GF Vip, Selvaggia Lucarelli sulla furiosa lite in diretta con Ilary Blasi: "Sono abbastanza arrabbiata"

Pubblicazione: 14 novembre alle 10:16

Quando le telecamere del Grande Fratello Vip si spengono, solitamente finisce lo spettacolo. Questa volta, però, la tensione è proseguita anche dopo la puntata del 14 novembre. Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli si sono rese protagoniste di un acceso confronto in diretta, con l'opinionista che, al momento dei saluti, ha ammesso di essere ancora arrabbiata.

Megan Ria, giovane concorrente del reality, avrebbe scongelato della carne che successivamente si sarebbe deteriorata, attirando le critiche degli altri inquilini e i commenti dello studio., invitando a considerare la giovane età e l'inesperienza della ballerina: "Io a 20 anni non sapevo neanche fare due uova".

Le parole dell'opinionista hanno provocato la reazione di Ilary Blasi, che l'ha punzecchiata: "Certo che tu difendi troppo i giovani. Solo i giovani". Una considerazione che Selvaggia ha interpretato come un'accusa di parzialità, replicando: "Ma adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte?". La conduttrice ha ribadito la propria osservazione, facendo riferimento alla tendenza dell'opinionista a prendere le difese dei concorrenti più giovani.

Il confronto si è fatto ancora più acceso quando Lucarelli ha chiesto direttamente alla conduttrice: "Ma che vuoi litigare con me?". L'opinionista ha spiegato di non considerare la propria posizione un pregiudizio, sostenendo che anche i concorrenti più giovani meritino spazio e attenzione nel dibattito televisivo: "Vogliamo spendere qualche parola pure per i giovani? Per me non è un partito preso".

La tensione è rimasta evidente anche durante i saluti finali.. La risposta è stata diretta: "Sì, abbastanza". Una dichiarazione che ha mostrato come il confronto non fosse stato completamente superato e che il clima tra le due fosse ancora teso.

Lo scontro ha messo in evidenza due posizioni differenti sul ruolo degli opinionisti, da una parte Ilary Blasi, che ha contestato quella che considera una possibile disparità di giudizio, dall'altra Selvaggia Lucarelli, intenzionata a difendere il proprio punto di vista e a dare maggiore attenzione ai concorrenti più giovani. Resta da capire se nelle prossime puntate il rapporto tra conduttrice e opinionista tornerà disteso o se le divergenze continueranno a emergere in diretta.