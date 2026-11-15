GF Vip, Alex Belli si sfoga dopo lo scontro con Roncaccia e Ilary Blasi: “Game over, il sipario cala”

Pubblicazione: 15 novembre alle 09:00

Alex Belli potrebbe aver chiuso definitivamente la sua esperienza al Grande Fratello Vip, e questa volta a far discutere non è soltanto l'ennesimo scontro con un concorrente. Dopo la turbolenta diretta di venerdì 13 novembre, l'attore ha affidato ai social un lungo messaggio nel quale esprime tutta la propria delusione per quanto accaduto, arrivando a pronunciare parole che sembrano avere il sapore di un addio. “Questo non è il mio gioco”, ha scritto, concludendo il suo sfogo con un eloquente “Game over”. Una reazione arrivata dopo il confronto con Alessandro Roncaccia e le critiche ricevute da Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, che non hanno condiviso il suo comportamento durante una prova organizzata nella Casa.

Per comprendere l'origine della polemica bisogna tornare al particolare incarico affidato ad. L'attore era stato richiamato nella Casa per assumere, un ristorante allestito. L'obiettivo era trasformare i concorrenti in una vera brigata di cucina, chiamata a preparare una cena per alcuni ospiti speciali, dove tra questi figuravano anche le opinioniste, oltre ad alcuni ex partecipanti al programma.

Una prova che avrebbe permesso ai concorrenti di conquistare l'intero budget della spesa fino alla conclusione del reality. Ma quella che doveva essere una sfida divertente si è rapidamente trasformata in un nuovo terreno di scontro. Alex Belli ha interpretato il ruolo di chef con particolare severità, impartendo ordini e pretendendo disciplina dai concorrenti. Un atteggiamento che ha provocato soprattutto la reazione di Alessandro Roncaccia, con il quale esistevano già tensioni precedenti. Durante la preparazione dei piatti, i due sono arrivati a confrontarsi a distanza ravvicinata, scambiandosi accuse e provocazioni.

Roncaccia ha contestato i modi dell'attore, sostenendo che il suo comportamento avesse superato i limiti di una semplice interpretazione televisiva. “Tu, come al solito, devi prevaricare. In quel momento ha smesso di essere un gioco”, ha dichiarato Alessandro, spiegando di essersi impegnato nella prova e di non aver accettato il modo in cui veniva trattato. Dal canto suo, Belli ha sostenuto che il comportamento autoritario facesse parte del personaggio che gli era stato chiesto di interpretare. Secondo l'attore, gli altri concorrenti avrebbero dovuto comprendere lo spirito della prova e adattarsi alle dinamiche del ristorante.

La discussione è stata affrontata durante la puntata del 13 novembre, quandoe ha chiesto spiegazioni ai protagonisti. La conduttrice non ha nascosto le proprie perplessità,. Ancheha espresso critiche nei suoi confronti, mettendo in dubbio che l'atteggiamento mostrato fosse soltanto il risultato di una parte recitata. “Sapevi perfettamente cosa stavi facendo”,, contestando la giustificazione proposta dall'attore.ha continuatospiegando che il suo compito consisteva proprio nell'interpretare uno chef particolarmente esigente, ispirandosi alle dinamiche esasperate di alcuni programmi televisivi dedicati alla cucina.

Alla fine del confronto ha comunque chiesto scusa per i toni utilizzati, ma evidentemente la vicenda non si è conclusa con la fine della trasmissione. Poche ore dopo la diretta, Alex ha pubblicato sui social un lungo sfogo, nel quale ha lasciato emergere tutta la propria amarezza. L'attore ha spiegato di essere tornato nel programma con l'intenzione di costruire qualcosa, trasformando un gruppo di concorrenti poco organizzati in una squadra capace di lavorare insieme. Per lui, però, l'esperienza avrebbe assunto una direzione completamente diversa da quella immaginata. “E alla fine, paradossalmente, mi sono ritrovato io a dover giustificare un ruolo che mi era stato affidato”, ha scritto Belli, sottolineando di non aver compreso perché gli fosse stato contestato proprio l'atteggiamento legato al personaggio che avrebbe dovuto interpretare.

Alex Belli, fonte: YouTube

Il messaggio prosegue con una riflessione sul significato del gioco televisivo. Secondo Alex, partecipare a una dinamica costruita per intrattenere richiede che tutte le persone coinvolte accettino le stesse regole e siano disposte a mettersi in gioco. L'attore ha poi scelto una conclusione particolarmente teatrale, in perfetta sintonia con il personaggio che il pubblico ha conosciuto nelle sue precedenti partecipazioni al Grande Fratello Vip. “Questa sera servo la mia ultima portata. L'OBLIO”, ha scritto, trasformando il riferimento al ristorante in una metafora della propria possibile uscita di scena.

E subito dopo sono arrivate le parole più significative: “Il sipario cala. E questa volta non c'è nessun TO BE CONTINUED. GAME OVER”. Una dichiarazione che, anche se non è ancora arrivata una conferma ufficiale della produzione sulla. La sua reazione appare particolarmente significativa considerando che l'attore aveva accettato di tornare nel reality con una funzione diversa da quella di concorrente, cercando di mantenere un ruolo all'interno del programma anche dopo l'eliminazione.

Ma proprio quell'incarico, pensato per regalare momenti di intrattenimento, ha finito per riaccendere le tensioni con Alessandro Roncaccia e provocare un confronto acceso con la conduzione. Adesso resta da capire se Alex Belli abbia davvero deciso di dire addio al Grande Fratello Vip, oppure se il suo messaggio rappresenti soltanto lo sfogo di una serata particolarmente difficile. Una cosa, però, emerge chiaramente dalle sue parole: l'attore non ha gradito di essere stato criticato per un ruolo che riteneva gli fosse stato affidato proprio per creare spettacolo nella casa del Grande Fratello (con i nuovi casting in arrivo). E stavolta, almeno nelle sue intenzioni, il sipario sembrerebbe essere calato davvero.