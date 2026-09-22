GF Vip, scatta la prima censura: audio muto in diretta, la verità nasconde la durata del programma
GF Vip si allunga fino a 24 puntate: audio muto a Michelle Masullo quando parla del contratto. Mediaset punta sul successo social del reality di Ilary Blasi.
Dopo appena tre puntate, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ha già innescato il meccanismo perfetto per dominare i siti di gossip e alimentare le conversazioni social, legato alla prima accusa di censura. Ma stavolta non sono i battibecchi tra concorrenti o i siparietti piccanti a monopolizzare l'attenzione. A far notizia è quello che accade dietro le quinte, in quella zona grigia tra regia e palinsesto dove si decidono le sorti commerciali del programma.
A riportare l'episodio è stata Deianira Marzano, esperta di gossip sempre attenta alle dinamiche del reality. Ma la vicenda del microfono spento rappresenta solo la punta dell'iceberg. Contemporaneamente, diverse testate hanno iniziato a rilanciare un'indiscrezione che sta prendendo sempre più corpo: il numero di puntate del Grande Fratello Vip potrebbe aumentare in modo significativo.
Secondo quanto svelato dal portale AffariItaliani, Mediaset starebbe seriamente valutando di prolungare il programma. Il progetto originario prevedeva diciassette appuntamenti, una programmazione già consistente ma apparentemente non sufficiente per gli obiettivi dell'azienda. L'ipotesi sul tavolo dei vertici di Cologno Monzese è quella di arrivare fino a ventiquattro puntate, un allungamento corposo che confermerebbe comunque la finalissima a dicembre, ma che richiederebbe una programmazione televisiva decisamente più serrata e ricca di appuntamenti settimanali.
Le dinamiche e i drammi che si consumano all'interno della casa generano un traffico inarrestabile sui social network. Ogni litigio, ogni alleanza, ogni sguardo ambiguo diventa immediatamente materiale virale, frantumato in clip, meme, commenti e discussioni che attraversano Twitter, Instagram, TikTok. È un ecosistema di contenuti che si autoalimenta, fornendo a Mediaset materiale prezioso, già frammentato e pronto all'uso, che l'azienda può vendere a peso d'oro ai propri inserzionisti pubblicitari.
Questo è il vero motivo per cui un microfono viene spento in fretta e furia quando una concorrente accenna alla durata del programma. Non si tratta solo di proteggere il regolamento o di mantenere il controllo narrativo sul format. Si tratta di preservare una macchina commerciale perfettamente oliata, dove ogni settimana in più di programmazione significa più contenuti social, più engagement, più valore pubblicitario.