GF Vip, guadagni più partecipando che vincendo: tutti i cachet segreti e quello più alto di sempre
Cachet Grande Fratello Vip 2026: quanto guadagnano i concorrenti a settimana? Da Alessandra Mussolini a Ilary Blasi, tutti i compensi segreti del reality.
Stessa Casa, stesse telecamere, ma compensi radicalmente diversi. Al Grande Fratello Vip non esiste democrazia economica: il cachet cambia in base alla notorietà, alla forza contrattuale e alla capacità di un nome di generare ascolti. Mediaset non rende pubblici i contratti, quindi i numeri che circolano da anni restano indiscrezioni raccolte tra interviste, dichiarazioni degli ex concorrenti e ricostruzioni giornalistiche. In ogni caso oggi, per alcuni vipponi, entrare nella Casa può fruttare molto più che vincerla. Perché oggi al Grande Fratello Vip si guadagna soprattutto restando, non vincendo. E i cachet settimanali possono superare, in poche puntate, l'intero montepremi destinato al trionfatore.
Per i vip veri e propri, invece, la forbice cambia scala. Si parte generalmente da una fascia compresa tra 5.000 e 15.000 euro a settimana. Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati delle ultime edizioni, si sarebbe fermato a circa 3.000 euro. Wilma Goich avrebbe incassato intorno ai 9.000 euro, mentre Lory Del Santo avrebbe raggiunto gli 11.000.
Antonella Elia si sarebbe attestata sui 15.000 euro settimanali, cifra già considerevole ma ancora lontana dai vertici della classifica. Poi c'è Pamela Prati per la quale si parla di cifre comprese tra 20.000 e addirittura 50.000 euro settimanali. Difficile stabilire la verità, ma l'ordine di grandezza conferma una cosa: il Grande Fratello Vip paga la capacità di fare notizia, non solo di fare televisione.
Nell'edizione 2026, condotta da Ilary Blasi, sono tornati nella Casa volti già noti al pubblico del reality: Valeria Marini, Alex Belli, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Proprio quest'ultima, la Gattamorta della prima storica edizione, ha ammesso al Corriere della Sera che l'aspetto economico ha contribuito a convincerla. Non ha rivelato la cifra, ma il segnale è chiaro: dopo 26 anni, il richiamo della Casa passa anche da un bonifico convincente.
Il confronto con il passato diventa così una questione di prospettiva. Nel 2000 si vincevano 120.000 euro senza guadagnare nulla durante il percorso. Oggi si vince meno della metà, ma chi ha appeal mediatico può incassare decine di migliaia di euro prima ancora di arrivare in finale. Se Alessandra Mussolini ha davvero intascato 550.000 euro, avrebbe guadagnato l'equivalente di undici vittorie. E senza nemmeno dover conquistare il televoto.