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GF Vip, guadagni più partecipando che vincendo: tutti i cachet segreti e quello più alto di sempre

Cachet Grande Fratello Vip 2026: quanto guadagnano i concorrenti a settimana? Da Alessandra Mussolini a Ilary Blasi, tutti i compensi segreti del reality.

di Andrea Palazzolo
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Stessa Casa, stesse telecamere, ma compensi radicalmente diversi. Al Grande Fratello Vip non esiste democrazia economica: il cachet cambia in base alla notorietà, alla forza contrattuale e alla capacità di un nome di generare ascolti. Mediaset non rende pubblici i contratti, quindi i numeri che circolano da anni restano indiscrezioni raccolte tra interviste, dichiarazioni degli ex concorrenti e ricostruzioni giornalistiche. In ogni caso oggi, per alcuni vipponi, entrare nella Casa può fruttare molto più che vincerla. Perché oggi al Grande Fratello Vip si guadagna soprattutto restando, non vincendo. E i cachet settimanali possono superare, in poche puntate, l'intero montepremi destinato al trionfatore.

Secondo quanto ricostruito da diverse testate, tra cui Oggi, per i concorrenti meno noti, i cosiddetti nip, si parla di compensi che oscillano tra 1.000 e 5.000 euro a settimana. In alcune edizioni classiche del Grande Fratello non Vip, la cifra sarebbe addirittura scesa a 50-80 euro al giorno. Pochissimo, se confrontato con quello che incassano le star. A fornire un'indicazione concreta è stata Micol Incorvaia, ex concorrente, che ha confermato come il punto di partenza si aggiri intorno ai 1.000 euro settimanali, destinati poi a crescere con il peso mediatico del nome.

Per i vip veri e propri, invece, la forbice cambia scala. Si parte generalmente da una fascia compresa tra 5.000 e 15.000 euro a settimana. Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati delle ultime edizioni, si sarebbe fermato a circa 3.000 euro. Wilma Goich avrebbe incassato intorno ai 9.000 euro, mentre Lory Del Santo avrebbe raggiunto gli 11.000.

Antonella Elia si sarebbe attestata sui 15.000 euro settimanali, cifra già considerevole ma ancora lontana dai vertici della classifica. Poi c'è Pamela Prati per la quale si parla di cifre comprese tra 20.000 e addirittura 50.000 euro settimanali. Difficile stabilire la verità, ma l'ordine di grandezza conferma una cosa: il Grande Fratello Vip paga la capacità di fare notizia, non solo di fare televisione.

E infine, sopra tutti, c'è Alessandra Mussolini. Il suo ingaggio ha segnato un cambio di passo definitivo. Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe firmato un contratto da 350.000 euro complessivi. Ma altre ricostruzioni, più dettagliate, parlano di un accordo base arricchito da bonus legati alla permanenza e alle puntate aggiuntive, fino a raggiungere una cifra mostruosa vicina ai 550.000 euro. Nessun altro concorrente si è mai avvicinato a questa zona. E nessun montepremi finale può competere con un simile ingaggio.

Nell'edizione 2026, condotta da Ilary Blasi, sono tornati nella Casa volti già noti al pubblico del reality: Valeria Marini, Alex Belli, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Proprio quest'ultima, la Gattamorta della prima storica edizione, ha ammesso al Corriere della Sera che l'aspetto economico ha contribuito a convincerla. Non ha rivelato la cifra, ma il segnale è chiaro: dopo 26 anni, il richiamo della Casa passa anche da un bonifico convincente.

Il confronto con il passato diventa così una questione di prospettiva. Nel 2000 si vincevano 120.000 euro senza guadagnare nulla durante il percorso. Oggi si vince meno della metà, ma chi ha appeal mediatico può incassare decine di migliaia di euro prima ancora di arrivare in finale. Se Alessandra Mussolini ha davvero intascato 550.000 euro, avrebbe guadagnato l'equivalente di undici vittorie. E senza nemmeno dover conquistare il televoto.

La conduttrice Ilary Blasi percepirebbe circa 25.000 euro a puntata, per un totale stagionale vicino ai 650.000 euro. Selvaggia Lucarelli, new entry dell'edizione 2026 in qualità di opinionista, avrebbe ricevuto un'offerta paragonata a dieci anni di Ballando con le Stelle: circa 35.000 euro a puntata, per un totale che sfiorerebbe il mezzo milione. Cesara Buonamici si attesterebbe invece tra i 10.000 e i 14.000 euro a puntata, fascia simile a quella che un tempo percepivano Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Un'edizione questa del 2026 che, tra cachet e litigate furiose, riserverà tantissime sorprese.

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