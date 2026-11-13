Selvaggia Lucarelli torna a punzecchiare Ilary Blasi: "Lei è la strega", siparietto al Grande Fratello Vip

Pubblicazione: 13 novembre alle 09:57

A tre giorni dal botta e risposta in diretta televisiva che ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del battibecco con Ilary Blasi durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip. Stavolta lo ha fatto con leggerezza e autoironia, trasformando una potenziale tensione in una scenetta da commedia all'italiana. La scintilla era scoppiata quando la giornalista aveva definito Guendalina Tavassi con un termine particolarmente duro per alcuni comportamenti avuti nella Casa. Una parola forte, che aveva spinto Ilary Blasi a intervenire per smorzare i toni, facendo notare all'opinionista di aver forse esagerato.

Ieri sera Lucarelli è entrata nella Casa del GF Vip insieme alla collega Cesara Buonamici per una cena speciale nel bistrot allestito dai concorrenti. Un'occasione conviviale che si è trasformata in un teatro perfetto per ironizzare su quanto accaduto con la conduttrice. Tra un bicchiere di prosecco e un antipasto a base di formaggi e prodotti emiliani,Il momento più divertente è arrivato quando Cesara ha notato Guendalina Tavassi e Marina La Rosa in cucina, impegnate a lavare le stoviglie, definendole scherzosamente "le due aiutanti, Genoveffa e Anastasia".

Cesara ha concordato, identificando Ilary come Cenerentola, la protagonista che da serva si trasforma in principessa. Lucarelli ha però ribaltato la narrazione con una battuta provocatoria: "Lei è la strega... è una persona prepotente". La sala è esplosa in una risata, mentre Buonamici cercava di frenare la collega con un divertito "Non ricominciare". Quando Cesara si è chiesta come mai Ilary non fosse lì con loro a gustare quelle prelibatezze, Selvaggia ha risposto con perfetto timing comico: "Perché siamo litigate, certo". La Buonamici ha preso diplomaticamente le distanze, precisando di non essere "mai entrata in conflitto con nessuno", lasciando alla collega tutta la responsabilità della provocazione.

Dietro questa schermaglia televisiva c'è un rapporto professionale solido e un rispetto reciproco che va oltre le apparenze. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la stessa Ilary Blasi aveva dimostrato di apprezzare la penna e il pensiero di Selvaggia Lucarelli, anche quando si fanno critici e pungenti. La conduttrice aveva ricordato quando la giornalista le aveva detto che si era sposata con uno stile eccessivamente appariscente, concordando senza problemi: "Avevo il vestito pomposo e i droni. Di borghese in me non c'è proprio un bel niente".

"Lei mi è sempre piaciuta, anche quando mi ha criticata pesantemente: apprezzo la sua penna, la sua mente arguta, un po' cinica. Non ha detto una cosa sbagliata", aveva dichiarato la presentatrice, dimostrando una capacità autoironica che è forse il suo vero superpotere televisivo.. Blasi ha sempre dimostrato di saper apprezzare anche le osservazioni più pungenti.

Il battibecco della diciassettesima puntata non sembra destinato ad avere conseguenze nel rapporto tra le due. Anzi, ha regalato ai telespettatori uno di quei momenti di televisione vera che oggi sono sempre più rari, due professioniste che si dicono le cose in faccia, senza filtri, per poi scherzarci sopra con intelligenza e leggerezza. La cena nel bistrot del Grande Fratello ha dimostrato che si può essere critici, diretti e persino provocatori senza compromettere il rispetto reciproco. L'ironia, quando è intelligente, resta l'arma più potente per disinnescare qualsiasi tensione, anche quando si parla di personaggi delle fiabe e vecchie rivalità.