Grande Fratello Vip, chi esce stasera? I sondaggi ribaltati e Mediaset cambia la programmazione

Pubblicazione: 13 novembre alle 15:44

Venerdì 13 novembre 2026, il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 con una puntata che si preannuncia decisiva. La finale del 30 novembre si avvicina rapidamente e ogni serata può ribaltare gli equilibri dentro la casa più spiata d'Italia. Alla conduzione, come sempre, Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le dinamiche sempre più accese di un'edizione che non risparmia colpi di scena.





L'appuntamento di questa sera segna anche: sarà infatti. Mediaset ha ridisegnato il calendario del reality, spostando gli ultimi tre appuntamenti. Una mossa strategica per concentrare l'attenzione del pubblico nella volata finale verso il 30 novembre.La tensione in casa è palpabile., bersaglio di critiche e gelosie che nelle ultime ore hanno raggiunto livelli insostenibili., non le hanno risparmiato frecciatine, così come buona parte degli altri inquilini. Ma, quel tocco di tenerezza familiare che nel Grande Fratello rappresenta sempre un momento di grande impatto emotivo.

Al televoto sono finiti Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. Il meccanismo è quello eliminatorio: il pubblico vota il preferito e chi raccoglie meno consensi dovrà abbandonare definitivamente la casa. Secondo i sondaggi del portale ForumFree, Andreas Müller guida le preferenze con un solido 34 per cento, seguito da Giancarlo Danto al 25 per cento, Alessandro Varsi al 21 per cento e Giulia Provvedi fanalino di coda con il 20 per cento. I bookmaker continuano a indicare Andreas come favorito per la vittoria finale, eppure sui social il ballerino è al centro di polemiche feroci.

. Le discussioni sono all'ordine del giorno e spesso partono da motivi apparentemente banali che però rivelano tensioni più profonde. Il cibo, tema ricorrente in ogni edizione del Grande Fratello, è tornato prepotentemente al centro delle polemiche.e sulla condivisione delle scorte alimentari. Il secondo round è esploso a distanza di poche ore dal primo, stavolta per via della carne scongelata. Müller ha parlato di spreco, di follia, ma la sua reazione è apparsa a molti decisamente esagerata, tanto da alimentare ulteriori critiche sul suo comportamento.nelle vesti di executive chef per la prova settimanale. Il GF Bistrot si è trasformato in una brigata di cucina ad alta tensione, con Belli che ha portato il suo carisma divisivo e la sua capacità innata di generare scompiglio. Tra i commensali della cena organizzata nella casa sono entrate a sorpresa anche le opinioniste Cesara e Selvaggia, il cui voto sarà decisivo per il superamento della prova.

Ma lo stress ai fornelli è arrivato alle stelle. Lo scontro più acceso è esploso tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, con ammutinamenti, tensioni e strascichi che si sono protratti anche a fine cena. Roncaccia ha lamentato in particolare la vicinanza di Federica al capo brigata, alimentando gelosie e incomprensioni che stasera troveranno spazio in studio. A giudicare dall'ultimo post Instagram di Alex Belli, "il Man" sembra pronto a rientrare in casa per portare altro scompiglio, cosa che del resto gli riesce particolarmente bene.





, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Chi non potrà seguire la diretta televisiva potrà affidarsi allo streaming live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile tramite app o sito. Il Grande Fratello Vip è inoltre visibile su Mediaset Extra con il GF Vip Rewind alle 6 del mattino e i Live dalle 9 alle 0:15. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 13:45, mentre il collegamento live su La5 è fissato alle 12:00.