GF Vip, chi è stato eliminato il 13 novembre? Ilary Blasi svela il verdetto che ribalta i pronostici

Pubblicazione: 13 novembre alle 23:56

Un nuovo concorrente deve abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip, proprio quando la finale si avvicina e ogni televoto può cambiare gli equilibri del reality. Durante la puntata di venerdì 13 novembre 2026, Ilary Blasi ha annunciato il verdetto che ha messo fine all'avventura di uno degli inquilini. Dopo una lunga sfida che ha coinvolto quattro concorrenti, la decisione del pubblico si è concentrata su due nomi: Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. A dover lasciare il programma è stato proprio Danto, protagonista di un'eliminazione che ha ribaltato alcune delle previsioni circolate nelle ore precedenti.

L'appuntamento di Canale 5 è stato particolarmente importante per i concorrenti ancora in gara. Con, la permanenza nella Casa è diventata una sfida nella quale ogni nomination pesa più delle precedenti. Al televoto erano finiti, quattro protagonisti che negli ultimi giorni avevano vissuto momenti molto diversi all'interno del reality.

Ilary Blasi ha comunicato progressivamente gli esiti della votazione, fino a lasciare in sospeso soltanto i nomi di Danto e Provvedi. A quel punto è arrivato il verdetto definitivo: Giancarlo Danto è l'eliminato della puntata del 13 novembre, mentre Giulia ha ottenuto la possibilità di proseguire la propria esperienza. Un risultato particolarmente interessante se confrontato con i sondaggi pubblicati prima della diretta, visto che secondo alcune rilevazioni online, Danto sembrava avere maggiori possibilità di salvezza rispetto ad altri concorrenti.

Il pubblico ha deciso che Danto deve abbandonare definitivamente la Casa di #GFVIP https://t.co/jYQis82XkT — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2026

I dati raccolti attraverso forum e community dedicati al programma lo collocavano spesso al secondo posto nelle preferenze, alle spalle di Andreas Muller, considerato uno dei partecipanti più sostenuti dal pubblico. Giulia Provvedi e Alessandro Varsi apparivano invece tra i nomi maggiormente a rischio, con percentuali piuttosto vicine. Il verdetto ufficiale ha però dimostrato ancora una volta che i sondaggi non rappresentano necessariamente il risultato del televoto. La nomination di Giancarlo Danto era arrivata durante la puntata del 9 novembre, al termine di una serie di scelte che avevano coinvolto praticamente tutti i concorrenti.

In quella occasione,, dovendo decidere se proteggere gli uomini oppure le donne della Casa. Il ballerino aveva scelto di salvare le concorrenti, esponendosi personalmente al rischio eliminazione. Successivamente, le due finaliste già proclamate,, avevano indicatocome primo candidato al televoto. Quest'ultimo aveva deciso di coinvolgere proprio Andreas, mentre le nomination degli altri inquilini avevano portato al coinvolgimento di Giulia Provvedi e Giancarlo Danto.

Danto era stato nominato, tra gli altri, da Marina La Rosa, che gli aveva contestato l'abitudine di riportare ad alcuni concorrenti le conversazioni avute con altri. Una dinamica che aveva contribuito a creare tensioni durante la convivenza. Anche Megan Ria aveva scelto di nominarlo, spiegando di non avere costruito con lui un rapporto particolarmente stretto. Giulia Provvedi, invece, gli aveva rimproverato di non essersi schierato abbastanza nelle discussioni della Casa. Danto aveva risposto nominando proprio Giulia, ritrovandosi quindi in competizione diretta con lei per la permanenza nel reality.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Il concorrente era entrato al Grande Fratello Vip anche grazie al suo rapporto con Valeria Marini, di cui è amico e personal trainer. Nel corso della sua esperienza aveva cercato di costruire legami con gli altri inquilini, finendo però coinvolto in alcune incomprensioni. La sua eliminazione arriva dopo quella di Carmen Di Pietro, che aveva lasciato la Casa durante la puntata del 9 novembre, perdendo il confronto finale con Valeria Marini.

Prosegue invece il percorso di, una delle componenti del duo musicale, che nelle ultime settimane aveva dovuto affrontare diverse nomination e confronti con gli altri concorrenti. La cantante può così continuare a inseguire un posto nella finale, dove sono già certe di partecipare. Con l'uscita di, il gruppo degli inquilini si riduce ulteriormente e la competizione entra in una fase sempre più delicata.

Da questo momento, infatti, ogni scelta potrebbe risultare determinante per conquistare l'accesso all'ultima puntata. Il Grande Fratello Vip si prepara quindi alle settimane decisive, tra nuove nomination, possibili televoti per scegliere gli altri finalisti e rapporti destinati a cambiare dopo ogni eliminazione. Per Giancarlo Danto, invece, l'avventura nella Casa è arrivata al capolinea proprio a poche settimane dal traguardo finale, con un verdetto che ha dimostrato quanto le preferenze del pubblico possano essere difficili da prevedere.