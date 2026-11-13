La Ruota della Fortuna, Nicla torna dopo l'operazione ma non può parlare: il saluto speciale di Gerry Scotti

Pubblicazione: 13 novembre alle 08:45

Un ritorno inaspettato ha regalato un momento di grande emozione al pubblico de La Ruota della Fortuna. Dopo alcune settimane di assenza per motivi di salute, Nicla Ozenda è tornata nello studio del programma di Canale 5, sorprendendo Gerry Scotti, Samira Lui e i telespettatori. La cantante dei Fortuna Six, costretta a interrompere temporaneamente la propria attività dopo un delicato intervento alle corde vocali, ha voluto ritrovare i colleghi e l'atmosfera della trasmissione. Ma c'è un dettaglio che ha reso questo incontro particolarmente significativo: Nicla, per il momento, non può ancora parlare.

La sorpresa è avvenuta durante la puntata di mercoledì 11 novembre, quando la giovane artista è apparsa tra gli spettatori presenti in studio. Nessuna esibizione musicale e nessun ritorno sul palco accanto alla band: soltanto una visita per salutare le persone con cui ha condiviso tante serate e alle quali è rimasta profondamente legata. A rivelare la sua presenza è stato proprio, approfittando di una curiosa coincidenza durante la presentazione di uno dei concorrenti., uno dei partecipanti alla puntata, ha raccontato che sua madre Nicoletta viene chiamata dagli amici con il soprannome Nicla.

Un particolare che ha offerto al conduttore l'occasione perfetta per annunciare che tra il pubblico si trovava anche un'altra Nicla, molto conosciuta dai telespettatori. Le telecamere hanno così inquadrato Nicla Ozenda, sorridente e visibilmente felice di essere tornata nello studio, mentre Gerry Scotti le ha rivolto parole particolarmente affettuose. “Nicla è venuta a trovarci, ora non può ancora parlare ma può mandare grandi baci”, ha spiegato il presentatore, invitandola a salutare il pubblico. Poi ha aggiunto: “Grazie di essere tornata a trovarci, spero di rivederti presto, sei nel cuore di tutti noi”.

Nicla Ozenda, a meno di un mese dal saluto a #LaRuotaDellaFortuna, torna in studio ma nel pubblico, in attesa di poter tornare a cantare dopo l'operazione https://t.co/kRD0QmYQgH — Unshow (@unshowit) November 11, 2026

La cantante ha ricambiato con un sorriso e alcuni baci, mentre anche Samira Lui ha voluto manifestarle il proprio affetto, partecipando al saluto insieme al resto dello studio. Una scena durata pochi istanti, ma sufficiente a ricordare quanto la giovane artista sia diventata una presenza familiare per chi segue quotidianamente il programma. Il suo allontanamento da La Ruota della Fortuna risale al 19 ottobre, quando aveva annunciato in diretta di doversi fermare per affrontare un problema di salute che riguardava proprio lo strumento più importante del suo lavoro: la voce.

Dopo alcuni disturbi che avevano già condizionato le sue esibizioni nei mesi precedenti, ulteriori accertamenti medici avevano individuato, rendendo necessario un intervento chirurgico e un periodo di riposo. Una decisione particolarmente difficile per una cantante che aveva fatto della musica il centro della propria vita e che aveva trovato nel programma di. Nel comunicare la notizia ai telespettatori,. Aveva spiegato di aver inizialmente sperato di risolvere il problema senza dover interrompere il lavoro, ma che la nuova diagnosi non le aveva lasciato alternative.

“Non vedo già l'ora di tornare, sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima”, aveva dichiarato davanti ai colleghi, accompagnata dagli applausi dello studio. Anche Gerry Scotti si era emozionato durante quel saluto, ricordando quanto fosse importante per la cantante prendersi cura della propria salute prima di poter tornare a esibirsi. La vicenda aveva assunto un significato ancora più doloroso dopo un successivo messaggio pubblicato da Nicla sui social network. La giovane aveva infatti raccontato che continuare a cantare nonostante il problema avrebbe potuto compromettere seriamente la sua voce, mettendo a rischio la possibilità di proseguire la carriera musicale.

La Ruota della Fortuna, fonte: YouTube

Una prospettiva particolarmente difficile da accettare per chi ha dedicato anni allo studio del canto e alla costruzione del proprio percorso artistico, ma nel suo messaggio c'era stato spazio anche per una riflessione sulle critiche ricevute durante le precedenti apparizioni televisive. Nicla aveva rivelato di essere stata bersaglio di numerosi commenti negativi sulla propria voce, mentre stava già affrontando difficoltà che il pubblico non conosceva completamente. “Nell'ultimo anno ho ricevuto tanti commenti negativi, tante critiche e giudizi sulla mia voce. Oggi, forse, potete capire qualcosa in più di quello che stava succedendo”, aveva scritto. La cantante aveva quindi invitato gli utenti a mostrare maggiore sensibilità nei confronti delle persone esposte mediaticamente, ricordando che dietro ogni volto televisivo possono nascondersi problemi e preoccupazioni sconosciuti agli spettatori.

Il ritorno dell'11 novembre assume quindi un valore che va oltre una semplice apparizione televisiva. Dopo l'intervento,ha potutonel quale aveva trascorso buona parte delle proprie giornate, pur dovendo ancora rispettare le limitazioni necessarie al recupero. La sua presenza tra il pubblico non rappresenta, tuttavia,. Come spiegato da, la giovane. Per questo motivo continuerà a seguire il percorso di recupero prima di poter tornare sul palco insieme agli altri musicisti. Al momento non è stata comunicata una data precisa per il suo ritorno nel programma.

Durante la sua assenza, la trasmissione ha accolto Alice Piombino, chiamata a sostituirla temporaneamente nelle esibizioni musicali che accompagnano il celebre gioco televisivo. Il legame tra Nicla e La Ruota della Fortuna, però, sembra essere rimasto intatto. Lo dimostrano le parole di Gerry Scotti, la partecipazione di Samira Lui e soprattutto la volontà della cantante di tornare a salutare i colleghi anche senza poter utilizzare la voce. Dopo l'addio delle scorse settimane, per rivederla cantare sarà necessario attendere ancora, ma la visita a sorpresa rappresenta un momento incoraggiante dopo settimane complicate. E forse, in questa occasione, il sorriso e i baci rivolti al pubblico sono riusciti a comunicare molto più di qualsiasi parola.