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GF Vip, scatta la prima censura: audio muto in diretta, la verità nasconde la durata del programma

GF Vip si allunga fino a 24 puntate: audio muto a Michelle Masullo quando parla del contratto. Mediaset punta sul successo social del reality di Ilary Blasi.

di Andrea Palazzolo
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Dopo appena tre puntate, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ha già innescato il meccanismo perfetto per dominare i siti di gossip e alimentare le conversazioni social, legato alla prima accusa di censura. Ma stavolta non sono i battibecchi tra concorrenti o i siparietti piccanti a monopolizzare l'attenzione. A far notizia è quello che accade dietro le quinte, in quella zona grigia tra regia e palinsesto dove si decidono le sorti commerciali del programma.

La protagonista involontaria di questa vicenda è Michelle Masullo, modella entrata nella casa più spiata d'Italia con l'entusiasmo tipico dei nuovi concorrenti. Durante una conversazione con gli altri vipponi, Michelle avrebbe iniziato a parlare del proprio contratto, lasciando intendere che la finale prevista per il primo dicembre potrebbe slittare. Un dettaglio apparentemente innocuo, ma evidentemente troppo scottante per la produzione. In una manciata di secondi, l'audio è stato mutato. Il classico intervento censorio che, paradossalmente, finisce sempre per amplificare la notizia anziché soffocarla.

A riportare l'episodio è stata Deianira Marzano, esperta di gossip sempre attenta alle dinamiche del reality. Ma la vicenda del microfono spento rappresenta solo la punta dell'iceberg. Contemporaneamente, diverse testate hanno iniziato a rilanciare un'indiscrezione che sta prendendo sempre più corpo: il numero di puntate del Grande Fratello Vip potrebbe aumentare in modo significativo.

Storia Instagram di Deianira Marzano, fonte: Instagram

Secondo quanto svelato dal portale AffariItaliani, Mediaset starebbe seriamente valutando di prolungare il programma. Il progetto originario prevedeva diciassette appuntamenti, una programmazione già consistente ma apparentemente non sufficiente per gli obiettivi dell'azienda. L'ipotesi sul tavolo dei vertici di Cologno Monzese è quella di arrivare fino a ventiquattro puntate, un allungamento corposo che confermerebbe comunque la finalissima a dicembre, ma che richiederebbe una programmazione televisiva decisamente più serrata e ricca di appuntamenti settimanali.

Ma cosa spinge una rete televisiva a modificare così rapidamente i piani iniziali, dopo appena tre puntate? La risposta è strettamente commerciale e rivela molto sul funzionamento dell'industria televisiva contemporanea. Il Grande Fratello Vip rappresenta una solida garanzia in termini di share, questo è innegabile. Gli ascolti della prima serata, pur partendo sotto le attese secondo alcune rilevazioni, mantengono comunque numeri rispettabili per una rete generalista. Ma il vero tesoro nascosto del format non sta tanto negli ascolti tradizionali quanto nell'incredibile potenziale del cosiddetto secondo schermo.

Le dinamiche e i drammi che si consumano all'interno della casa generano un traffico inarrestabile sui social network. Ogni litigio, ogni alleanza, ogni sguardo ambiguo diventa immediatamente materiale virale, frantumato in clip, meme, commenti e discussioni che attraversano Twitter, Instagram, TikTok. È un ecosistema di contenuti che si autoalimenta, fornendo a Mediaset materiale prezioso, già frammentato e pronto all'uso, che l'azienda può vendere a peso d'oro ai propri inserzionisti pubblicitari.

Questo è il vero motivo per cui un microfono viene spento in fretta e furia quando una concorrente accenna alla durata del programma. Non si tratta solo di proteggere il regolamento o di mantenere il controllo narrativo sul format. Si tratta di preservare una macchina commerciale perfettamente oliata, dove ogni settimana in più di programmazione significa più contenuti social, più engagement, più valore pubblicitario.

La vicenda della censura a Michelle Masullo, quindi, assume un significato diverso se letta in questa prospettiva. Non è un semplice incidente di percorso o un eccesso di zelo da parte della regia. È il sintomo di un sistema che protegge gelosamente la propria gallina dalle uova d'oro, consapevole che ogni informazione prematura sulla durata del programma potrebbe interferire con trattative commerciali e strategie di palinsesto ancora in fase di definizione, di quella che è un'edizione che sta già portando perle come quella accaduta a Valeria Marini.

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