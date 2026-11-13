Grande Fratello Vip, chi esce stasera? I sondaggi ribaltati e Mediaset cambia la programmazione
Grande Fratello Vip 13 novembre: televoto flash per il terzo finalista. Andreas Müller favorito, Giulia Provvedi rischia. Diretta ore 21:20 su Canale 5
Venerdì 13 novembre 2026, il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 con una puntata che si preannuncia decisiva. La finale del 30 novembre si avvicina rapidamente e ogni serata può ribaltare gli equilibri dentro la casa più spiata d'Italia. Alla conduzione, come sempre, Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le dinamiche sempre più accese di un'edizione che non risparmia colpi di scena.
La tensione in casa è palpabile. Federica Morello si ritrova sulla poltrona che scotta, bersaglio di critiche e gelosie che nelle ultime ore hanno raggiunto livelli insostenibili. Le due finaliste già in corsa, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, non le hanno risparmiato frecciatine, così come buona parte degli altri inquilini. Ma per Federica è in arrivo una sorpresa che potrebbe stemperare il clima: l'abbraccio di mamma Daniela, quel tocco di tenerezza familiare che nel Grande Fratello rappresenta sempre un momento di grande impatto emotivo.
Al televoto sono finiti Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. Il meccanismo è quello eliminatorio: il pubblico vota il preferito e chi raccoglie meno consensi dovrà abbandonare definitivamente la casa. Secondo i sondaggi del portale ForumFree, Andreas Müller guida le preferenze con un solido 34 per cento, seguito da Giancarlo Danto al 25 per cento, Alessandro Varsi al 21 per cento e Giulia Provvedi fanalino di coda con il 20 per cento. I bookmaker continuano a indicare Andreas come favorito per la vittoria finale, eppure sui social il ballerino è al centro di polemiche feroci.
A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato l'ingresso di Alex Belli nelle vesti di executive chef per la prova settimanale. Il GF Bistrot si è trasformato in una brigata di cucina ad alta tensione, con Belli che ha portato il suo carisma divisivo e la sua capacità innata di generare scompiglio. Tra i commensali della cena organizzata nella casa sono entrate a sorpresa anche le opinioniste Cesara e Selvaggia, il cui voto sarà decisivo per il superamento della prova.
Ma lo stress ai fornelli è arrivato alle stelle. Lo scontro più acceso è esploso tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, con ammutinamenti, tensioni e strascichi che si sono protratti anche a fine cena. Roncaccia ha lamentato in particolare la vicinanza di Federica al capo brigata, alimentando gelosie e incomprensioni che stasera troveranno spazio in studio. A giudicare dall'ultimo post Instagram di Alex Belli, "il Man" sembra pronto a rientrare in casa per portare altro scompiglio, cosa che del resto gli riesce particolarmente bene.