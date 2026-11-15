Selvaggia Lucarelli torna sullo scontro con Ilary Blasi al GF Vip: “La conduttrice fa quel che le pare”

Pubblicazione: 15 novembre alle 19:14

La tensione tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip continua a far discutere anche dopo la conclusione della puntata di venerdì 13 novembre 2026. Il botta e risposta tra la conduttrice e l'opinionista, nato da alcune divergenze sui concorrenti più giovani del reality, aveva lasciato intravedere un certo nervosismo in studio. Adesso, però, Selvaggia Lucarelli ha deciso di raccontare pubblicamente la propria versione dei fatti, spiegando cosa l'abbia infastidita e ridimensionando le voci su un presunto litigio con Ilary Blasi. E tra chiarimenti, qualche frecciata e l'immancabile ironia, la giornalista non ha rinunciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Tutto è cominciato durante la puntata del, quando i concorrenti si sono confrontati su un episodio avvenuto all'interno della Casa. Al centro della discussione c'era, criticata per aver scongelato della carne e averla successivamente buttata, provocando la reazione di alcuni coinquilini, tra cuiè intervenuta in difesa della ragazza, invitando gli altri partecipanti a non essere troppo severi. L'opinionista ha ricordato che, alla stessa età di Megan, neppure lei era particolarmente abile in cucina, cercando così di ridimensionare l'accaduto.

La sua posizione, tuttavia, non ha convinto Ilary Blasi, che le ha fatto notare una presunta disparità di trattamento tra i concorrenti. Secondo la conduttrice, infatti, Selvaggia tenderebbe a giustificare i comportamenti dei più giovani, riservando invece giudizi maggiormente severi agli altri protagonisti del programma. “Certo che tu difendi troppo i giovani, solo i giovani”, ha osservato Blasi, provocando l'immediata reazione della giornalista. “Quindi adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte? Ma che vuoi litigare con me?”, ha replicato Lucarelli, mostrando di non aver gradito l'osservazione.

Non è successo niente di che. Come spesso capita per esigenze di scaletta ho fatto pochissimi interventi e l'ultimo molto tardi dopo forse un'ora e mezzo di silenzio (non è una polemica, sto ricostruendo la serata). Quando ho preso la parola mi è stato detto che sono troppo di parte (che faccio cazziatoni a Marina, Andreas, Alex), che qualsiasi cosa facciano i giovani a me sta bene etc..) e non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali. Oltretutto il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali. Non ne traggo alcun vantaggio. La scorsa puntata era successa più o meno la stessa cosa. Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro. Non sono volati in aria sgabelli nè ci sono stati litigi nè siamo qui a rimuginarci oltre il necessario. Almeno credo. Detto ciò, siamo soldati umili servitori di questa grande azienda che è il Gf e il Gf è il programma del buon umoreeeee 😂 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 14, 2026

Il confronto si è concluso senza particolari conseguenze durante la diretta, ma il fastidio dell'opinionista è riemerso nei minuti finali della trasmissione. Quando Ilary Blasi le ha chiesto se fosse ancora arrabbiata, Selvaggia ha risposto di esserlo abbastanza, senza cercare di nascondere il proprio stato d'animo. A distanza di alcune ore, la giornalista è tornata sull'episodio attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ha cercato innanzitutto di chiarire la reale portata della discussione. “Non è successo niente di che”, ha esordito, spiegando che durante la puntata aveva avuto poche occasioni per intervenire a causa delle esigenze della scaletta.

Lucarelli ha precisato di aver preso, stimato in circa un'ora e mezza. Proprio per questo, sentirsi contestare il proprio modo di giudicare i concorrenti l'avrebbe particolarmente infastidita. “Non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali”, ha spiegato,. L'opinionista ha quindi risposto alle critiche sulla, spiegando che il suo atteggiamento avrebbe una motivazione ben precisa.

A suo dire, infatti, non si tratterebbe di voler favorire sistematicamente un gruppo, ma di difendere i partecipanti che considera maggiormente svantaggiati dal punto di vista della popolarità, del sostegno del pubblico e degli strumenti personali a disposizione. Un comportamento dal quale, ha sottolineato, non ricaverebbe alcun vantaggio. Selvaggia ha inoltre ricordato che qualcosa di simile era già successo nella puntata precedente, lasciando intendere che il fastidio non fosse legato esclusivamente all'ultimo confronto. A questo punto è arrivata anche una considerazione su Ilary Blasi, destinata inevitabilmente ad attirare l'attenzione.

Selvaggia Lucarelli, fonte: YouTube

“Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro”, ha scritto Lucarelli. Una frase che riconosce alla presentatrice il diritto di gestire liberamente la trasmissione, ma che lascia trasparire anche il disappunto dell'opinionista per quanto accaduto. Nonostante questo, Selvaggia Lucarelli ha voluto smentire le ricostruzioni più allarmistiche, precisando che tra lei e Ilary non sarebbe scoppiata alcuna vera lite. “Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario”, ha assicurato, aggiungendo subito dopo un ironico “Almeno credo”.

Il messaggio si è poi concluso con, che la giornalista ha definito con evidente ironia “il programma del buon umoreeeee”, presentando se stessa e gli altri protagonisti come umili servitori del. Parole che sembrano voler chiudere la polemica senza rinunciare completamente a una frecciata. D'altra parte, la personalità dirappresentano due elementi importanti della trasmissione, soprattutto quando il confronto tra le rispettive opinioni diventa particolarmente acceso.

Non è la prima volta che l'opinionista mostra apertamente il proprio disappunto davanti alle telecamere. Anche durante la sua esperienza nella giuria di Ballando con le Stelle, Lucarelli è stata spesso protagonista di discussioni con gli altri membri del cast, trasformando il confronto televisivo in uno degli elementi più riconoscibili della propria presenza sul piccolo schermo. Questa volta, però, la questione riguarda direttamente il rapporto tra un'opinionista e la conduttrice del programma, chiamata a gestire tempi, interventi e dinamiche di una lunga diretta.

Selvaggia ha chiarito di non voler alimentare ulteriormente lo scontro, ma allo stesso tempo ha ribadito di non avere intenzione di rinunciare alla propria libertà di giudizio. Resta quindi da vedere se il confronto si esaurirà con queste spiegazioni oppure se nelle prossime puntate le due torneranno a discutere. Per il momento, una cosa è certa: Lucarelli ha ridimensionato le voci su una lite con Ilary Blasi, senza nascondere che qualcosa, durante la diretta del Grande Fratello Vip, l'abbia realmente infastidita. E il suo messaggio, tra chiarimenti e ironia, dimostra che anche fuori dalla Casa le dinamiche del reality continuano a far parlare.