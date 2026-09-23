GF Vip, Simone nomina Signorini e cala il gelo: Jonathan lo blocca subito, scoppia il caso

Pubblicazione: 23 settembre alle 12:00

Ci sono momenti televisivi che valgono più di mille strategie studiate a tavolino. Uno di questi è andato in scena nella casa del Grande Fratello Vip quando Simone Annicchiarico, con la disinvoltura di chi non ha peli sulla lingua, ha pronunciato il nome che a Mediaset è diventato innominabile: Alfonso Signorini. Il risultato è stato un gelo artico, un silenzio imbarazzato e la reazione fulminea di Jonathan Kashanian che ha tentato di bloccare sul nascere quello che poteva trasformarsi in un incidente diplomatico televisivo: "Amo, no!"

La scena si è consumatasul nuovo corso del programma. I concorrenti si erano ritrovati in un momento di relax e. Jonathan, parlando con Alex Belli, Megan Ria e altri inquilini della casa più spiata d'Italia,: "Trovo carino che il GF, oltre alle cose base della vita di tutti, litigate, tradimenti, amori, abbia aggiunto una vena leggermente artistica".

Il riferimento era alle coreografie, alle esibizioni musicali e ai vari momenti di intrattenimento che caratterizzano questa edizione condotta da Ilary Blasi. Ed è proprio a questo punto che Simone Annicchiarico ha deciso di raccontare un retroscena sul suo ingresso nel cast. Il figlio di Walter Chiari ha svelato come sia stato convinto a partecipare:

"Vedi che mi hanno incastrato così per farmi venire. Mi hanno detto, 'No, guarda, abbiamo cambiato totalmente. Abbiamo cambiato tutta la linea, da quando non c'è Signorini, adesso c'è Ilary Blasi'". Simone Annichiarico

Il pazzo spillando che gli autori per convincere i VIP ad andare al GF si vendono che nn ci sta piu Signorini



auahuahuahuahuahuahuahuahua#gfvip pic.twitter.com/Q5KQ8X22dk — mullon3 (@mullon34) September 22, 2026

Il nome di Alfonso Signorini ha avuto l'effetto di una bomba a orologeria. Jonathan Kashanian è intervenuto immediatamente con un "Amo, no!" che suonava più come un avvertimento che come una semplice osservazione. Un tentativo evidente di fermare Simone prima che la situazione potesse degenerare. Gli altri concorrenti presenti hanno trattenuto il fiato, consapevoli di trovarsi in un territorio minato.





Simone Annichiarico al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Ma. Il concorrente, sottolineando di: "Oddio, ragazzi, sono nomi, non ho detto niente su nessuno. Mi sembra esagerato. Sennò non possiamo parlare davvero di niente e dobbiamo iniziare a fare i gesti"., considerando che effettivamente si era limitato a citare Signorini nel suo ruolo di ex conduttore del programma, senza fare alcun riferimento allenel podcast Falsissimo., tornando sulle informazioni ricevute dagli autori prima di accettare la partecipazione al reality: "Mi hanno detto, 'Adesso c'è Ilary, il programma è cambiato totalmente. È tutto improntato su altro'. E io ho detto, 'Vabbè bene, ok'. Così mi hanno convinto". Altri concorrenti hanno confermato di aver ricevuto la stessa presentazione del programma,nelle intenzioni e nella conduzione.

L'episodio ha fatto emergere una questione delicata che riguarda i confini della libertà di espressione all'interno della casa. I concorrenti del Grande Fratello devono infatti attenersi a regole precise sugli argomenti affrontabili durante la permanenza nel reality. Alcuni temi politici sono banditi, così come i riferimenti a marchi commerciali che non abbiano rapporti con la produzione. Ma esistono anche zone grigie, nomi che sarebbe meglio evitare per non creare imbarazzi al network. Alcune dichiarazioni vengono anche censurate dalla regia, come accaduto proprio ieri.





. Dopo lo scandalo che ha travolto il giornalista, coinvolto nelle rivelazioni di Corona su presunti favoritismi e dinamiche poco trasparenti nelle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip,. Mediaset ha voltato pagina, riaffidando la conduzione a Ilary Blasi che aveva già guidato con successo le prime edizioni del reality, e il pubblico ha accolto con entusiasmo questa scelta, preferendo lo stile più leggero e ironico della conduttrice romana.. Molti hanno apprezzato la schiettezza di Simone, trovando paradossale che un semplice nome possa creare tanto imbarazzo. Altri hanno evidenziato l'aspetto tragicomico della situazione: gli autori che per convincere i concorrenti a partecipare usano come argomento principale proprio l'assenza di Signorini, quasi fosse un punto di forza del nuovo format.