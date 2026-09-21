Come ti leggo, il nuovo programma di Sonia Bruganelli con libri e AI: quando inizia e dove vederlo

Pubblicazione: 21 settembre alle 17:14

Da opinionista a conduttrice. Sonia Bruganelli è pronta a tornare in televisione con un ruolo completamente nuovo, stavolta al timone di un programma tutto suo. Si chiama Come ti leggo - Page à vu e debutta mercoledì 23 settembre alle 23:45 su Italia 1, in seconda serata. Un format che mescola letteratura, intrattenimento e tecnologia, con un'idea di fondo tanto semplice quanto ambiziosa: raccontare gli ospiti attraverso i libri e i libri attraverso le loro esperienze.





Non è la prima volta che la. Già con il web format I libri di Sonia aveva esplorato questo territorio, dimostrando che la sua passione per la lettura non è un vezzo da salotto, ma un interesse autentico coltivato fin dall'infanzia. Del resto, nel 2025 ha pubblicato Solo quello che rimane: Autobiografia di una lettrice, confermando quanto le pagine scritte abbiano segnato la sua vita. Da bambina non si limitava a divorare romanzi: intervistava gli autori, affascinata tanto dalle storie quanto dalle vite di chi le aveva create., affiancando alla Bruganelli. Due mondi che si incontrano: da un lato la cultura letteraria e televisiva consolidata, dall'altro il linguaggio delle nuove generazioni, i social media, la cultura pop. Il risultato è un programma che promette di essere altro rispetto ai classici talk show.

Il meccanismo è dichiarato fin dal titolo. A ogni ospite viene assegnato un libro scelto in base al suo vissuto, alla sua storia personale. La particolarità è che non tutti gli ospiti sanno quale libro gli sarà abbinato: lo scoprono solo al momento della registrazione. Ma non vengono mandati allo sbaraglio, come ha precisato la conduttrice. L'idea è creare un dialogo tra la vita del personaggio invitato e quella del protagonista del romanzo scelto per lui, cercando punti di contatto o, al contrario, differenze stridente. Un gioco di specchi narrativi che dovrebbe far emergere sfaccettature inedite sia dell'ospite che dell'opera letteraria.





. Due personalità molto diverse, due percorsi umani e professionali altrettanto differenti. Sarà interessante capire quali romanzi la Bruganelli e il suo team avranno scelto per loro e, soprattutto, che tipo di conversazione ne scaturirà.

Perché Come ti leggo non si limita a essere un programma di interviste letterarie. Ci sono momenti musicali accompagnati dalle coreografie di un corpo di ballo, un elemento scenico che porta movimento e ritmo visivo. E poi c'è l'intelligenza artificiale, uno strumento che entra in studio come ospite tecnologico, a disposizione della conduttrice. Non è ancora chiaro come verrà utilizzata, ma l'intenzione sembra essere quella di amplificare le possibilità narrative, magari ricreando ambientazioni, analizzando testi o generando contenuti visivi legati ai libri trattati.



L'appuntamento è fissato: mercoledì 23 settembre, dalle 23:45 all'01:00 su Italia 1. Una fascia oraria non facile, quella della seconda serata, ma anche uno spazio dove si può osare di più, sperimentare linguaggi nuovi, parlare a un pubblico forse meno vasto ma più disposto a mettersi in gioco. Sonia Bruganelli si gioca la sua carta da conduttrice vera, non più solo opinionista del Grande Fratello Vip o dell'Isola dei Famosi. Dopo l'esperienza non esattamente trionfale a Ballando con le Stelle, dove il ballo non sembrava decisamente fare per lei, torna nel suo elemento: la televisione, le parole, le storie.