermare Simone prima che la situazione potesse degenerare. Gli altri concorrenti presenti hanno trattenuto il fiato, consapevoli di trovarsi in un territorio minato.

Ma Annicchiarico non è tipo da farsi intimorire facilmente. Il concorrente ha proseguito imperterrito, sottolineando di non aver detto nulla di offensivo: "Oddio, ragazzi, sono nomi, non ho detto niente su nessuno. Mi sembra esagerato. Sennò non possiamo parlare davvero di niente e dobbiamo iniziare a fare i gesti". Una difesa legittima, considerando che effettivamente si era limitato a citare Signorini nel suo ruolo di ex conduttore del programma, senza fare alcun riferimento alle vicende che lo hanno coinvolto dopo le rivelazioni esplosive di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo.

Annicchiarico ha quindi chiarito ulteriormente il senso delle sue parole, tornando sulle informazioni ricevute dagli autori prima di accettare la partecipazione al reality: "Mi hanno detto, 'Adesso c'è Ilary, il programma è cambiato totalmente. È tutto improntato su altro'. E io ho detto, 'Vabbè bene, ok'. Così mi hanno convinto". Altri concorrenti hanno confermato di aver ricevuto la stessa presentazione del programma, un Grande Fratello Vip rinnovato nelle intenzioni e nella conduzione.

Simone Annichiarico al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

L'episodio ha fatto emergere una questione delicata che riguarda i confini della libertà di espressione all'interno della casa. I concorrenti del Grande Fratello devono infatti attenersi a regole precise sugli argomenti affrontabili durante la permanenza nel reality. Alcuni temi politici sono banditi, così come i riferimenti a marchi commerciali che non abbiano rapporti con la produzione. Ma esistono anche zone grigie, nomi che sarebbe meglio evitare per non creare imbarazzi al network. Alcune dichiarazioni vengono anche censurate dalla regia, come accaduto proprio ieri.

Il caso Signorini rientra evidentemente in questa categoria. Dopo lo scandalo che ha travolto il giornalista, coinvolto nelle rivelazioni di Corona su presunti favoritismi e dinamiche poco trasparenti nelle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip, il suo nome è diventato un tabù non scritto. Mediaset ha voltato pagina, riaffidando la conduzione a Ilary Blasi che aveva già guidato con successo le prime edizioni del reality, e il pubblico ha accolto con entusiasmo questa scelta, preferendo lo stile più leggero e ironico della conduttrice romana.

Il pubblico social si è subito scatenato commentando l'episodio. Molti hanno apprezzato la schiettezza di Simone, trovando paradossale che un semplice nome possa creare tanto imbarazzo. Altri hanno evidenziato l'aspetto tragicomico della situazione: gli autori che per convincere i concorrenti a partecipare usano come argomento principale proprio l'assenza di Signorini, quasi fosse un punto di forza del nuovo format.

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