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"Espulsione" Marina La Rosa nella bufera per il GF Vip, cos'è successo nella casa (e sui social)

Marina La Rosa al GF Vip dice "Voglio uccidere la Meloni" durante un gioco. Bufera social e richieste di espulsione. Ecco cosa è successo.

di Andrea Palazzolo
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Marina La Rosa è tornata nella Casa più spiata d'Italia e, come ai vecchi tempi della prima storica edizione del Grande Fratello, non è passata inosservata. A pochi giorni dal suo ingresso nel Grande Fratello Vip, ha già catalizzato l'attenzione del pubblico, confermando quel carattere diretto e quella personalità che l'hanno accompagnata durante la sua lunga esperienza televisiva. Ma questa volta non sono state le dinamiche strategiche o i confronti accesi a farla finire al centro delle polemiche.

Durante un momento apparentemente leggero e spensierato, mentre i concorrenti si intrattenevano con il gioco Lupus in fabula, Marina ha pronunciato una frase che ha immediatamente acceso una miccia destinata a esplodere sui social network. "Voglio uccidere la Meloni" ha esclamato la concorrente, scatenando una reazione a catena che in poche ore ha trasformato un semplice gioco da tavolo in un caso nazionale.

Le parole hanno iniziato a circolare su X con insistenza crescente, alimentando discussioni, prese di posizione e richieste di chiarimenti. L'inevitabile associazione del cognome Meloni con quello dell'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il resto, trasformando una frase pronunciata durante un gioco in un possibile riferimento politico che una parte del pubblico ha giudicato inaccettabile.

Ma cosa è realmente accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip? La vicenda si inserisce nel contesto di Lupus in fabula, un gioco che prevede l'eliminazione simbolica dei partecipanti attraverso scelte strategiche e dichiarazioni esplicite. Durante una delle fasi del gioco, i concorrenti devono indicare chi vogliono "eliminare", usando termini che fanno parte della dinamica stessa della partita.

Ed è proprio in questo momento che Marina La Rosa ha pronunciato la frase incriminata. Il riferimento, tuttavia, non era diretto alla Premier, ma a una sua coinquilina, Piera Meloni, concorrente presente nella Casa. Subito dopo l'intervento di Marina, un altro partecipante ha specificato il nome di Piera, rendendo evidente a chi fosse indirizzata l'affermazione. Si trattava quindi dell'eliminazione simbolica prevista dal gioco, non di un attacco politico o di una provocazione nei confronti della presidente del Consiglio.

Nonostante il contesto fosse chiaro per chi seguiva la diretta e conosceva le regole del gioco, la frase estrapolata dalla situazione ha assunto sui social una dimensione completamente diversa. Molti utenti, ascoltando solo quelle parole senza il contesto completo, hanno interpretato l'uscita come un riferimento esplicito a Giorgia Meloni, chiedendo provvedimenti immediati e persino l'espulsione della concorrente.

Le reazioni del pubblico si sono divise in modo netto. Da una parte chi ha definito la frase "gravissima" e "imperdonabile", sostenendo che Marina meriti la squalifica dal programma. "Si tratta di una frase gravissima. Merita la squalifica" ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: "Certo sapere che la Premier si chiama Meloni e non fare nulla per evitare l'equivoco, significa essere in malafede".

Dall'altra parte, una consistente fetta di pubblico ha difeso la concorrente, sottolineando l'importanza di valutare le parole nel loro contesto originale. "Se si vuole cercare il pelo nell'uovo va bene, ma chiunque segue sa benissimo che al GF c'è Piera che fa di cognome Meloni. Quindi non ha proprio senso creare un caso di stato su questa frase" ha scritto uno spettatore, mentre altri hanno ribadito: "Stavano giocando a lupus in fabula. Le situazioni vanno anche giudicate nel contesto".

Alcuni hanno criticato anche la gestione televisiva dell'episodio, ritenendo che la produzione avrebbe dovuto intervenire o chiarire immediatamente la situazione per evitare fraintendimenti. "Assurdo che abbiano fatto finta di nulla. Si merita l'espulsione" è stato uno dei commenti più condivisi, evidenziando come in un'epoca dominata dai social media ogni frase possa essere amplificata e decontestualizzata in pochi istanti.

Marina La Rosa, abituata alle telecamere e alle dinamiche televisive grazie alle sue numerose partecipazioni ai programmi Mediaset negli ultimi anni, si ritrova ancora una volta al centro dell'attenzione. La sua presenza nel Grande Fratello Vip è già riuscita a generare discussioni e confronti, confermando quella capacità di polarizzare l'opinione pubblica che l'ha sempre contraddistinta. E non è nemmeno l'unica situazione paradossale avvenuta nella casa, se consideriamo il recente "Cacca gate".

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