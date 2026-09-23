GF Vip, Simone nomina Signorini e cala il gelo: Jonathan lo blocca subito, scoppia il caso
Simone Annicchiarico nomina Alfonso Signorini al GF Vip creando imbarazzo. Jonathan Kashanian interviene subito per bloccare l'incidente diplomatico televisivo.
Ci sono momenti televisivi che valgono più di mille strategie studiate a tavolino. Uno di questi è andato in scena nella casa del Grande Fratello Vip quando Simone Annicchiarico, con la disinvoltura di chi non ha peli sulla lingua, ha pronunciato il nome che a Mediaset è diventato innominabile: Alfonso Signorini. Il risultato è stato un gelo artico, un silenzio imbarazzato e la reazione fulminea di Jonathan Kashanian che ha tentato di bloccare sul nascere quello che poteva trasformarsi in un incidente diplomatico televisivo: "Amo, no!"
Il riferimento era alle coreografie, alle esibizioni musicali e ai vari momenti di intrattenimento che caratterizzano questa edizione condotta da Ilary Blasi. Ed è proprio a questo punto che Simone Annicchiarico ha deciso di raccontare un retroscena sul suo ingresso nel cast. Il figlio di Walter Chiari ha svelato come sia stato convinto a partecipare:
"Vedi che mi hanno incastrato così per farmi venire. Mi hanno detto, 'No, guarda, abbiamo cambiato totalmente. Abbiamo cambiato tutta la linea, da quando non c'è Signorini, adesso c'è Ilary Blasi'". Simone Annichiarico
Il nome di Alfonso Signorini ha avuto l'effetto di una bomba a orologeria. Jonathan Kashanian è intervenuto immediatamente con un "Amo, no!" che suonava più come un avvertimento che come una semplice osservazione. Un tentativo evidente di fermare Simone prima che la situazione potesse degenerare. Gli altri concorrenti presenti hanno trattenuto il fiato, consapevoli di trovarsi in un territorio minato.
Annicchiarico ha quindi chiarito ulteriormente il senso delle sue parole, tornando sulle informazioni ricevute dagli autori prima di accettare la partecipazione al reality: "Mi hanno detto, 'Adesso c'è Ilary, il programma è cambiato totalmente. È tutto improntato su altro'. E io ho detto, 'Vabbè bene, ok'. Così mi hanno convinto". Altri concorrenti hanno confermato di aver ricevuto la stessa presentazione del programma, un Grande Fratello Vip rinnovato nelle intenzioni e nella conduzione.
L'episodio ha fatto emergere una questione delicata che riguarda i confini della libertà di espressione all'interno della casa. I concorrenti del Grande Fratello devono infatti attenersi a regole precise sugli argomenti affrontabili durante la permanenza nel reality. Alcuni temi politici sono banditi, così come i riferimenti a marchi commerciali che non abbiano rapporti con la produzione. Ma esistono anche zone grigie, nomi che sarebbe meglio evitare per non creare imbarazzi al network. Alcune dichiarazioni vengono anche censurate dalla regia, come accaduto proprio ieri.
Il pubblico social si è subito scatenato commentando l'episodio. Molti hanno apprezzato la schiettezza di Simone, trovando paradossale che un semplice nome possa creare tanto imbarazzo. Altri hanno evidenziato l'aspetto tragicomico della situazione: gli autori che per convincere i concorrenti a partecipare usano come argomento principale proprio l'assenza di Signorini, quasi fosse un punto di forza del nuovo format.