GF Vip ha il suo primo candidato all'eliminazione: chi è Giancarlo Danto, da Amici al bacio con Paola Caruso

Pubblicazione: 22 settembre alle 10:40

La terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda lunedì 21 settembre su Canale 5, ha già delineato con chiarezza alcune delle dinamiche che accompagneranno questa edizione. Tra lacrime strategiche, confessioni ad alto impatto emotivo e primi verdetti spietati, la serata ha consegnato al pubblico il nome del primo concorrente a rischio eliminazione: Giancarlo Danto, ballerino siciliano di 34 anni, performer e imprenditore nel settore degli eventi.





Il televoto che ha coinvolto Federica Morello, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia e lo stesso Danto si è risolto con un esito chiaro., il ragazzo di Furci Siculo trasferitosi a Roma per inseguire il sogno della danza,. Un risultato che arriva dopo appena quattro giorni dall'ingresso, in un'edizione che si preannuncia veloce, spietata e ricca di colpi di scena.MaIl suo volto non è nuovo al pubblico televisivo italiano., con appena tremila abitanti, a ventun anni ha deciso di cambiare vita e trasferirsi nella Capitale per studiare Scienze Motorie. La passione per il ballo, coltivata sin da giovane, è diventata ben presto un lavoro. Prima come istruttore in palestra, poi come performer e organizzatore di spettacoli itineranti e dinner show. Oggi è alla guida di una sua agenzia di produzione ed eventi.

Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie al corpo di ballo di Amici 18, il talent show di Maria De Filippi che da anni rappresenta una vetrina fondamentale per i giovani artisti italiani. Dopo quell'esperienza, Danto ha partecipato ad altri programmi molto seguiti come Tu sì que vales, Ciao Darwin e più recentemente La Porta magica su Rai 2. Ma è stato il mondo dei reality show a permettergli di farsi conoscere in modo più personale: prima con Holiday Crush, poi con The 50 Italia su Prime Video.



