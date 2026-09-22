GF Vip ha il suo primo candidato all'eliminazione: chi è Giancarlo Danto, da Amici al bacio con Paola Caruso
Giancarlo Danto primo candidato all'eliminazione al GF Vip 2026. Guendalina Tavassi domina la terza puntata con lacrime e confessioni strategiche.
La terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda lunedì 21 settembre su Canale 5, ha già delineato con chiarezza alcune delle dinamiche che accompagneranno questa edizione. Tra lacrime strategiche, confessioni ad alto impatto emotivo e primi verdetti spietati, la serata ha consegnato al pubblico il nome del primo concorrente a rischio eliminazione: Giancarlo Danto, ballerino siciliano di 34 anni, performer e imprenditore nel settore degli eventi.
Ma chi è davvero Giancarlo Danto? Il suo volto non è nuovo al pubblico televisivo italiano. Originario di un piccolo paese in provincia di Messina, con appena tremila abitanti, a ventun anni ha deciso di cambiare vita e trasferirsi nella Capitale per studiare Scienze Motorie. La passione per il ballo, coltivata sin da giovane, è diventata ben presto un lavoro. Prima come istruttore in palestra, poi come performer e organizzatore di spettacoli itineranti e dinner show. Oggi è alla guida di una sua agenzia di produzione ed eventi.
Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie al corpo di ballo di Amici 18, il talent show di Maria De Filippi che da anni rappresenta una vetrina fondamentale per i giovani artisti italiani. Dopo quell'esperienza, Danto ha partecipato ad altri programmi molto seguiti come Tu sì que vales, Ciao Darwin e più recentemente La Porta magica su Rai 2. Ma è stato il mondo dei reality show a permettergli di farsi conoscere in modo più personale: prima con Holiday Crush, poi con The 50 Italia su Prime Video.
Danto si descrive come una persona ironica, istrionica ed estroversa. Molto legato alla famiglia, ha un rapporto speciale con nonna Tina, novantadue anni, che continua a essere la sua confidente e cuoca preferita. Ama stare in mezzo alla gente, divertirsi e far divertire. Ma ammette anche che il suo punto debole sono sempre state le donne, un'affermazione che nella Casa potrebbe tradursi in vulnerability strategica o in occasione di visibilità.
Mentre Giancarlo Danto si trova ora a dover conquistare il pubblico per evitare l'eliminazione, ma c'è anche chi ha sfruttato la puntata per situazioni di altro tipo. Non sono mancati i siparietti comici, quelli più trash e le critiche, come nel caso di Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini. Ora si attende la nuova puntata e si aspetta per capire se il destino di Giancarlo Danto sarà quello di abbandonare la casa o meno.